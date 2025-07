Las lluvias de primavera y el calor aumentan el riesgo de crisis en el Mar Menor

La situación del Mar Menor lleva ya unos años instalada en un equilibrio delicado. La albufera responde bien a las presiones, pero estas siguen ahí y este año se han incrementado. El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha presentado este martes el estudio del ‘Estado ecológico del Mar Menor’. El Mar Menor está "en un equilibrio inestable", en palabras del catedrático de la Universidad de Murcia, Ángel Pérez Ruzafa, encargado de elaborar este estudio. La red de muestreo, que se mantiene desde los años 90 con las primeras proliferaciones de medusas, permite identificar el origen de los problemas y medir, entre otros factores, el estado trófico, la concentración de nutrientes y el estado de las poblaciones de medusas.

El principal problema han sido las lluvias recurrentes de finales del año anterior y, sobre todo, las de esta primavera, con un gran pico en marzo. Las precipitaciones se van arrastrando a lo largo del año y alteran los niveles químicos del agua. Con la llegada al mar de estas aguas, el nivel freático también sube y baja. Este año, el caudal de la rambla del Albujón superó los 400.000 metros cúbicos, mientras que en el episodio de sopa verde de 2016 era de 400 metros por segundo.

Factores de riesgo

Uno de los principales factores de riesgo son las altas temperaturas, que han subido progresivamente durante los últimos 20 años. El Mar Menor está algo más de un grado más caliente de media que el año pasado y se sitúa en 30.7 grados, con algunas áreas que llegan a los 32. En cuanto a los nitratos, hay una concentración por encima de los 5.000 kilos, una cifra más alta que la de 2024, aunque fue aún mayor el aumento de sulfatos. Por su parte, la salinidad está más baja que otros años, pero, como había subido bastante, ahora está ligeramente por encima de la cifra registrada en 2023. Este es otro pequeño factor de riesgo, pero aún no ha caído a los niveles de 2016.

Por otro lado, el amonio suele ser consecuencia de la actividad agraria y los niveles registrados indican que ha habido aportes de aguas urbanas, algo que también sugiere la presencia de fosfatos. El aumento de la concentración de fósforo incrementa el riesgo de que se altere el equilibrio hasta acelerar el consumo de oxígeno y derivar en una crisis trófica en los meses de verano. Todos los años hay entradas fuertes de nutrientes, principalmente, por la ribera interna, asociadas a la rambla del Albujón. Ahora mismo, continúan entrando por la misma rambla, pero en niveles bajos. Asimismo, la presencia de nutrientes favorece la proliferación de clorofila. Aunque las operaciones sistemáticas de retirada de biomasa garantizan, entre otras cosas, que no aumenten los niveles de clorofila y pueden permitir "salvar el verano", como explicó Ruzafa. En cuanto a la concentración de oxígeno disuelto, un factor que suele ser preocupante, se mantiene estable y no hay riesgo de hipoxia. En marzo bajó mucho el nivel de saturación, pero se ha mantenido en buen estado.

Posible aumento de medusas

Las medusas este año han llegado con retraso. Otros años se encuentran poblaciones altas desde junio, pero en esta ocasión hemos tenido "una primavera falta de medusas", señaló Ruzafa. Las éfiras -una de las especies más comunes en el Mar Menor-, suelen llegar con los cambios bruscos de temperaturas, pero el invierno fue estable y la primavera muy cálida.

Estas dos últimas semanas, la temperatura del Mar Menor ha subido casi un grado, lo que ha provocado una eclosión de medusas. Podría haber más medusas durante las próximas semanas si se producen más eclosiones, pero, si esto no ocurre, lo normal es que los ejemplares existentes se dispersen y no originen ningún problema. El mayor pico de medusas de este año fue en mayo, cuando el censo registró 4.500 individuos.

Retirada de biomasa

La retirada de biomasa ha sido un buen mecanismo preventivo durante los últimos tres años, pero "no es la solución", indicó el catedrático. La subida del nivel freático desde marzo y su sinergia con las altas temperaturas y la entrada de nutrientes, constituyen factores de riesgo que no se pueden obviar. "Estamos en el filo de la navaja", explicó Ruzafa, por lo que "no se puede bajar la guardia", aún hay situaciones de riesgo. Si hay más fósforos que nitratos, es probable que alguna especie prolifere y rompa el equilibrio del ecosistema. Por ello, son necesarios mecanismos preventivos y la capacidad de regular el agua. En caso contrario, "estamos a expensas de que, un año que llueve, el equilibrio puede alterarse", concluyó Ruzafa