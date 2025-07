El Gobierno regional sigue cediendo ante Vox y buscará convenios con terceros países para deportar menores migrantes

El Gobierno regional tendrá entre sus objetivos de este año la firma de convenios con terceros países para facilitar la deportación de menores migrantes, una de las exigencias de Vox para apoyar los Presupuestos de la Comunidad de 2025.

En concreto, el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, anunció que, junto a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, pondrán en marcha un "comité técnico para establecer los mecanismos necesarios para intentar la reagrupación familiar en sus países de origen de los menores no acompañados".

Después, Ortuño subrayó que la acción exterior del Gobierno murciano "no se limita a lo institucional", sino que "es educativa, científica, cultural, técnica y emocional".

Se da la circunstancia de que este mismo miércoles, el Ejecutivo autonómico se vio obligado a revocar una orden publicada el pasado sábado por la que la Consejería de Economía y Hacienda cedía competencias a la Consejería de Política Social para que adquiriera "varias viviendas para instalar centros públicos de acogimiento de menores".

Dio marcha atrás por exigencia de Santiago Abascal, que advertía de que si esta medida no era "inmediatamente" retirada, "Murcia no tendrá presupuestos... o tendrán que aprobarlos con el PSOE". Poco después, la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, se plegaba al anunciar que la Comunidad revocaba la orden: "Rectificar es de sabios. No volverá a suceder".

Tras aquella exigencia, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, señalaba en sus redes sociales que "el PP debe salir y decir claramente que pondrá en marcha las políticas para devolver a los menas a sus países de origen a través de convenios", adelantando que, "si el PP no cumple", votarían "que 'no' al presupuesto".

Ya van dos grandes concesiones los de Abascal en un mismo día.