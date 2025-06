El CES advierte de que el recorte del Tajo-Segura ocasionará una "importante pérdida de empleo, no solo agrario"

El Centro Económico y Social (CES) de la Región de Murcia advirtió este viernes de que la reducción de la oferta hídrica a partir del año 2027 por la reciente modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura tendría un impacto "inmediato sobre el regadío hortofrutícola y ocasionaría una "muy importante pérdida de producción y empleo, no sólo agrario sino en la mayor parte de los sectores por los efectos indirectos que genera la agricultura".

Así se explica en las consideraciones de la Memoria Socioeconómica y Laboral de la Región de Murcia de 2024, presentada este viernes por José Antonio Cobacho, presidente del CES; Teresa Fuentes, secretaria general del CC OO; Paqui Sánchez, secretaria general de UGT; Ramón Avilés, secretario general de Croem; y Juana Pérez, presidenta de la Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 'Thaderconsumo'.

Reclaman "más contraste técnico, menos opacidad y, sobre todo, más flexibilidad" en la implantación de las nuevas reglas de explotación

Cabe recordar que el recorte del Trasvase supondría la rebaja gradual y progresiva de las aportaciones para regadío de hasta en un 50% a partir de 2027, lo que "agravaría un problema ya grave dado el déficit estructural de la cuenca del Segura".

Además, desde el CES cuestionan la cuantificación de los caudales ecológicos del Tajo sobre los que se apoyan las nuevas reglas de explotación: "Se reclama más contraste técnico, menos opacidad y, sobre todo, más flexibilidad en su implantación".

Señalan que la disminución de las aportaciones de agua para regadío no debiera ser efectiva en tanto no se dispongan de caudales equivalentes provenientes de la desalación a precios asumibles. "Ni un hectómetro cúbico menos del Trasvase hasta que no haya un hectómetro cúbico más de agua desalada o de otro tipo", sentencian en las consideraciones.

Indican que la entrada en funcionamiento de las nuevas desaladoras sería "varios años después" del recorte, "cuando el deterioro socioeconómico y laboral fuese ya irreversible"

Sobre las dos nuevas desaladoras en Águilas y Torrevieja anunciadas por el secretario general del PSOE regional, Francisco Lucas, hace unas semanas, subrayan que "hay sobradas evidencias" de que "su entrada en funcionamiento sería varios años después de 2027, cuando el deterioro socioeconómico y laboral fuese ya irreversible".

Directiva Marco del Agua

Por otra parte, el CES también alertan de que la aplicación de la Directiva Marco del Agua de la UE, encaminada a acabar con una parte de las extracciones de los acuíferos en aquellas masas de agua que se encuentren sobreexplotadas o en mal estado químico, tendrá efectos socioeconómicos parecidos a los causados por el descenso de agua proveniente del Trasvase. "En los últimos años, se han acrecentado las masas de agua subterránea en buen estado, un proceso que, de aprobarse la moratoria, proseguiría en aquellas que no hayan alcanzado tal estado en concurrencia con la explotación agraria, bien con la reorientación de cultivos, bien con aportaciones de agua desalada", explican. Por tanto, creen que sería conveniente acordar una moratoria en su entrada en vigor.

Entre los retos a los que se enfrenta el sector agrario murciano que son comunes a los del resto de la agricultura española, destacan el envejecimiento de los agricultores, la falta de relevo generacional, la competencia desleal de países no comunitarios, una excesiva y burocratizada reglamentación que, en lo que concierne a la política agrícola comunitaria es especialmente compleja, la adecuación a los efectos del cambio climático y la reducida rentabilidad de los cultivos de secano. "Otros son más específicos del sector regional, ninguno con más trascendencia que el déficit hídrico", concluyen a este respecto.