Los trabajadores auxiliares de Navantia llevan a San Esteban sus demandas laborales

Unos 200 trabajadores de la industria auxiliar de Navantia se han concentrado este lunes ante el Palacio de San Esteban para dar visibilidad a sus demandas laborales. Esta protesta se produce un día antes de la reunión que van a mantener con la patronal del metal en una de las mesas de negociación del nuevo convenio colectivo del sector.

Apoyados por FICA-UGT y CSIF, y bajo el lema ‘¡Dignidad para la industria auxiliar!’, los manifestantes se han plantado ante la sede del Gobierno regional porque no fueron atendidos por el presidente regional, Fernando López Miras, cuando se concentraron hace unos días ante la Asamblea Regional en Cartagena con motivo del Debate sobre el estado de la Región.

Con pancartas con el mensaje ‘Por un convenio digno’, los trabajadores de la industria auxiliar de Navantia han hecho sonar silbatos y bocinas, al tiempo que han coreado cánticos como “¿dónde está López Miras, López Miras dónde está?” y “yo solo quiero el plus de astilleros”.

El presidente de la Unión de Empresas Auxiliares, Antonio Conesa, ha explicado que “lamentablemente” el presidente de la Comunidad no les ha atendido “porque no teníamos cita”.

Pese a ello, han estado unas 5 horas frente al Palacio de San Esteban, que estaba protegido por unas vallas y varios policías, sin producirse ningún altercado.

Asimismo, Conesa ha apuntado que posiblemente la reunión de mañana se celebre en Cartagena y ha ratificado que los huelguistas siguen “en la lucha” y expectantes ante la mesa de negociación de mañana.

La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) ha convocado para mañana martes la Mesa del Plus de Astilleros, que es la demanda principal de los huelguistas, ya que, a diferencia de Ferrol y Cádiz, en Cartagena este plus no se aplica.

El Plus de Astilleros supondría cobrar unos 600 euros más al mes respecto un salario que ronda los mil euros mensuales. Estos trabajadores poseen una alta cualificación, ya que están fabricando los submarinos de la serie S-80 para la Armada en Cartagena.

Los trabajadores de la industria auxiliar iniciaron hace 19 días una huelga indefinida para reivindicar el plus de astilleros y otras mejoras laborales, dentro de las negociaciones del convenio colectivo del metal.

Están aguantando tantos días sin trabajar gracias a una ‘caja de ahorros de resistencia’, a ayudas del Banco de Alimentos y a donaciones de compañeros, amigos y simpatizantes. La pasada semana varios huelguistas fueron detenidos por altercados y sometidos a juicios rápidos.

Entre los asistentes a la protesta de este lunes en Murcia estaban el portavoz de Movimiento Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cartagena, Jesús Giménez Gallo, y el secretario de Comunicación de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío.

Giménez Gallo ha reiterado la importancia del astillero de Cartagena y sus trabajadores en el desarrollo del programa S-80. A su juicio, “es incomprensible que el Gobierno regional, el Ejecutivo local y hasta a algunos partidos que integran la Corporación municipal se pongan de perfil o directamente les den la espalda”, ha aseverado.

Por su parte, Egío ha reprochado que en el inicio de la cuarta semana de huelga el Gobierno de López Miras “no ha dicho ni una palabra”. “Se llenan la boca con la industria, lleva meses anunciando un plan de Industria, pero cuando se trata de apoyar a los obreros, a los que levantan la industria, nada de nada”, ha criticado.

Egío ha pedido la mediación de la dirección general de Trabajo en este conflicto entre los trabajadores de la industria auxiliar y la Fremm, al tiempo que ha advertido que “o se firma ese plus o la huelga se radicalizará, porque los obreros están en una situación límite”. “Con el pan de sus familias no se juega”, ha concluido.