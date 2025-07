La Comunidad trabajará en el "retorno voluntario" de los menores no acompañados

"Rechazamos de pleno el reparto que el Ministerio de Juventud e Infancia quiere hacer a la Región de Murcia de 133 menores extranjeros no acompañados, porque no entendemos ese dato. No tiene ningún rigor técnico". Es el motivo que ha reiterado la consejera de Política Social, Familia e Igualdad, Conchita Ruiz, para mostrar el desacuerdo del Gobierno regional con esta decisión estatal.

En la comisión delegada en la que se anunció el reparto de estos menores, "se rechazó por la mayoría de las comunidades autónomas el orden del día", explicó la consejera. "Por lo tanto, en estos momentos, no sabemos cuál va a ser el siguiente paso que dé el Ministerio", aclaró Ruiz, aunque expresó que "la posición de la Región de Murcia quedó muy clara".

La consejera también tilda esta decisión de "una burla a las comunidades autónomas, porque deja fuera de reparto a sus socios en el gobierno, como es la Comunidad de Cataluña y País Vasco".

"Esto es una muestra más de que el Gobierno central está utilizando la crisis migratoria, especialmente de los menores extranjeros no acompañados como moneda de cambio para mantenerse en el poder y para hacer privilegios a unas comunidades frente a otras", declaró Ruiz.

Cuestionada sobre el comité técnico que anunció el consejero de Presidencia para la reeducación familiar en países de origen de estos menores, relató que "lo que se ha hablado siempre es que el mejor sitio para que un menor crezca es con su familia". Por ello, "ese grupo técnico está pensado para trabajar en el retorno voluntario, que es competencia de la administración estatal. Pero desde la comunidad autónoma, de alguna manera, se puede tender la mano".

En el caso de esos menores que no se acojan, la consejera sólo dijo que "La Región de Murcia trabajará siempre por la protección del menor y cumplirá siempre la ley". Para concluir, Ruiz declaró: "No voy a dar detalles sobre los menores, ni del centro de Santa Cruz ni de ningún otro centro. Son menores tutelados, lo más importante es su privacidad".