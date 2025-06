Robots vanguardistas de soldadura para ayudar a Navantia en el programa S-80

Con más de 60 años de trayectoria, Herjimar nace como empresa familiar fundada en el barrio de Santa Lucía, en el puerto de Cartagena. Su origen se remonta al sector portuario como empresa auxiliar del puerto de Cartagena, y desde entonces evoluciona hasta convertirse en una referencia nacional en sectores tan exigentes como el naval, el ferroviario, el portuario y el de defensa.

Actualmente, se encuentra bajo la dirección de Mariano Jiménez Barrón, CEO e hijo del fundador de Herjimar, que desarrolla soluciones industriales de un alto valor añadido, siendo proveedor clave en proyectos de gran envergadura.

Herjimar desarrolla un modelo de crecimiento basado en la especialización y la diversificación. Si bien sus inicios fueron portuarios, hoy trabaja para grandes actores como Navantia, participando en la fabricación y mantenimiento de los submarinos S-80. Sus capacidades abarcan desde la calderería interior hasta el montaje de equipos y tuberías en secciones críticas del submarino.

Además, cuenta con una planta ferroviaria en el polígono industrial de Los Camachos, donde se fabrican estructuras como bastidores, suelos, techos y cabinas completas para trenes y tranvías que operan en numerosas ciudades europeas. Es también el principal fabricante de tolvas ecológicas portuarias en España, con diseños que minimizan el impacto ambiental en la descarga de materiales como minerales y cereales.

Uno de los hitos recientes ha sido la fabricación de la tolva ecológica más grande del país, destinada a la planta de Alcoa en Lugo, con cinco metros de altura y unos requisitos técnicos de alta exigencia, y que ha sido transportada íntegramente ‘montada’ desde Cartagena hasta Galicia por vía marítima.

Calidad e innovación

Lo que distingue a Herjimar en el mercado radica en su fuerte apuesta por la soldadura de alto requisito. La empresa ha invertido en tecnología de vanguardia, incorporando varios tipos de robots de soldadura, incluidos robots colaborativos que trabajan junto a los operarios, mejorando la calidad y eficiencia sin sustituir al factor humano.

«La calidad es nuestra seña de identidad. Invertimos constantemente en tecnología para alcanzar estándares exigentes que nos permiten competir en sectores punteros», explica Juan Antonio Ayala, responsable de Desarrollo de Negocio en Herjimar.

La innovación es una constante, tanto en el producto como el en proceso

Herjimar ha sido seleccionada por la aceleradora comercial de Defensa promovida por el Info y el CEES, lo que representa un paso más en su consolidación como empresa estratégica en este sector.

«Nos consideramos socios estratégicos de Navantia en el programa de submarinos S-80, y lo somos también de otros clientes en ferroviario o Defensa. Muchas de estas grandes empresas necesitan contar con proveedores altamente especializados como nuestra compañía para poder desarrollar sus productos», señala Ayala.

La empresa cuenta, además, con una plantilla de aproximadamente 200 personas, todas altamente cualificadas. Uno de los pilares del modelo de negocio es la formación continua, con una inversión anual significativa, destinada a mantener el máximo nivel técnico de su equipo.

Asimismo, la empresa colabora activamente con centros de formación profesional para formar a jóvenes técnicos, muchos de los cuales acaban integrándose en la empresa. «No todo el mundo puede soldar en Herjimar, pero quien se forma aquí puede trabajar en cualquier parte del mundo. Nuestra exigencia es muy alta», afirma el responsable de Desarrollo de Negocio.

El repsonsable de Desarrollo de Negocio, Juan Antonio Ayala, en la sede de la compañía. / Iván J. Urquízar

Juan Antonio Ayala: "Ahora es un muy buen momento para invertir en Defensa"

Este ingeniero técnico industrial por la UPCT cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la calidad, principalmente en los sectores de la Construcción y del Metal pero, ante todo, es una persona comprometida con el sector industrial.

Casado y padre de tres hijos, Juan Antonio Ayala, para los que lo conocen bien, es una persona comprometida con el crecimiento del sector industrial y con la promoción del talento joven y la conexión entre empresa y formación. Cartagenero, procesionista marrajo y del Resucitado, además de socio de la Asociación Belenista de Cartagena, colabora por mantener vivas las tradiciones. Y, como buen amante del mar, es socio del Real Club de Regatas de Cartagena, donde practica la vela ligera, como afición. Esta combinación de compromiso profesional, tradición y deporte refleja su forma de entender la vida: con pasión, esfuerzo y apego a sus raíces.

