Objetivo: volcar la cuadriga de López Miras

Las portavoces de los grupos de izquierda, Carmina Fernández, del PSOE, y María Marín, de Podemos, coincidieron ayer en visualizar a su objetivo del Debate sobre el estado de la Región, Fernando López Miras, con los ropajes del emperador romano Teodosio I El Grande, tal y como apareció en las dos últimas fiestas de Semana Santa de Lorca.

«Llegó ayer a esta tribuna en su cuadriga, acompañado por toda su corte de aplaudidores y pelotas. Pero pronto se vio que, como en el cuento de Andersen, el emperador iba desnudo», señaló Marín al inicio de su discurso.

Antes que ella, la portavoz de los socialistas metía aún más el dedo en la yaga. «Señor López Miras, salga de la burbuja, baje de la cuadriga, déjese la guitarra y salga de la zona VIP del concierto y aterrice en la Región real, que es muy distinta a la que usted pinta».

El bodegón que Carmina Fernández tenía en mente era más complejo: pasaba por el desfile bíblico-pasional en el que participó Miras y siguió por algunos de los conciertos en los que el jefe del Ejecutivo murciano se ha dejado ver en los últimos años. Todo para hacerle volcar de la cuadriga.

En plena lucha en el Coliseo regional, la corte del emperador estaba a otras cosas. Buena parte de los diputados andaban enfrascados en la preparación de los debates de los presupuestos. Las carpetas con las cuentas de la Consejería de Economía y Hacienda, que se discuten esta misma mañana, fueron las más consultadas, aunque algún otro consejero ya estaba subrayando sus apuntes para la semana que viene.

En la última parte del debate es cuando el emperador demostró que no estaba dispuesto a caer de esa cuadriga y buscó el cuerpo a cuerpo con la portavoz del PSRM. «Ahora entiendo que defendieran con tanta fuerza el soterramiento», dijo, en referencia a las mordidas de 550.000 euros que dice la UCO que se llevó Ábalos. Mientras reían en el PP, el PSRM iba entrando en ebullición.

Cuando llegó la réplica de Fernández, nada la pudo parar. Comenzó criticando la actitud de «perdonavidas» de Miras, para luego mencionar la «nebulosa de los días de tardeo» que le podría estar afectando. «A mí me asquea la corrupción», aseguró, y se quejó de la «jauría» que estaban montando. «Yo no soy partidaria del ‘y tú más’», remarcó, para sacar a colación poco después, en forma de puñal al PP, que su partido «no lo fundaron siete ministros franquistas». Hasta los problemas de la justicia de Pedro Antonio Sánchez y Ramón Luis Valcárcel aparecieron por el salón de plenos, que no fue arropada en ningún momento de los dos días de debate por el secretario general de su partido, Francisco Lucas, también diputado nacional. Agenda en Madrid, esgrimen sus compañeros.

El ambiente se enrareció tanto que hasta la Mesa de la Cámara vivió un desencuentro entre el vicepresidente, Miguel Ángel Miralles (PP), y el secretario primero, Alfonso Martínez Baños (PSOE).

La Mesa de la Cámara también vivió momentos de tensión / Loyola Pérez de Villegas

Con el debate totalmente desvariado, María Marín subió de nuevo a la tribuna con la retranca que le caracteriza. «Vaya disgusto tengo yo esta tarde. Resulta que no le ha gustado a usted ni el discurso de la señora Fernández ni el mío». Tras tildar el discurso del portavoz ‘popular’, Joaquín Segado, de «sumamente repugnante», dijo que si ella hubiese hecho esa intervención, la habrían llamado a la cuestión. «La señora presidenta no me hubiera dejado continuar, y ya no le digo nada si hubiese estado de presidente el señor Miralles... No hubiese podido ni empezar a hablar».

En fin, puede que al final todos hablaran de más.