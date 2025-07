La Coordinadora de ONGD, al Gobierno regional: "No pidáis perdón por querer comprar unas viviendas sociales"

"Incredulidad, decepción, preocupación y tristeza" son los sentimientos que han expresado este martes en un comunicado desde la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia, a raíz de la rectificación del Gobierno regional tras la exigencia de Santiago Abascal de que no adquiriera inmuebles para menores migrantes. La revocacion de esta orden fue anunciada por la consejera Conchita Ruiz, quien escribió en sus redes sociales que "rectificar es de sabios" y "no volverá a suceder". Ante esto, la asociación pide al Gobierno regional que "no pida perdón por querer comprar unas viviendas sociales con fondos europeos".

"Estos acuerdos que en su momento catalogamos como profundamente racistas y xenófobos visibilizan lo que ya anticipaban: criminalizar a la comunidad migrante y a las ONGD en la Región de Murcia que tengan en sus objetivos apoyar a la población más vulnerable y en este caso, culpabilizar a los niños, las niñas y adolescentes llegados a los Hogares de Acogida", sostienen.

Además, se pronuncian sobre otra de las medidas que incluye el acuerdo presupuestario, la eliminación de las subvenciones a ONGD que, según el PP y Vox, “colaboren o se lucren con la inmigración ilegal, el tráfico ilegal de personas, la trata de blancas o la explotación infantil”. Algunas otras iniciativas incluyen el cierre del Centro de Santa Cruz antes del mes de septiembre y la creación de un “Comité técnico” entre la Consejería de Presidencia y Política Social, para la “repatriación -ilegal- de los menores extranjeros no acompañados”.

Desde la Coordinadora de ONG sostienen que "si la Región de Murcia en algún momento llegó a ser una región solidaria, con estas ultimas medidas esa solidaridad se ha echado por tierra". "¿Desde cuándo es delito querer ayudar a las personas más vulnerables? ¿Desde cuando los niños y niñas que llegan a la Región de Murcia por cuestiones de procesos migratorios, que ya de por sí son los más vulnerables, no pueden tener derecho a unas condiciones de vida digna? ¿Desde cuándo en esta región los niños y niñas no son tratados como seres humanos?", se preguntan.

En el comunicado también se dirigen directamente al portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, y a la consejera de Política Social, Conchita Ruiz y les recuerda que el preámbulo de la Ley Regional de Infancia y Adolescencia "expone que es responsabilidad de los servicios sociales de la Región de Murcia la tutela, defensa y protección de las personas menores en situación de desamparo que se encuentren en el territorio regional”.

"Con esto damos cuenta que los menores que se encuentran en el Centro de Santa Cruz (entre los cuales muchos niños y niñas son de origen español y murciano), deben ser tratados con respeto y bajo unas condiciones dignas y humanas", señalan.

Por parte de las ONGD murcianas dicen estar "dispuestos y dispuestas a enfrentar los ataques que vengan de vuestra parte, al final de cuentas la mayoría de las personas que estamos en este sector somos adultos con la suficiente capacidad para responder". "Pero el hecho de que estéis atacando a niñas y niños indefensos solo demuestra que no solo no cumplís la Ley, si no que la política social la estáis dejando en manos de partidos deshumanizadores y racistas", añaden.

Tal como han expresdo anteriormente, desde la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia exigen al Gobierno regional que "regrese a la vía moderada y solidaria que define a nuestra región".

"Defended los Derechos Humanos por encima de intereses partidistas. Si el crear odio y atacar a los más indefensos es vuestra estrategia política para ganar votos, solo podemos deciros que vais por el camino equivocado. No pidáis perdón por querer comprar unas viviendas sociales con fondos europeos. No os rebajéis al punto de atacar a niños y niñas indefensos. La alternativa de la solidaridad y la moderación aun sigue vigente. No perdáis el rumbo", concluyen..