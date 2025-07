La Región acogerá a 133 niños y adolescentes migrantes que serán trasladados desde Canarias

El número de menores migrantes que serán distribuidos desde Canarias a la Región de Murcia será de 133, adelantaba este viernes la Cadena SER, que cita fuentes del Ministerio. Se trata de niños (algunos de muy corta edad) y adolescentes que llegaron a las islas en patera, sin compañía de ningún adulto familiar, y de los que ahora ha de hacerse cargo la Administración, a fin de que no estén desamparados en España.

La cifra de traslados es de casi 4.000 (en concreto, 3.975) y a ellos hay que restar los 850 que finalmente serán de competencia estatal, los solicitantes de asilo, en dos autos dictados por el Tribunal Supremo.

Siempre según la SER, la tabla de reparto y los textos para ejecutar este proceso se pondrán sobre la mesa en una conferencia sectorial organizada por Infancia en aproximadamente 15 días. Después, pasará por el Consejo de Ministros y, si se cumple el calendario previsto, "los traslados comenzarán antes de que acabe el verano".

A un centro de protección

Cabe recordar que en la Región de Murcia no hay centros específicos para albergar a menores extranjeros: lo que hay son centros de menores en sí, de españoles y foráneos juntos. Los niños y adolescentes extranjeros que llegan a la Región trasladados desde Canarias lo hacen después de una ardua travesía por mar en condiciones, en ocasiones, infrahumanas, en barcazas en las que se juegan la vida.

Un centro de protección no es un centro de internamiento en el que los menores se encuentren retenidos: en este tipo de dependencias no existen alambradas ni personal específico de seguridad, y los adolescentes pueden entrar y salir. Los atienden psicólogos, trabajadores sociales y profesores, que les dan clases de, por ejemplo, castellano, que no es su lengua materna, pero sí la del país al que han llegado.

Volviendo al reparto, hay dos comunidades, Cataluña y Euskadi, que salen en la lista de distribución con balance negativo, lo cual significa que a ellas no se mandará a ningún niño o adolescente llegado en patera.