¿Cuál cree usted que es el reto más complejo al que se ha enfrentado como organización?

Los submarinos, por la envergadura del trabajo y la complejidad de los requisitos. Dicen que es lo más parecido a una nave espacial, y los requisitos de ingeniería de Navantia han sido muy complejos desde el principio. Nos ha exigido mucho esfuerzo, pero ahora estamos acostumbrados a esos estándares.

¿Qué lección de gestión o liderazgo le ha dejado el crecimiento de la compañía, que ya lleva 60 años?

El liderazgo del CEO, Mariano Jiménez, ha sido clave. El crecimiento se basa en el trabajo constante, la innovación y la apuesta firme por la calidad.

¿Tienen planes de expansión?

No, en principio no. Desde Cartagena, en la Región de Murcia, enviamos productos a lugares como Canadá, Tailandia, Perú, Israel... Nuestra idea es seguir fabricando en Murcia y, a través del puerto de Cartagena, exportar a cualquier parte del mundo. No solo fabricar para España, sino para cualquier país.

Supongo que son conscientes del gran momento que vivimos para invertir en Defensa.

Claro, ahora es un momento muy bueno para invertir en Defensa. Es una gran oportunidad. El negocio tiene una barrera de acceso muy alta, pero una vez que tienes interiorizados los requisitos, como los de Defensa, se abre un gran campo para seguir creciendo.

¿Qué otros proyectos ha liderado usted?

A lo largo de mi trayectoria profesional he participado en diversos proyectos industriales y de obra civil; en el caso de que pudiese destacar algunos, sería la construcción del C10, las centrales de ciclo combinado de Escombreras o la ampliación del puerto de Arzew, entre otros muchos. Una vez en Herjimar, destacaría mi labor como gestor de proyecto en la fabricación del submarino S-81 Plus, así como mi responsabilidad en el aseguramiento de la calidad de la compañía en numerosos proyectos del sector ferroviario, naval y de defensa.

¿Que planes tienen exactamente por desarrollar en el ámbito de Defensa en el futuro?

Nuestro objetivo es consolidarnos como un proveedor estratégico en el sector de Defensa, ampliando nuestras capacidades en la fabricación de estructuras y calderería militar. Queremos continuar como empresa colaboradora de Navantia y del Arsenal de Cartagena en la construcción de la serie S-80 Plus y en el mantenimiento de buques de superficie. Además, aspiramos a colaborar con otras compañías del sector Defensa, tanto en programas de vehículos terrestres como en el ámbito aeronáutico. Seguimos trabajando para que nuestras capacidades en ingeniería, control de calidad y soldadura certificada aporten valor a nuevos programas de Defensa.

¿Cree que, como dicen, Cartagena será un bastión en el mundo de la Defensa?

Sin duda. Cartagena cuenta con un ecosistema industrial, logístico y tecnológico único. La presencia de Navantia, el Arsenal, la Universidad Politécnica, centros de formación y empresas especializadas genera un tejido muy potente. Además, hay talento y una ubicación estratégica. Instituciones como el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), COEC y el Ceeic están impulsando activamente la innovación y la competitividad de las empresas del sector Defensa. Si seguimos apostando por la colaboración público-privada, la innovación y la formación especializada, Cartagena no solo seguirá siendo un bastión, sino una referencia internacional en Defensa.

¿Qué hace un hombre como usted en su tiempo libre?

En mi tiempo libre intento desconectar del trabajo para recargar las pilas. Hago deporte con regularidad: corro, voy al gimnasio y, además, he retomado una afición muy especial para mí, la vela. Soy de Cartagena y he veraneado desde pequeño en Los Nietos. Así que volver a navegar es una forma de reconectar con algo que siempre ha estado ahí, desconectar y disfrutar.

¿Con qué disfruta?

Disfruto con los retos, tanto profesionales como personales. Me motiva aprender cosas nuevas, ya sea tecnología, ciencia o técnicas de mejora continua. También disfruto mucho viajando, leyendo ciencia ficción y compartiendo tiempo con mi familia y amigos.