'In Memoriam' | Javier Guerra Castro: "Desde tu partida, nuestro mundo se ha parado"

Hola papá. Desde tu partida, nuestro mundo se ha parado. Seguimos sin asimilarlo. Tú, que desprendías tanta felicidad, tanta generosidad, tan amado por todos, que nunca tuviste un mal gesto con nadie. Te echamos muchísimo de menos y esto va a ser tremendamente difícil de afrontar.

Te quieren todos tus vecinos, tus amigos de los perros, tus amigos de la infancia, y en general, todo el mundo que te conocía. Alba no se lo cree, mamá sigue intentando vivir y yo estoy buscando el sentido de la vida. Floki y Odín, tus fieles compañeros, no tienen su comportamiento habitual, están pasándolo igual de mal pero no pueden expresarlo.

Nos has dejado con toda la vida por delante. Recordamos tanto tus acciones cotidianas... que nos hundimos. Pero tenemos que ser fuertes como has sido tú siempre y viviremos contigo siempre presente, porque personas como tú ya no quedan, y has dejado una huella tan grande, que solo queremos seguir tus pasos.

Tu gran amigo Jaime me ha facilitado realizar este homenaje tan doloroso. Te queremos con el alma y esperamos verte en un futuro papá.

Nos vemos...

.