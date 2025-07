Lucas espera hoy una "respuesta contundente" contra la corrupción

El secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, acude al Comité Federal del PSOE de este sábado con la «convicción» de que su formación va a dar una «respuesta contundente, a la altura de las circunstancias», ante los casos de corrupción cometidos, presuntamente, por los dos últimos secretarios de Organización: Santos Cerdán y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

«Confío en que el Comité Federal marcará un punto de inflexión. Necesitamos un Gobierno en España que siga impulsando el crecimiento económico, la creación de empleo y la modernización de nuestro país», señaló Lucas en declaraciones a La Opinión.

Dice que "ninguna organización" puede garantizar que no le aparezcan casos como el de Cerdán en sus filas

Está por ver si el líder del partido, Pedro Sánchez, seguirá contando con él para continuar en este órgano de dirección, ya que, según los estatutos, solo el 10% de sus miembros tiene potestad para acumular dos cargos y Lucas ya es secretario general del PSOE murciano. La dirección regional aseguraba desconocer ayer por la tarde si su número uno formará parte del selecto grupo.

«La corrupción y el machismo me dan asco. Me repugnan», manifestó el murciano, que lamenta que «la corrupción está presente en todos los ámbitos de la sociedad» y «ninguna organización puede garantizar que no aparezca ningún caso».

Afirma que sintió una «profunda decepción y una gran indignación» tras conocer el informe de la UCO que implicaba a Santos Cerdán, que estuvo respaldándole en Cartagena durante el congreso regional en el que fue nombrado líder del PSRM. «Le seré claro: en el PSOE no hay sitio ni para corruptos ni para machistas. Ahora es el momento de pasar de la indignación a la acción y de tomar las medidas necesarias para que no se repita un caso similar, ni en nuestro partido ni en ningún otro», añadió Lucas, remarcando su especial rechaza a «aquellos comportamientos que atentan contra la integridad de las mujeres, que las mercantilizan y las cosifican».

Ayer mismo, Pedro Sánchez se reunió con las responsables de Igualdad del PSOE y decidieron que se modificará su código ético para expulsar a los afiliados que sean puteros.

Lucas recalca «la respuesta» que está teniendo su partido «ante un indicio de corrupción política» como son las mordidas de obra pública detectadas por la Guardia Civil y que afectaron también en los contratos del AVE en la Región. «El Partido Socialista ha actuado con rapidez y contundencia. Se han tomado medidas a las dos horas de leer un informe. No se ha esperado a que haya una sentencia, ni siquiera a la apertura de un juicio oral. En estos momentos, ni Ábalos ni Santos forman parte de nuestro partido porque han sido expulsados de nuestra organización. Ojalá sucediera lo mismo en todas las formaciones políticas», sentenció.

Pide al PPRM que no dé lecciones cuando dos presidentes de la Región de su partido "están manchados por la corrupción"

Para él, el cambio de ciclo que se inició en 2018 con la moción de censura a Mariano Rajoy no ha terminado. Necesitamos un gobierno «que siga mejorando la vida de la ciudadanía, con medidas como la revalorización de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la mayor inversión en becas de la historia o las ayudas al transporte público». En definitiva, «un gobierno que gobierne para las familias trabajadoras y para la mayoría social de nuestro país». Este es el mensaje que piensa trasladar a sus compañeros en el Comité Federal.

"No hay motivos para dudar de la honradez de Pedro Saura"

El Partido Popular lleva semanas presionando a Francisco Lucas para que «dé la cara» por la presunta implicación de Pedro Saura en la trama de corrupción desarrollada desde el Ministerio de Transportes cuando él era secretario de Estado. El líder del PSRM asegura a esta Redacción que ya ha hablado con Saura y añade:«En el informe de la UCO no hay ningún motivo para dudar de su honradez y honestidad, algo que ha demostrado siempre».

Lucas se niega a «entrar en especulaciones» porque cree que «el único objetivo del Partido Popular es intentar hacer ruido para sacar rédito político de la situación».

"No vamos a pasar ni una. Lo hacemos por convicción", asegura el dirigente socialista murciano

En este sentido, comenta que «todos los ciudadanos conocen perfectamente el infinito rosario de casos de corrupción del PP y, lo que es más grave, su complacencia e inacción ante los mismos». Por este motivo, afirma que «el Partido Popular no puede dar lecciones, mucho menos en la Región de Murcia» donde dos de los cuatro presidentes que ha tenido la Región del esta formación política «están manchados por la corrupción». Se refiere a Pedro Antonio Sánchez, «padre político» de López Miras y el que «lo eligió a dedo» para sucederle, que está condenado a tres años de prisión; y a Ramón Luis Valcárcel, para quien el fiscal pide más de once años de prisión y más 20 años de inhabilitación absoluta. «Estamos hablando del PP que ha sido condenado por financiación ilegal y que pagó la reforma de su sede con dinero negro. Mientras ellos consienten y tapan la corrupción, el PSOE actúa con contundencia y rapidez para erradicarla», insiste.

Con independencia de lo que diga el Partido Popular, añade, «en el Partido Socialista de la Región de Murcia, ante el más mínimo indicio de corrupción política, vamos a actuar con la máxima contundencia y «no nos va a temblar el pulso para tomar las medidas que sean necesarias».

Recuerda, además, que el pasado 16 de junio, la Comisión Ejecutiva Regional y los secretarios generales del PSRM aprobaron por unanimidad una resolución política en la que dejaron claro este compromiso contra la corrupción. «La ciudadanía debe saber que no vamos a pasar ni una. Lo hacemos por convicción. Con determinación. Porque es lo correcto», concluyó el líder de los socialistas murcianos.