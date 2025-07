La oposición exige al Gobierno regional que ponga aire acondicionado en los centros educativos

La Asamblea Regional dio luz verde este martes a una moción del Partido Socialista que reclama al Gobierno regional que tome "medidas urgentes" para paliar los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos de la Región de Murcia, así como que adecúe sus sistemas eléctricos para que puedan soportar la instalación de sistemas de climatización, como aires acondicionados.

La iniciativa, defendida por el diputado del PSRM Juan Andrés Torres, sumó una enmienda parcial del Grupo Parlamentario Vox por la cual se pide que se concrete en un plan plurianual las obras que se van a acometer para la colocación de esos aires acondicionados.

El objetivo de la moción, explicó el diputado, es "garantizar un entorno adecuado para impartir y recibir docencia, garantizar el bienestar de la comunidad educativa en los diferentes centros de la Región, garantizar que se cumple la normativa vigente en seguridad laboral y, en definitiva, garantizar la salud de los niños y niñas".

El PSRM acusa al Gobierno regional de haber convertido el problema de la falta de climatización en "estructural" tras "años de dejadez"

Desde el PSRM recordaron que es el Gobierno regional que posee las competencias en esta materia, al que acusó de haber convertido este problema en "estructural" tras "años de dejadez".

"La climatización no puede ser el nuevo mantra del PSOE para tapar el fracaso educativo en la Región", señaló la diputada de Vox María José Ruiz, que exigió al PP un plan: "Aulas a 40º en junio y a 10º en enero no son educación digna".

El PP recuerda que el Plan de Eficiencia y Reconversión Bioclimática de ejecución de 2020 a 2027 ya está con más del 50% ejecutado

El diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos denunció que desde el año 2020 a 2025 ha habido trece actuaciones presupuestadas en la Región para climatización de centros educativos de las que solo cinco se han llevado a cabo. Se preguntó "a cuento de qué" se llevan a cabo deducciones fiscales a rentas altas cuando se podría invertir esas cantidades a paliar los efectos de las altas temperaturas en colegios e institutos.

El diputado 'popular' Carlos Albaladejo puso en valor el Plan de Eficiencia y Reconversión Bioclimática de ejecución de 2020 a 2027 con más del 50% ejecutado actualmente. El PP votó en contra de esta moción porque el PSOE carece de "valentía" para solicitar al Gobierno de España lo mismo que pide al Ejecutivo murciano. Su enmienda de totalidad ni siquiera llegó a votarse.

Aprobadas con gran consenso

Por otra parte, el Pleno de la Asamblea también aprobó, con la única abstención de Podemos-IU, una moción del Partido Popular para exigir al Gobierno de España medidas de defensa del Trasvase Tajo-Segura. Jesús Cano reprochó al Gobierno de Sánchez "sacarse de la chistera unos caudales ecológicos desorbitados y vacíos de lógica para condenar el Trasvase", puesto que estos "no responden a ninguna sentencia judicial, ni a criterios ambientales reales, sino a un ecologismo rampante".

"Lo verdaderamente escandaloso no es solo el hachazo del Gobierno de Sánchez, sino la sumisión de los diputados socialistas de la Región, que votaron en contra del Trasvase el pasado 13 de mayo en el Congreso, algo que les perseguirá toda su vida, y que no tiene otro nombre que traición", apostilló.

"Nos quieren vender la desalación como solución milagrosa, pero no lo es", apuntó el diputado del PP, recordando que "es hasta cuatro veces más cara, consume grandes cantidades de energía, sus características químicas no son óptimas para el uso agrícola y supone una carga económica inasumible para nuestros agricultores".

La moción que sí fue aprobada por unanimidad fue la iniciativa de Vox para crear la especialidad de enfermero en Oncología. La diputada María Eugenia Sánchez señaló que "el cáncer no es una sola enfermedad: exige conocimientos avanzados, tratamientos complejos y un cuidado integral". Pese al consenso parlamentario, la 'popular' María del Carmen Ruiz lamentó el tono de la diputada socialista Marisol Ruiz. "No puedo ofrecer otra cosa que no sea confrontación e inquina", señaló.

La propuesta de creación de una Comisión Especial de Investigación sobre presunta corrupción en la adjudicación de las obras del AVE en la Región de Murcia de Podemos e IU fue retirada antes de debatirse, puesto que la semana pasada ya se aprobó una iniciativa similar defendida por Vox.