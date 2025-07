Un año de retraso en el pago de las becas de formación del SEF

Decenas de estudiantes sin cobrar y miles de euros bloqueados para el pago de las ayudas de los cursos de formación del SEF, un retraso que llega en algunos casos hasta un año.

Desde el sindicato FSES critican esta demora y no lo tildan de pequeño, ya que consideran «lamentable e inadmisible» que esto esté pasando en un momento en el que la gasolina y el transporte público están por las nubes. «La realidad es que hay dinero, pero no existen suficientes funcionarios para hacer la tramitación», indican.

«Estamos hablando de gente que no tiene ingresos», lamenta molesto Antonio Molina, representante del sindicato, sobre unos «estudiantes que a veces se tienen que desplazar a otros municipios como Archena o la misma Fremm o concluir programas de una duración de 750 horas, es decir, cuatro o cinco meses, bajando y subiendo a Murcia y cuando esperan cobrar no cobran». Pero, según explica, «lo más preocupante es que entran todos los días 100 expedientes nuevos para 3 o 4 trabajadores» .

Sobre la situación que están viviendo en el SEF, desde el FSES Molina cuenta que «en el SEF existe una gran precariedad y esto es una realidad. Cuando estos cursos recordemos suponen lo mejor de la empleabilidad y, según la Consejería de Empleo, están dotados de 152 millones de euros. Es un problema de voluntad política. Esta semana han cesado 70 programas y no se sustituyen a los funcionarios».

Verónica es una de las afectadas por esta situación. Acabó en junio de 2024 su curso de Dirección de Recursos Humanos de 750 horas. Por aquel entonces, estaba en paro y a cargo de su hija pero le prometieron una beca que tardaría poco en llegar. Tenía que desplazarse y no podía compaginarlo con el trabajo puesto que el horario era incompatible y había mucho que estudiar y no se permitían apenas faltas a clase. Pero merecía la pena, pensó. Había prácticas y luego prometían incorporarse al mundo laboral. Eran casi 6 meses, pero razonó que con la beca podría aguantar. Sin embargo, la beca no ha llegado a Verónica ni a la otra chica Aixa, ni a tantos otros, denuncian.

En concreto, Verónica considera que «creo que debería ser un procedimiento mucho más rápido y eficaz. Yo lo pasé bastante mal porque llevaba casi un año en situación de desempleo y con un bebé de 15 meses, lo que me dificultaba encontrar trabajo. Pero, cuando me informé de que se podía realizar de forma gratuita a través del SEF Certificados de Profesionalidad me ilusioné, ya que además podía optar a una beca pensando que me llegaría en seis meses como mucho. La parte mala es que a pesar de que el SEF supuestamente tiene un plazo máximo de seis meses a contar desde la finalización de prácticas no laborales para resolver y notificar pues entre unas cosas y otras, pasas mínimo un año con suerte. Y de nuevo a esperar»

También Aixa reprocha a la Comunidad esta misma situación que se alarga en el tiempo. «Es un despropósito. No entiendo nada. Para algo existen las becas, a mi todavía, encima, no me han notificado ni tan siquiera si me la han aprobado o denegado. Una beca con la que podría seguir mis estudios. En mi caso me aseguraron que a los tres meses comenzaríamos a recibir las ayudas. En el caso de saberlo no habría optado a este curso de tantas horas, luego además no encontré trabajo por mucho que me esforcé además de obtener una media de 9 en el certificado. Me esforcé muchísimo», explica compungida Aixa. «Tenía que bajar siempre en autobús ¿Y ahora qué? ¿Me pagan el desplazamiento un año después? lo necesitaba antes, cuando no tenía ni para pipas y embarazada. Es indignante», apunta.

Las becas de Formación son unas becas que ofrece el Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma para los que realizan los cursos que combinan parte teórica y parte práctica y los finalizan sin las faltas correspondientes. Existen distintos tipos de becas como becas al transporte, subvenciones para personas con discapacidad o ayudas para colectivos desfavorecidos. Sólo el año pasado se estima que se destinaron 152 millones según la Consejería del ramo.

Ejecutadas al 67%

Desde la Consejería de Empleo han informado que hasta el momento «se ha ejecutado y pagado un 63 por ciento y afirman que quedará tramitado y ejecutado por completo a final de año 2025». Asimismo, afirman que «el pequeño retraso que se ha podido dar se va a solventar, precisamente, porque el programa de becas de formación entra en el programa ‘Aurora’, un programa de gestión automatizada avanzada, que permitirá acelerar la tramitación de estas ayudas». De hecho, desde Empleo informan que «faltan 1.943 becas por tramitar y liquidar en 2025, por un importe de 472. 291,37 euros. En cuanto al plazo establecido por abonar las becas desde que se autorizan las mismas , la orden de ayudas no prevé ni establece tiempos concretos». Recuerdan además que «el programa de becas a la formación de 2024 dispone de un presupuesto de 1,5 millones aproximadamente, que quedará tramitado y ejecutado por completo a final de año. Dicho esto, hay que señalar que las becas de formación a día de hoy alcanzan el 67% de ejecución y pago». Un programa del que «ya se ha completado 4.039 becas que han sido tramitadas y ejecutadas en el año 2024 por un importe total de 1.013.749,54 euros», resaltan.