Órdago de Vox: rechazará los Presupuestos pactados si la Comunidad no rectifica la compra de viviendas para alojar menores

Los presupuestos regionales de 2025, en peligro aún después de que el PP y Vox alcanzaran un acuerdo hace unas semanas. El líder de la formación de Santiago Abascal en la Región, José Ángel Antelo, exigió este miércoles a los 'populares' la rectificación "de manera inmediata la orden del BORM que dice que se compren viviendas para menores extranjeros no acompañados".

Hace referencia a un anuncio del pasado sábado por el cual la Consejería de Economía y Hacienda cede competencias a la Consejería de Política Social para que adquiera "varias viviendas para instalar centros públicos de acogimiento de menores, en base a los criterios y créditos procedentes del Plan Nacional de Transformación, Recuperación y Resiliencia".

Como ya informó la titular del ramo hace unos meses, la intención del Ejecutivo murciano pasa por cerrar grandes centros de acogida como el Rosa Peñas de la pedanía murciana de Santa Cruz para trasladar a estos menores a entornos más familiares. "Centros así no son el mejor lugar para que un niño crezca", subrayó en sede parlamentaria Conchita Ruiz, añadiendo que "la Unión Europea, Unicef y su propia ministra de Infancia y Juventud apuestan por una clara transformación en la atención a los menores".

La Comunidad no diferencia entre nacionalidades en los hogares de protección de menores, por lo que en ellos conviven españoles y migrantes

A nadie se le escapa que la decisión de cerrar Rosa Peñas era un peaje por el que había que pasar para que Vox apoyara las cuentas de la Comunidad de este año. Evidentemente, si se cierra un centro en el que viven más de sesenta menores, habrá que darles cobijo en otro lugar.

Sin embargo, en Vox señalan que "el PP debe salir y decir claramente que pondrá en marcha las políticas para devolver a los menas a sus países de origen a través de convenios. Si el PP no cumple, votaremos que 'no' al presupuesto. Vox no estafa a sus electores, la vivienda con prioridad nacional", afirma ahora el líder de Vox en la Región. Olvida que la Comunidad no diferencia entre nacionalidades en los hogares de protección de menores y que en estos conviven españoles y migrantes.

De hecho, La Opinión mostró el pasado mes de abril uno de los hogares que sirven de modelo al Gobierno regional y en el que ya convivían siete niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 17, gestionado por la asociación Nuevo Futuro. El objetivo es crear hogares y centros seguros para aquellos que no pueden vivir con sus familias y que son atendidos por el sistema de protección. En total, la Comunidad tiene asumida la tutela de unos 620 menores distribuidos en 33 centros.

"Si la consejera no rectifica, pediremos su dimisión de manera inmediata", insistió Antelo en sus redes sociales, en referencia a la consejera Conchita Ruiz.

El presidente de Vox a nivel nacional, Santiago Abascal, también se manifestó públicamente con una advertencia: "Si esto no es inmediatamente retirado y recibimos garantías de que nada parecido volverá a suceder, Murcia no tendrá presupuestos... o tendrán que aprobarlos con el PSOE".

Programa 'Moderniz-accion'

La orden del BORM, hace referencia expresa a que las inversiones de este programa, denominado 'Moderniz-accion', deben dedicarse a la creación, adaptación y mejora de las infraestructuras residenciales y de los modelos de protección residencial en especial de niños y niñas migrantes no acompañados o con necesidades especiales a través de la construcción, adquisición, remodelación y equipamiento de las mismas".

En dicha línea de inversión se estableció como hito en este proyecto, 385 plazas residenciales adaptadas al nuevo modelo de cuidados de la infancia y, con el objeto de ejecutar el proyecto, Economía cede las competencias a Política Social para la adquisición de "nuevas infraestructuras para prestar los servicios del Módulo de Observación y Acogida así como del Módulo de Media/larga estancia del Centro de Menores Santo Ángel".