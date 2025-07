Los Presupuestos de la Región de Murcia superan el debate de totalidad con los menores migrantes en el foco

La polémica con los menores migrantes que le estalló al Gobierno regional centró este jueves también la conversación en la Asamblea Regional, lugar en el que se celebró el debate de totalidad de los Presupuestos de la Comunidad de 2025, que fueron avalados solo con el voto positivo del PP, puesto que Vox se abstuvo. Las cuentas se enfrascan ahora en la presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios.

Con el voto favorable de la mayoría del Pleno de la Cámara, ha quedado fijada y aprobada la previsión de ingresos y el gasto global máximo establecido en el Proyecto de Ley de Presupuestos, y su distribución por secciones, así como el presupuesto de los organismos públicos y demás ente públicos. Los grupos parlamentarios disponen de plazo hasta el próximo 17 de julio para presentar las enmiendas parciales que estimen convenientes.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, recriminó al Ejecutivo autonómico que hubiera "cedido a las presiones de Vox", incluyendo en su Proyecto de Ley "medidas extremas y retrógradas". Se refería a la rectificación pública que tuvo que hacer la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, el pasado martes, cuando tuvo que anunciar que se revocaba una orden por la que su departamento asumía unas competencias para adquirir viviendas para menores extranjeros no acompañados por exigencia de Santiago Abascal.

Habló de "bochornosa escenificación" y "acto indigno", subrayando la "humillación a la que sometió Fernando López Miras a su gobierno". Fernández aprovechó también para recordar que, ante la alternativa ofrecida por el PSOE, el Gobierno murciano escogió el "chantaje insaciable de la ultraderecha", añadiendo que el presidente de la Comunidad será recordado por dos cuestiones: la "compra de tránsfugas" la pasada legislatura y la "venta de la Región a las políticas de odio a cosa de unos niños" en la presente. "Han cambiado niños por votos", insistió.

"Consejera, no sé cómo ha consentido semejante humillación. Por dignidad política, debería dimitir" Carmina Fernández — Portavoz GPS

No desechó la oportunidad de dirigirse a la consejera Ruiz: "No sé cómo ha consentido semejante humillación. No esperaba que le dijera a Abascal eso de 'lo siento, no volverá a suceder'. Por dignidad política, debería dimitir".

La portavoz socialista recordó que el 17% de los trabajadores de la Región de Murcia son extranjeros y que aportan a las arcas un 15% de los ingresos, beneficiándose ellos solo del 2%. "Son los migrantes los que cuidan a nuestros mayores. La inmigración es parte de la solución, pero no lo ven porque solo miran el color de la piel", agregó.

Fernández habló de "presupuestos inflados que dejan un agujero enorme", con "previsiones que no se van a cumplir", ni siquiera el déficit o la deuda.

María Marín, de Podemos, y Carmina Fernández, del PSOE. / Iván J. Urquízar

María Marín también centró su intervención en los menores migrantes. La portavoz de Podemos-IU en la Cámara autonómica bautizó el Proyecto de Ley como "los presupuestos de los pantalones bajados". En su opinión, "el Partido Popular se ha bajado los pantalones hasta los tobillos, para que Abascal les azote".

La diputada se esforzó por desmontar las razones de Vox para oponerse a que la Región dedique 7 millones de euros para comprar pisos tutelados, puesto que estos deberían ir destinados al acceso a la vivienda de los españoles. "Esos siete millones no van a construir viviendas para nuestros jóvenes. En 2024, con Vox en el Gobierno de la Región, no se construyó ninguna vivienda de promoción pública ni de protección oficial". Añadió que en estos presupuestos "no hay ninguna partida para construir viviendas" y sí "un recorte de cinco millones de euros en la renta básica de inserción, de la que dependen las familias más humildes de la Región de Murcia, españolas o extranjeras". También habló de otros recortes en las ayudas a las personas con discapacidad y en ayudas sociales a personas mayores. "De esos compatriotas Vox no dice nada", lamentó Marín. Curiosamente, la portavoz morada no votó los Presupuestos, puesto que se sintió indispuesta justo en ese momento.

Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox. / Iván J. Urquízar

Vox, que optó por la abstención, aseguró que la Región de Murcia podrá tener presupuesto en el año 2025 "gracias a Vox" y por este partido, añadió, "van a cobrar las asociaciones que atienden a nuestros dependientes". Y mucho más. "Si van a poner en marcha nuevos proyectos en municipios es gracias a Vox. Si van a construir alguna de las infraestructuras que llevan años anunciando y pendientes de realización, es gracias a Vox. Y si vamos a destinar el dinero a atender las necesidades de las personas y de las familias, en vez de malgastarlo en mamandurrias, es gracias a Vox", explicó su portavoz adjunto, Rubén Martínez Alpañez.

"Para el PP, controlar el gasto consiste en anunciar cosas y luego estar aproximadamente unos 15 o 20 años sin realizarlo, durmiendo el sueño de los justos" Rubén Martínez Alpañez — Portavoz adjunto GPV

Para él, "las únicas novedades" que tiene el presupuesto del año 2025 son las aportaciones que Vox y criticó que, para el PP, "controlar el gasto consiste en anunciar cosas y luego estar aproximadamente unos 15 o 20 años sin realizarlo, durmiendo el sueño de los justos".

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Joaquín Segado, subrayó que "frente a un Pedro Sánchez incapaz siquiera de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el presidente Fernando López Miras actúa con responsabilidad y capacidad de diálogo y pone por delante el interés de los ciudadanos de la Región".

"Los únicos fascistas que hoy hay en la política española son los socios del PSOE, los únicos que han ayudado a los del tiro en la nuca" Joaquín Segado — Portavoz GPP

Después, aprovechó su tiempo para responder a la portavoz socialista. "Tienen la desfachatez en el PSOE de decirnos que estamos en manos de la ultraderecha. Dicen eso los que gobiernan con el apoyo de Puigdemont. ¿Qué habrá más ultraderecha que él? Y de Otegi", denunció, remarcando que "los únicos fascistas que hoy hay en la política española son los socios del PSOE, los únicos que han ayudado a los del tiro en la nuca".

Una vez más, el PP rechazó el ofrecimiento del PSOE para aprobar las cuentas porque ellos quieren "seguir bajando los impuestos", "blindar el Trasvase" y "proteger el futuro de nuestros agricultores".

El debate y votación del dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2025 se celebrará el próximo 23 de julio.