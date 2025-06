Los niños de la Región, unos de los más afectados por la crisis climática y la pobreza

El 25,2% de los niños españoles vive en hogares que no pueden enfriar sus casas, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto se traduce en que 1 de cada 4 menores en España (2.013.600) se encuentra en hogares que no pueden mantener una temperatura fresca en verano, según ha advertido Save The Children coincidiendo con la primera ola de calor de verano que comienza este sábado.

En lo que respecta a la Región de Murcia, es una de las comunidades más impactadas por la crisis climática y la pobreza, una doble vulnerabilidad, con un 37% de niños en esta situación. Solo supera a la comunidad murciana Andalucía con un 39% y le sigue Extremadura con un 35%. "Además, el calor afecta a su descanso y calidad de su ocio, agravando riesgos que ya padecen en términos de salud o rendimiento escolar", ha argumentado la responsable de incidencia de Save the Children Carmela del Moral.

La entidad social ha recordado que si junio de este año ya ha sido el mes más cálido desde que hay registros, según la AEMET, este verano puede llegar a ser más cálido de lo normal. "Esto es ya nuestra nueva normalidad. Este calor extremo solo nos vuelve a mostrar la necesidad de actuar para mitigar los efectos de la crisis climática, y especialmente en la infancia, la más vulnerable", ha explicado del Moral.

Save the Children, en su segunda edición del informe 'Nacer en un mundo en crisis climática', mostraba que más del 80% de los niños y niñas de nuestro país sufren al menos un fenómeno climático extremo al año como sequías, olas de calor y lluvias torrenciales.

"La infancia que vive en familias con dificultades económicas es la más afectada por las consecuencias de la crisis climática. Sus condiciones materiales, como la adecuación de sus viviendas, les hacen especialmente vulnerables a eventos como las olas de calor", ha indicado Carmela del Moral.

El análisis de esta Encuesta de Condiciones de Vida señala que las viviendas de Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana son las que presentan más problemas para enfriar su casa.

La responsable de Save the Children ha indicado que la pobreza energética impide a muchas familias tener sus casas a una temperatura adecuada. A esto se suma que el parque de viviendas está especialmente envejecido en barrios de rentas bajas, con edificios energéticamente poco eficientes.

Ante esta situación, Save the Children hace un llamamiento para activar políticas públicas de mitigación y adaptación de los espacios en los que viven y se desarrollan los niños y niñas. "Nuestra propuesta pasa por implementar planes de adecuación climática de viviendas y edificios, sin que esto repercuta en las rentas de alquiler", ha declado del Moral.

La organización tiene claro que para proteger a la infancia del calor extremo, además de mejorar la eficiencia energética de las viviendas, se necesita garantizar que las ayudas lleguen a las familias con niñas y niños. "Es fundamental reformar el bono social, unificando descuentos y facilitando su acceso mediante trámites más simples", ha concluído la responsable de incidencia de Save the Children.