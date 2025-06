La ola de calor en la Región despierta el buen humor: las memes más inolvidables

No ha tardado en llegar. La primera ola de calor del verano ya está aquí. Una masa de aire caliente procedente de África llegará con fuerza a partir del viernes a la Región de Murcia, y se espera que está situación atmosférica se prolongue durante varios días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que las temperaturas alcanzarán por el día los 39 grados de máxima. Las noches también serán tórridas, ya que las mínimas no bajarán de los 22 grados.

Por lo tanto, será un fin de semana en el que los abanicos no pararán de moverse, los ventiladores girarán a su máxima velocidad y los aires acondicionados subirán a tope de revoluciones. Los centros comerciales serán los mejores refugios para quienes se queden en la ciudad y será difícil encontrar un metro cuadrado libre para estirar la toalla en la playa. Pero al mal (o mejor dicho, axfisiante) tiempo, buena cara. A pesar del sudor y de que no se pueda salir a la calle sin protector solar del 50, a los murcianos no les quita nadie el buen humor. Prueba de ello son las decenas de ‘memes’ e historias que ya podemos ver en las redes sociales, donde la Región de Murcia se convierte en un escenario apocalíptico e infernal. Y es que el ingenio y la creatividad de los habitantes de la Región no tiene límites a la hora de “sacar orgullo” de su resistencia al calor. A continuación, se ofrece una recopilación de las más originales y divertidas imágenes de ayer y hoy sobre el sofocante calor que nos viene encima.

Los mejores memes del calor en Murcia

Los mejores memes del calor en Murcia

Los mejores memes del calor en Murcia

Los mejores memes del calor en Murcia

Los mejores memes del calor en Murcia

Los mejores memes del calor en Murcia

Los mejores memes del calor en Murcia

Los mejores memes del calor en Murcia

Los mejores memes del calor en Murcia

Los mejores memes del calor en Murcia