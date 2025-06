Denuncian varias incidencias en las oposiciones de Secundaria de la Región de Murcia

El Sindicato Independiente de Docentes (SIDI) ha informado en un comunicado este viernes haber recibido "numerosas quejas" de opositores sobre ciertas situaciones en determinadas especialidades durante las oposiciones de Secundaria celebradas el pasado sábado en la Región de Murcia.

Según expone el sindicato, en el examen de la especialidad de Biología y Geología no aparecía la puntuación de cada apartado del ejercicio práctico. Los opositores suponen que cada ejercicio valía un punto (por los criterios de valoración) a excepción de un ejercicio con fotografías. Sin embargo, cada uno de esos ejercicios constaba de varios apartados y lamentan que no se especificaba la puntuación de cada uno de ellos.

"De esta forma no se podía dedicar más tiempo a apartados con mayor peso, al desconocer su puntuación, ni hacer una estimación de la nota de esta parte. Además, algunas de las imágenes estaban desenfocadas, lo que dificultaba el análisis correcto de la misma", denuncian.

Sobre la misma especialidad ha llegado otra queja. Y es que algunos opositores critican que muchas de las sedes, entre ellas la de Biología y Geología, abrieron a las 08.00 horas de la mañana. "Los aspirantes llevaban en algunos casos una hora esperando, más el tiempo de desplazamiento desde sus domicilios en muchos casos, y al no poder disponer de los aseos con la apertura de los edificios se produjo una avalancha de utilización de los aseos que se podía solucionar con la apertura de los edificios un tiempo prudencial antes de la hora de convocatoria", exponen desde SIDI.

Por otra parte, los examinados se quejan de que algunos tribunales de Dibujo utilizaron aulas con mesas inclinadas, "por lo que era imposible depositar en las mismas rotuladores o colores, pues se caen constantemente". "Tuvieron que utilizar el regazo, el suelo o cualquier otra superficie para usar esos materiales", lamentan.

Además, señalan que la lámina de dibujo, como hay que trabajarla en varias posiciones, no podía fijarse al plano inclinado, lo que obligaba al opositor a sujetar con una mano siempre dicha lámina todo el tiempo.

En la especialidad de Patronaje y Confección (sectores singulares), opositores afirman que la prueba práctica donde se trabaja sobre patrones "perdió totalmente el anonimato" cuando el presidente del tribunal indicó a todos los opositores que debían poner el nombre en todos y cada uno de los patrones.

"Normalmente nos indican los opositores que los patrones se suelen entregar cosidos precisamente para que vayan todos juntos, por tanto, no era complicado coser también el código de cabecera o en su defecto transcribir el código o buscar cualquier otro método mediante el uso de pegatinas que garantice dicho anonimato, según indica los artículos 46, 49.2, 49.3.a) y anexo XVII de la convocatoria", explican desde el sindicato.

Además, manifiestan que la prueba se dividió en dos grupos y el segundo turno tuvo que esperar varias horas incomunicados en un aula con temperaturas muy elevadas, hasta que el primer turno finalizó la prueba.

En la especialidad de Física y Química, denuncian que "los datos del enunciado del ejercicio 1 eran erróneos y por tanto irresoluble, lo que llevó a muchos opositores a perder un tiempo indispensable en otros ejercicios". Según refieren los opositores de varios tribunales, alguna persona del tribunal 1 fue aclarando tribunal por tribunal las dudas de ese enunciado (hay doce tribunales), lo que supuso la modificación del enunciado.

Esto lo consideran "condiciones de desigualdad entre los opositores de los tribunales por el tiempo que han tenido desde que han recibido dichas aclaraciones". Asimismo, "algunos tribunales recibieron en ese ejercicio con más de una hora de demora", apuntan.

Otras quejas señalan que en el ejercicio número 5 del práctico de la especialidad de Tecnología, se produjo una errata. "Desde el tribunal 1 se fue avisando a los demás tribunales del fallo, para que lo comunicaran a los opositores, pero tardaron 30 minutos en comunicarlo", critican.

Por su parte, en la especialidad de Inglés algunos aspirantes aseguran que en la corrección de los ejercicios hay epígrafes que se han diseñado para ser calificados con Todo o Nada, "lo que hará sin duda que las calificaciones bajen, ya que en el momento que falte algo, la valoración será de cero".

También hay quejas en esta especialidad por "falta de claridad y concreción en los enunciados (en algunos ejercicios no quedaba claro lo que se solicitaba al opositor), deficiencias en la presentación del examen (muchas líneas de la fotocopia estaban borrosas o parcialmente impresas y excesivo número de ejercicios para el tiempo asignado". "Muchos enunciados resultaban ambiguos, no se especificaba con claridad qué se esperaba del candidato, lo cual deja un amplio margen a la interpretación subjetiva del correcto", manifiestan.

Con respecto al nivel de los exámenes prácticos, desde SIDI recuerdan que han advertido a la Consejería de Educación desde hace años que en algunos casos el diseño de estos ejercicios recoge un "desmesurado e incomprensible" grado de dificultad "que solo sirve para halagar el ego de quien lo diseña, pero no recoge ni la realidad ni la dificultad real de la docencia en determinadas especialidades".

"En algunos casos olvidan que muchos de los docentes ya manejan los contenidos suficientes que les dieron su titulación universitaria, por tanto, no se trata de volver a examinarles universitariamente, sino de medir la capacidad real de impartir docencia en las enseñanzas que regula la LOE", indican. SIDI defiende la calidad de los opositores y la necesidad que los mejores pasen a ser funcionarios, pero "midiendo los contenidos docentes de los niveles de secundaria, bachillerato, formación profesional, etc. y no los universitarios".

En la especialidad de Economía, los examinados ponen de relieve que el ejercicio dos fue un "copia y pega" del quinto caso práctico de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (turno libre). Además, en la especialidad de Administración y Dirección de Empresas, refieren que se utilizó un ejercicio "copia y pega" del segundo ejercicio resuelto de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Hacienda (turno libre).

"Sin entrar a valorar la dificultad o no de los mencionados ejercicios de ambas especialidades, criticamos que se haya utilizado como instrumento de valoración de opositores docentes el instrumento diseñado para opositores de Hacienda", apuntan desde el sindicato.

En la especialidad de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, se ha procedido a convocar la apertura de cabeceras el 25 de junio, y "siguen sin publicar las calificaciones, lo que está sugiriendo a los opositores que se estaría rompiendo el anonimato que se pretendía habiendo pasado más de 24 horas". "Esperamos desde SIDI que se trate de un error, que se retire dicha publicación y que se comunique desde el tribunal que ha sido un error", añaden.

En Peluquería, denuncian que "se exige el uso de modelos reales, con unas determinadas características de corte de barba y cabello que obliga a implicar a varias personas modelos que el opositor debe aportar, y que supone solicitar permisos de trabajo en muchos casos a quienes se prestan a ser modelos". También, "nos ha llegado búsquedas desesperadas de opositores que no podían reunir los modelos exigidos para la prueba práctica. Se debería buscar como solución el uso de modelos artificiales que la administración aporte", afirman.

"La Consejería de Educación debe de tener en consideración todas estas quejas para subsanar las que sean posibles durante el desarrollo de la oposición y tomar las medidas correspondientes para evitar que se repitan en las oposiciones futuras todas estas situaciones", concluyen.