Techos con amianto, aulas a más de 30 grados y becas comedor, principales críticas al Presupuesto de Educación

Los más de 80 'barracones' en los que aún dan clase alumnos de la Región de Murcia, los centros educativos en los que se imparte enseñanza bajo techos de amianto, las aulas en las que se superan los 30 grados tanto al inicio como al final de curso y las ayudas de becas comedor que no llegan a otorgarse por los bajos umbrales de renta establecidos por el Gobierno regional han sido este lunes las principales críticas de los grupos parlamentarios de PSOE, Vox y Grupo Mixto en la Asamblea Regional al Presupuesto de Educación presentado a primera hora por el consejero Víctor Marín. Frente a esta visión, los aplausos del Grupo Popular, que alaba cada una de las medidas anunciadas para este 2025 en el ámbito educativo por el Ejecutivo de López Miras.

El primero en tomar la palabra era el diputado del PSOE Juan Andrés Torres, quien se pregunta "de qué sirve tener un presupuesto de récord cada año cuando la ejecución de las inversiones educativas era a diciembre de 2024 del 63%". El parlamentario lamenta que aún sigan funcionando en la Región de Murcia 85 'barracones', que se quedarán en 78 si se cierran los siete anunciados para este año. Pero además, señala que en el capítulo de gastos corrientes se han recortado casi 9 millones de euros a la partida de los centros educativos, "fundamental para suministro eléctrico y material para funcionamiento diario"; se ha reducido en un 66% los gastos de mantenimiento de comedores escolares; y en transporte escolar se ha recortado en medio millón de euros las ayudas individualizadas.

Desde la bancada de Vox, la diputada regional María José Ruiz insiste en que "con buenas intenciones no es suficiente", ya que más del 85% del Presupuesto de Educación se dedica a personal. "Están obsesionados por reducir ratios", le ha dicho al consejero Víctor Marín, "cuando con el descenso de la natalidad ya se garantiza una bajada de ratios natural". Para Ruiz, "educar no es sólo poner menos niños por aula, la clave está en la calidad docente, pedagógica y de recursos, más que en la cantidad". Además, reclama un esfuerzo para dotar a los centros de sistemas de climatización y no entiende los criterios que llevan a primar a unos centros sobre otros.

Ruiz también aprovechaba su intervención para preguntar a Marín "cómo va a sacar de los centros educativos el programa de cultura árabe", uno de los acuerdos de PP y Vox para que los segundos le apoyen los presupuestos. Esta iniciativa depende del Ministerio y se está desarrollando en la Región de Murcia desde hace más de una década, incluso cuando al frente de la Consejería de Educación estaba Vox, aunque ahora firmen que el PP "lo usa como herramienta de adoctrinamiento".

Como portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, José Luis Álvarez Castellanos sostiene que "estamos por debajo de la partida presupuestaria que se habilitó en el presupuesto de 2010 para los gastos de funcionamiento de los IES debido a los recortes que se produjeron y que no se han recuperado". Explica también que "el presupuesto dedicado a la red concertada ha ido creciendo de forma incesante en los últimos años, como tendencia inequívoca de la política de este Gobierno a destinar incluso más recursos a la concertada que a la pública".

Para Álvarez Castellanos el tema de las becas comedor "es sangrante", ya que "dicen que suben el presupuesto, pero no lo agotan y dejan más de 6.000 solicitudes fuera estableciendo un umbral económico de 9.000 euros, por debajo incluso del umbral de pobreza". Por ello insiste en que "con los datos de pobreza infantil que tenemos en la Región de Murcia es una vergüenza que digan que aumentan los recursos y nieguen becas comedor a las familias".

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular ha comenzado su intervención felicitando al consejero de Educación, "le felicito por las más de 8.000 plazas de 2 a 3 años que se han creado, respetando la libertad de elección de educación, pero también le felicito por la reducción de la ratio". Pese a las críticas del resto de grupos al anuncio de ampliar la edad para permanecer en el colegio hasta los 14 años, Albaladejo llega a afirmar que "la mayoría de padres aplauden que los centros de Primaria acojan a los niños hasta los 14 años, ya que el paso de Primaria a Secundaria supone un calentamiento grande de cabeza para las familias de la Región" y aunque reconoce el aumento del dinero destinado a la enseñanza concertada, apunta que "ese aumento aún queda por debajo del crecimiento total del presupuesto".