Multitud de juicios suspendidos en la Región en el primer día de la "huelga por dignidad" de jueces y fiscales

'Con motivo de la huelga de jueces y fiscales, el día 1 de julio de 2025 se suspenden las visitas de la sala 4.2.C del Juez de Adscripción Territorial (JAT) Civil de Murcia'. Es lo que se leía, con letra Comic Sans, en el folio pegado a la puerta de una de las salas de visitas ubicada en el sótano de la Ciudad de la Justicia de Murcia este martes, día del primero de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales.

Convocan todas, menos las dos de sensibilidad más progresista. El motivo: protestar por los proyectos legislativos del Gobierno de Pedro Sánchez, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. Los profesionales tienen claro que estos cambios previstos buscan afectar a su independencia y este martes en Murcia subrayaban que paran "por dignidad".

Diez menos cinco de la mañana. Trasiego normal en la Ciudad de la Justicia de Murcia. Una personas salen del Registro Civil con documentos en la mano. A la pregunta de si saben que jueces y fiscales están en huelga, coinciden: "No, no lo sabía". Y a la de si saben por qué protestan, también: "No lo sé, pero supongo que por Pedro Sánchez".

“Me hacen venir para nada, parecen que me van a suspender, la fiscal se lo está pensando", se queja un abogado

Cabe recordar que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) respaldan hacer huelga los días 1, 2 y 3 de julio.

Al mediodía, las asociaciones hicieron públicos datos, provisionales y no oficiales, que hablaban de un seguimiento del paro de más del 83% de los juevces en la Ciudad de la Justicia. "De un total de 61 jueces, han hecho huelga 51", apuntaron.

Listado de quienes paran

A pesar de que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el fiscal general del Estado, el imputado Álvaro García Ortiz, sostienen que la huelga no tiene respaldo normativo, los convocantes defienden su derecho a ejercerla y asumen que su sueldo se verá afectado como ocurre con cualquier trabajador que hace huelga en España.

El Ministerio de Bolaños ha pedido tanto al Consejo General del Poder Judicial como a la Fiscalía General que cada día en el que estén convocados estos paros le informe, antes de las dos de la tarde, de quienes son los jueces y fiscales que no acuden a su puesto de trabajo. El fin: conocer el seguimiento de la huelga y detraer el salario de quienes la secunden.

Daños colaterales

“Me hacen venir para nada, parecen que me van a suspender, la fiscal se lo está pensando", se queja un abogado, echando un cigarro en el exterior de los juzgados. “Están suspendiendo en Familia y todo y no avisan", añade otro letrado.

Otro abogado, José Manuel Hernández Benavente, explica que "las reivindicaciones que realizan jueces y fiscales son legítimas y justas: el problema son los daños colaterales de la huelga". "Yo tenía este martes un juicio en Molina que llevaba esperando señalamiento casi dos años, menos mal que, extraoficialmente, nos han dicho que se suspendían", destaca.

No obstante, se queja de que "en otros juzgados te obligan a desplazarte con partes, testigos y peritos, para decirte en la propia sala que se suspende, cuando se sabía desde hace días que el juez o fiscal haría huelga".

No solamente se están suspendiendo juicios: se están parando divorcios. "Estamos estrenando el mes de julio y esta gente no se puede separar", comenta una profesional.

En San Javier, por ejemplo, seis de los siete jueces han parado.

La huelga llega tras la concentración de miles de personas que tuvo lugar el sábado frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales.

Consideran que los cambios, que incluyen un examen escrito en los procesos de oposición y la regularización de los jueces y fiscales sustitutos, además de un impulso al denominado cuarto turno no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.