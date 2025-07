La Audiencia Provincial de Murcia fija a más de 5 años vista los juicios de agresiones sexuales

Tentativa de homicidio, apropiación indebida, robo, agresión sexual a menor de edad, estafa o tentativa de asesinato. Son algunos de los asuntos que aparecen en la agenda de la Audiencia Provincial de Murcia, que suele celebrar una docena de juicios por semana. La situación (agravada, si cabe, un poco más, tras el reciente paro de tres días de jueces y fiscales) hace que este organismo, que tiene sus dependencias en el antiguo Palacio de Justicia de Ronda de Garay tenga bastante carga de trabajo acumulada.

El atasco es tal que el órgano que presidente Miguel Ángel Larrosa Amante está fijando ahora vistas para dentro de cuatro años. No es algo nuevo: esta misma semana, según la agenda hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, este lunes llegaba a juicio una apropiación indebida que data de 2020, mismo año en el que se produjo la estafa que se juzgará este jueves día 10.

Sin embargo, cuando el colapso resulta más sangrante y puede llegar a hacer más daño es en lo referente a la violencia sexual. Y la Audiencia Provincial ya está señalando juicios por violación para 2029, explican abogados afectados y confirman fuentes judiciales. Con lo que esto implica para la perjudicada: «Una nueva victimización secundaria», sostiene Pilar de Haro, abogada que defiende los intereses de la joven que fue violada en el monte en Murcia en 2022, y que tendrá que esperar hasta dentro de cuatro años (en total, siete desde que ocurrieron los hechos) para ver a su presunto agresor en el banquillo: la vista oral será el 17 de abril de 2029, a las diez de la mañana, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, detalla la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso este periódico.

El de esta joven, que continúa en tratamiento, no es un caso especial: distintos abogados coinciden en que el atasco afecta a causas sensibles como las referentes a víctimas de violencia sexual.

"Quiero renunciar a todo"

Este año 2025, por ejemplo, salía el juicio de un violador por hechos que acontecieron durante el mes de Ramadán de 2020, hace un lustro: el sujeto, vecino de Jumilla, fue condenado a nueve años y diez meses de prisión como autor de un delito continuado de violación. Al menos en dos ocasiones violó a su entonces esposa, a la que golpeó con un cinturón en la pierna y en el glúteo. También le pegó una bofetada y le tiró del pelo. Cuando salga de la cárcel, pasará ocho años más en libertad vigilada.

Este individuo, Mustapha M., llegaba a los juzgados de Ronda de Garay por su propio pie, como un hombre libre. Al igual que llegará en abril de 2029 Sadik T., el procesado por violar a la joven en El Valle. Mustapha llegó tranquilo, y la que estaba más afectada era su víctima, su ex. «No quiero nada, quiero renunciar a todo, este señor me da pena porque tiene hijos en Marruecos y no quiero seguir con esto», dijo la mujer. «Yo recuerdo que me cogió de los pelos en la calle y a partir de ahí yo acudí a los tribunales», añadió.

No es un caso aislado. Víctimas que prefieren no seguir adelante con el proceso, o que temen tener que verse obligadas a relatar una y otra vez qué les pasó, suponen una constante en los casos de violencia sexual, recalcan juristas consultados por este diario.

Para tratar de paliar la «difícil situación que atraviesan las secciones penales de la Audiencia Provincial de Murcia», apuntan desde el TSJ de Murcia, «la Sala de Gobierno ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial la creación urgente de una nueva Sección Penal (la Sexta) en la Audiencia Provincial de Murcia», informan fuentes del órgano que preside Manuel Luna Carbonell.

En concreto, se precisaría contar con una nueva Sección Penal «integrada por cuatro magistrados, una presidencia y tres magistrados o magistradas», detallan.

Desde el TSJ inciden en que «el problema de la saturación de agenda repercute fundamentalmente en el enjuiciamiento, ya que los recursos que se sustancian en esta instancia tienen tiempos de respuesta razonables».

«Sin embargo, según los últimos datos de Consejo General del Poder Judicial (referidos a 2023), los procedimientos abreviados la Audiencia Provincial de Murcia se dilatan más del doble de la media nacional, con 21,2 meses», destacan desde este organismo. En los sumarios, el retraso llega a los 24,3 meses, añaden.

Larrosa Amante, en su despacho del Palacio de la Justicia, sede de la Audiencia. / Israel Sánchez

El presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, Miguel Ángel Larrosa Amante, insiste en que se necesitan más medios, humanos y materiales, para «redistribuir la carga, acortar plazos y tratar de dar una respuesta judicial en tiempos razonables para la ciudadanía». Desde su punto de vista, «la justicia penal en la Región necesita una respuesta estructural, no solo provisional».

Larrosa Amante, recientemente reelegido en su cargo, significa que «la Administración de Justicia en la Región de Murcia no puede permitirse seguir funcionando al límite de su capacidad sin comprometer el derecho de los ciudadanos a un juicio sin dilaciones indebidas». A este respecto, «es responsabilidad de todos adaptar los medios a las necesidades reales de la justicia penal».