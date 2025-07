La oposición critica el "lastre" de los pagos por la desaladora de Escombreras en el presupuesto

Las críticas por los pagos correspondientes a la desaladora de Escombreras han marcado el turno de intervención de los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional este martes tras la presentación del Presupuesto de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca para este 2025 por parte de la consejera Sara Rubira.

Tanto PSOE como Vox han lamentado el "lastre" que supone esta obra en las cuentas de este departamento, mientras que desde la bancada socialista y del Grupo Mixto se ha criticado la impronta marcada por Vox en el Presupuesto de 2025, "dirigiendo las inversiones hacia donde más les interesa".

Otro de los ámbitos hacia donde han dirigido sus intervenciones los grupos de la oposición han sido los proyectos repetidos, iniciativas que se presupuestaron en años anteriores, que no se han ejecutado y que vuelven a salir en las cuentas, así como otros que desaparecen si haberse llegado a realizar, entre los que la diputada de Podemos María Marín ha mencionado al colector del barrio de la Mota en Santomera, al tanque de tormentas de Jumilla, al colector de saneamiento sur en Lorca o al de la calle Ramón y Cajal de Archena.

El diputado del PSOE Fernando Moreno iniciaba su intervención afirmando que "año después todo sigue igual, con unos presupuestos en los que Vox pone el ingrediente principal". Así, lamenta que la desaladora de Escombreras represente el 15% del presupuesto, 30 millones de euros, "un pufo que tendrá consecuencias para el exconsejero y el expresidente".

Además, califica de "lamentable" la situación de la red de caminos rurales y denuncia que se anuncien nuevas aportaciones a este capítulo sin haber ejecutado las del año anterior. Sobre las cuentas de Esamur dice que "no hay por donde cogerlas", de ahí que desde su grupo parlamentario hayan pedido la comparecencia de la consejera para explicarlas a la Asamblea.

Tampoco convence al PSOE el reparto de ayudas comunitarias y el que se haya dejado de lado a los cultivos de secano, según afirman. "Menuda sangría han hecho con el reparto de las ayudas comunitarias, ya que quienes peor lo están pasando seguirán igual gracias a usted y al Gobierno de López Miras", sostiene Fernando Moreno.

Desde la bancada de Vox el diputado Antonio Martínez Nieto ha dirigido sus críticas también a la desaladora de Escombreras, que "presenta la cara triste de actuar del Gobierno regional", por lo que les ha pedido que exploren todas las opciones para eludir esos pagos, "que en el presupuesto llegan a los 35 millones".

Martínez Nieto también critica la aplicación de la Agenda 2030 y asegura que el Ejecutivo murciano "no escucha a los agricultores", aunque se felicita por el hecho de que su formación haya logrado "incluir una partida de 8 millones de fondos propios en estos presupuestos".

Vox recuerda que las exportaciones agroalimentarias siguen siendo una fortaleza y lamenta que el proyecto de presupuestos no recoja "dos demandas fundamentales para el sector: una Ley de Agricultura Familiar y una Ley del Ciclo Urbano del Agua". Además, en un momento que ha levantado revuelo entre los asistentes ha culpado a las familias monoparentales y a las que optan por tener perros en vez de hijos de acabar con la agricultura "porque ya no se cocina en los hogares".

Por el Grupo Mixto ha sido la diputada María Marín la que ha tomado la palabra para valorar los presupuestos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Durante su turno ha criticado duramente que "nos traigan las mismas inversiones que prometieron en el anterior presupuesto, son los mismos proyectos que no han hecho y nos vuelven a presupuestar", ante lo que ha remarcado que "ojalá no haya inundaciones y que no haya que lamentar ninguna desgracia porque si no le recordaremos todo esto".

Sobre los anuncios de inversión en agricultura ecológica, Marín sostiene que la mayor parte corresponde a fondos europeos cofinanciados por el Gobierno de España, "ustedes sólo ponen el 20% y aun así hacen un recorte brutal a la agricultura ecológica", insiste.

Marín dice que "lo mismo ocurre con las ayudas energéticas, son fondos Next generation y que vienen del pacto verde" y se pregunta si "como ahora pactan con Vox, lo mismo van a rechazar esos 8 millones de euros".

Para la diputada del Grupo Mixto el único acierto es que suben las subvenciones para la contratación del seguro agrario y ayudas directas a los afectados por desastres, "ideas que trajo mi grupo el pasado mes de mayo y ante las que ustedes votaron en contra", acusando al Gobierno regional de no tener proyecto propio y copiar el de los demás.

Para el Grupo Parlamentario Popular el presupuesto presentado este martes por la consejera Rubira "muestra el compromiso del Gobierno de López Miras con el sector primario, ya que con un aumento del 10% intenta dar respuesta a los problemas más importantes de este ámbito para seguir siendo la huerta de Europa", tal y como señala el diputado Jesús Cano.

Con estas cuentas "buscamos una agricultura más eficiente, más rentable y más respetuosa con el medio ambiente, aplicando las tecnologías más avanzadas", explica, al tiempo que resalta que "hay una apuesta clara por la agricultura ecológica, pero también se invertirá en caminos rurales y se ayudará en la contratación del seguro agrario".

Tras repasar algunos de los proyectos enumerados previamente por la consejera, Cano insiste en que "el Gobierno de la Región de Murcia va a destinar un tercio del presupuesto de esta consejería a la mejora de la red hídrica, de las infraestructuras, y los agricultores también se beneficiarán del sistema de depuración y reutilización de agua, en el que somos líderes".