La Asamblea enmendará la cuarta Ley de Simplificación del Gobierno regional

La cuarta Ley de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia, aprobada por el Consejo de Gobierno hace un mes, ya está en manos de los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, que no la dejarán tal y como quería el Ejecutivo de Fernando López Miras y el Partido Popular a través de la presentación de enmiendas. El decreto-ley, por tanto, acabará convertido en proyecto de ley.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, subrayó durante su intervención que "esta ley nace con un objetivo firme: facilitar la vida a quienes emprenden, invierten y crean empleo en nuestra Región".

La ley, señaló, introduce medidas como la generalización del silencio administrativo positivo, la ampliación del número de actividades que pueden iniciarse con declaración responsable, la reducción de la carga documental en más de un millón de documentos o la posibilidad de presentar informes o certificados emitidos por técnicos homologados ante la administración agilizando la resolución de expedientes sin perder el control público. Además, incorpora avances como la licencia básica, que permitirá en un mes saber si un edificio de viviendas es viable urbanísticamente, y permite implantar hoteles en suelos residenciales y clasificar suelo industrial.

Por otro lado, la consejera manifestó que "simplificar no es desproteger". De hecho, subrayó que "el control permanece y se refuerza con sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros". "Esta ley no elimina garantías, elimina trabas innecesarias", remarcó.

El PSOE describió el decreto-ley como un "atentado a la función pública y a la preservación de nuestro patrimonio cultural", puesto que están "privatizando el ejercicio y la obligación de los servicios públicos". El diputado Alfonso Martínez Baños criticó las "autolicencias" que se regulan con la norma, así como la "concesión de licencias problemáticas por silencio administrativo".

"Este principio no puede ser compatible con la desregulación que se persigue con este decreto-ley", explicó. Asimismo, afeó a la consejera que, a partir de ahora, "cualquier proyecto económico que interese, por la razón que sea, al Gobierno regional, será declarado de interés estratégico, con los beneficios que eso conlleva".

Vox, uno de los partidos que más insistió en la aprobación de esta ley, ya advirtió hace semanas de que optaría por esta fórmula parlamentaria. La diputada Virginia Martínez, anunció que presentarán las enmiendas que crean oportunas "siempre consensuadas con el sector productivo" y además, se abrió a apoyar las de otros partidos "que realmente sean positivas y necesarias para la región de Murcia".

"Esta Ley de Simplificación es el primer paso para un proyecto mayor de desregulación que este país y esta región necesitan. Los ciudadanos no pueden seguir perdiendo el tiempo y oportunidades yendo de ventanilla en ventanilla para cumplir trámites interminables. Necesitamos menos regulación, más agilidad administrativa, menos despilfarro y más bajadas de impuestos. Necesitamos en definitiva menos socialismo y más libre mercado y con eso sí que seremos la mejor tierra del mundo", sentenció la diputada de Vox.

Podemos denunció que "los verdaderos redactores de esta ley" son los poderes económicos, mencionando al Grupo Fuertes o al Grupo Orenes. Su portavoz, María Marín, dijo que esta norma beneficia a los constructores, puesto que acaba con las evaluaciones ambientales simplificadas para recalificar suelos no urbanizables; y a aquellos que quieren destruir patrimonio cultural, ya que se elimina el silencio administrativo positivo en los expedientes de protección cultura. "Es una cláusula anticine Rex Vivo", agregó. Su compañero en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, se preguntó "dónde está la necesidad extraordinaria" para tramitar esta ley como decreto, denunciando que la intención del Ejecutivo es "someter el interés general al interés económico".

El PP fue el único partido que optaba por aprobar la norma tal y como llegó del Palacio de San Esteban. María Casajús subrayó que con esta ley gana el autónomo, "que no tendrá que esperar meses para abrir su negocio"; el joven emprendedor, "que no se verá obligado a ir a Valencia o a Madrid para poder emprender"; el funcionario, "que podrá ejercer su trabajo con mayor eficacia"; y la familia, "que no se desesperará con la tramitación de una licencia".

"Sirve a la economía productiva, no a trabas improductivas, y sirve al interés general. No hay intereses corporativos ni hay fantasmas ideológicos", aseguró.