El PP evidencia el "modelo de contrastes" entre "la responsabilidad" de Miras y "la corrupción" del sanchismo

Los incesantes "escándalos de corrupción" del PSOE de Pedro Sánchez tanto en la sede socialista en Ferraz como en la Moncloa acapararon buena parte de la intervención del PP este jueves en la segunda sesión del Debate del estado de la Región.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, cargó contra la "secta mesiánica del sanchismo" y defendió el "modelo de contraste" entre el Gobierno regional y "responsable" de López Miras y el central de Sánchez. Del primero, dijo, es un "presidente que mira por sus ciudadanos y que actúa por y para su tierra, buscando consensos y avanzando hacia los acuerdos con el objetivo del bien común".

En este sentido, presumió de que el Ejecutivo murciano, tras los anuncios que hizo este miércoles el presidente murciano para la Región, ofrece "buena educacion para nuestros niños, una sanidad de la que sentirnos orgullosos, servicios sociales que atienden a los mas necesitados, preocupación por las familias, el medio ambiente, las empresas o los autonomos".

Las "políticas de castigo" de Sánchez a la Región, explicó Segado, son latentes: "Somos la comunidad peor financiada; no invierte en nuestro Mar Menor, en nuestros jóvenes, en nuestra agricultura ni en el Trasvase". En definitiva, añadió, "ni cree ni apuesta por la Región, que sigue siendo la mejor tierra del mundo".

Críticas al "socialismo de pata negra" de Lucas

Una política, criticó Segado, de "maltrato continuo que ha tenido su punto culminante en el cambio unilateral y arbitrario de las reglas de explotación del Trasvase, en la que ha sido la mayor traición de la historia de los socialistas hacia esta Región". Traición, añadió, encabezada por el secretario general de los socialistas murcianos, "el socialista de pata negra" Francisco Lucas, "quien se posicionó en contra de los intereses de la Región votando 'no' a blindar el Tajo-Segura". "Pasará a la historia por traicionar a sus gentes en menos de 100 días", dijo Segado de Lucas.

"Frente a todo esta realidad, frente al desgobierno, frente a la corrupción, frente a las cloacas de Pedro Sánchez, está el Gobierno de Miras, que trae estabilidad, crecimiento y empleo a la Región. Mientras, el Gobierno de Sánchez está ocupado en sobrevivir a costa de lo que sea y tapar sus múltiples escándalos, el de López Miras trabaja para seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de la Región con menos impuestos y reforzando el Estado del Bienestar", defendió Segado.

El popular se enorgulleció de que todos los indicadores señalan que la Región "crece por encima de la media nacional, gracias a que la sociedad de la Región cuenta con un marco favorable para invertir y crear empleo: el que han generado las políticas de libertad, apoyo al emprendimiento y bajos impuestos de López Miras".

No se detuvo el portavoz popular en valorar mucho más las medidas que anunció López Miras un día antes, pero sí que aprovechó su intervención para llevar el debate hacia el foco político nacional.

Segado denunció el "nivel de degradación de los socialistas" y el modelo de Pedro Sánchez que apuesta por "la desmembración del Estado y la colonización de las instituciones. El sanchismo se agarra al poder al precio que sea para ocultar sus estafas, malversaciones y el expolio del herario público".

"Los tentáculos de la corrupción llegan a la Región"

"Una corrupción, la del PSOE de Sánchez, cuyos tentáculos, por desgracia, han alcanzado a la Región de Murcia. Y como el sanchismo mancha todo lo que toca, también ha ensuciado una de las obras más importantes de la Región: el soterramiento de las vías ferroviarias a su paso por Murcia", recordó el portavoz popular en referencia a las modidas de medio millón de euros.

Acusó a los socialistas de la Región de "no abrir la boca cuando deberían dar explicaciones". Mencionó al murciano Pedro Saura, quien fuera secretario general de los socialistas murcianos y número dos del ministerio que entonces dirigía Ábalos: "Calló lo que allí ocurría cuando debería haberlo denunciado. Sin embargo, miró a otro lado y permaneció en silenció, porque ya sabemos que en toda mafia reina la Ley del Silencio".

"Los españoles ya saben la calaña que nos gobierna desde Ferraz y Moncloa. Lo que está pasando en España es una vergüenza internacional. Sánchez y la banda de delincuentes que le rodean se creyeron por encima de las leyes, por encima de los ciudadanos y del Estado de Derecho", denunció Segado.

"No es un caso, no es un error: ¡Es una red criminal!", expuso Segado, quien volvió a reiterar que Sánchez 'vende' el país a costa de mantenerse en el poder y la corrupción destapada en el seno del partido tras el informe de la UCO con el exministro, donde quedaban salpicados socialistas como el exministro José Luis Ábalos, el asesor Koldo García y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, del que dijo que "necesitaba la amnistía de Puigdemont para seguir mangando".

"¿Dónde estan esos socialistas que abanderan el feminismo? ¿A qué hora es la manifestacion contra los puteros y a favor de los derechos de las mujeres? No me ha llegado la convocatoria", ironizaba Segado ante la bancada socialista. "España no les pertenece, no es su cortijo. Los españoles no van a olvidar a los ladrones y a los golfos".

Volvió a instar a Pedro Sánchez que "se vaya ya": "Secuestra a los españoles impidiéndole unas elecciones libres. Queremos votar y no se da cuenta de que lo que queremos los españoles es salvarnos de Sánchez".