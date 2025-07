La izquierda exige la dimisión de Conchita Ruiz por seguir las órdenes de Vox sobre los menores migrantes

La polémica en torno a los menores migrantes y su acogida ensombreció toda la presentación de presupuestos de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad. Conchita Ruiz, que ayer rectificaba tras la exigencia de Santiago Abascal de que no adquiriera inmuebles para estos niños, niñas y adolescentes, tuvo que hacer frente este miércoles a las durísimas réplicas de las diputadas de la izquierda, que no dudaron en exigir su dimisión.

Para la socialista Toñi Abenza, "lo de ayer fue vomitivo", acusando a Ruiz de "comercializar" con los menores en un "mercado persa". "La sumisión a Vox por parte de su Consejería y el arrastre por el suelo de los derechos de la infancia y de la adolescencia y, sobre todo, el chantaje de la ultraderecha es imperdonable", le dijo, subrayando que, precisamente ella, es quien debería de "erigirse" como la "protectora de la familia, de la igualdad, del colectivo LGTBIQ+ y de los colectivos más vulnerables se ha arrastrado ante la ultraderecha".

Su compañera de partido Lola Jara acusó a Ruiz de haber "destilado odio visceral hacia criaturas tuteladas que están solas en nuestro país y que van a quedar en la calle en unos meses". "Eso no es política. Para mí, eso es fascismo puro y denota su falta de principios y de humanidad. Su actitud es incompatible con el puesto que ocupa y haría un gran favor a la Región dejándolo y marchándose", añadió.

La misma tónica siguió la portavoz de Podemos, María Marín. "Señora Ruiz, ¿ha dormido usted bien? ¿Se lo permite su conciencia? ¿No hay nadie en su entorno que le pregunte: ‘Conchita, ¿todo esto merece la pena?’", le preguntó, para aconsejarle directamente que dimitiera. "No sigas haciendo daño y haciéndote daño", le dijo tuteándola. "Vas a pasar a la historia como la Concha Ruiz que vendió a 60 niños y niñas por 30 monedas de plata, como el brazo ejecutor de Vox", sentenció.

Aventuró que la titular del ramo se arrepentiría "toda su vida" del mensaje que publicó en sus redes sociales retractándose "porque cuando hablamos de violar los derechos humanos, cuando hablamos de vender a 60 niños, rectificar no es de sabios, rectificar es de infames, rectificar es de miserables, rectificar es de nazis, y la única rectificación que esperamos ya es que usted dimita".

Maruja Pelegrín, del Partido Popular, echó en cara al PSOE que reclamaran la dimisión de Ruiz por haber "cambiado de opinión" y "pedido perdón", pidiéndole a quien calificó como "amiga" que "no se le pase por la cabeza" marcharse. "¿Y Pedro Sánchez?", se preguntaría después el también diputado del PP Miguel Ángel Miralles, "que no dimite ni con lejía". Reafirmó, además, que su partido estaba "muy orgulloso del pacto con Vox" para aprobar los presupuestos, remarcando, además, que cumplirán la ley. "Y si no lo hacemos, iremos a la cárcel como Santos Cerdán", agregó.

Hubo que esperar hasta la rueda de prensa posterior para conocer las explicaciones de la consejera sobre lo ocurrido ayer. Según ella, la orden se revocó porque iba dirigida "específicamente" para los menores extranjeros no acompañados. "No tenía que haberse publicado así" porque "en esta Consejería nunca etiquetamos" y "jamás trabajamos para un colectivo exclusivo", remarcó la titular de Política Social.

Expuso que "en Infancia jamás se dan recursos para menores inmigrantes porque no existen al ser para todos los menores, al igual que los fondos de violencia de género son para todas las mujeres". Subrayó, además, que "el Gobierno no va a dejar de cumplir la Ley", e incidió en que se está trabajando "en un nuevo modelo desinstitucionalizado" y con todos los colectivos vulnerables.