Murcia sigue a la cola de España en enfermeras: "Aumenta el riesgo de muerte y los reingresos"

La falta de profesionales de enfermería y que la Región de Murcia está a la cola de España en la ratio de enfermeras por habitante no es nuevo. Sin embargo, la diferencia entre las comunidades va cada vez a más y mientras que Navarra es la mejor posicionada con 8,92 enfermeras por cada 1.000 habitantes, Murcia tiene una ratio de 4,99, "lo que llega a representar prácticamente la mitad", una realidad que denuncia el presidente del Consejo General de Enfermería de España, Florentino Pérez Raya, quien afirma que "no se puede permitir que unos ciudadanos reciban mejor atención que otros en función de la comunidad en la que vivan".

Pérez Raya se pronunciaba así este jueves durante la presentación del el Informe de ratios 2024 en el que se constata que la situación actual "continúa siendo tan preocupante", con un déficit de enfermeras que el Ministerio de Sanidad cifra en 100.000 profesionales y que el Consejo General llega a elevar a más de 130.000. Actualmente, la ratio española se sitúa en 6,36 enfermeras por cada mil habitantes, muy por debajo de la europea, que está en 8,19.

Por comunidades autónomas, Navarra sigue liderando el ranking de enfermeras con relación a la población que deben atender, con 8,92 enfermeras por cada mil habitantes y se convierte en la única que supera la media europea. País Vasco (8,09), Canarias (7,55), Castilla y León (7,49), Aragón (7,4), Asturias (7,34), Melilla (7,24), Extremadura (7,15), Ceuta (7,10), Cantabria (6,77), Madrid (6,54), La Rioja (6,51) y Cataluña (6,5) son las comunidades que también superan la media nacional.

Por el contrario, Castilla-La Mancha (6,26), Islas Baleares (6,13), Andalucía (5,56), Comunidad Valenciana (5,56), Galicia (5,16) y Murcia (4,99) son las comunidades con peores ratios en el año 2024.

Situación por comunidades autónomas. / CGE

"Existen enormes desigualdades entre comunidades y con respecto a la media nacional y europea. Los datos reflejan una pequeñísima subida en comparación con años anteriores, pero este aumento es tan leve que no puede ser reseñable, ya que la falta de profesionales sigue siendo un problema grave de nuestro sistema", explica Adriana Díaz, del Instituto Español de Investigación Enfermera del CGE.

Riesgo de muerte, reingresos y hospitalizaciones más largas

El secretario general del Consejo General de Enfermería, Diego Ayuso, sostiene que "tener menor ratio de enfermeras por paciente conlleva unos riesgos" y para justificar esta afirmación hace referencia al último estudio publicado en el British Medical Journey (BMJ) por la Universidad de Southampton, con más de 625.000 pacientes estudiados en 185 unidades hospitalarias de Reino Unido, un trabajo que detalla que "cada día con escasez de enfermeras en los primeros cinco días de ingreso conlleva un aumento del 8% de riesgo de muerte; un 1%más de riesgo de reingreso; un 69% de duración de hospitalización de 5 a 8 días".

Por ello insiste en que "contar con el número de enfermeras adecuado evitaría 6.527 muertes y se ganarían 44.483 años de vida saludable".

Ayuso indica que está ampliamente demostrado que la falta de enfermeras repercute enormemente en la calidad de vida de los pacientes y de la población en general y en este sentido dice que "es el momento de que las administraciones tomen conciencia política y se trabaje para solucionar esto cuanto antes. No podemos seguir sin una dirección clara y sin rumbo en lo que a la escasez de enfermeras se refiere, es preciso abordar una buena planificación de enfermeras para ir resolviendo el problema estructural".

Mayores problemas en verano

Desde el CGE tienen claro que con estas cifras "no tenemos capacidad para hacer una cobertura vacacional completa", por lo que es una situación que se agrava aún más durante el verano. "Las enfermeras, como cualquier otro trabajador, merecen disfrutar de unas vacaciones y la incorporación de las recién egresadas -que, además, obviamente no tienen la experiencia acumulada de las que sustituyen- no da para cubrir toda la demanda", resalta Florentino Pérez Raya.

Las cifras que maneja el Consejo General muestran que en 2024 se hicieron 10.824 contratos para 5.802 profesionales, de los cuales 8.408 fueron de duración temporal (77%), y esta situación se agrava en verano, cuando la demanda de suplencias aumenta debido a las vacaciones del personal fijo.

Sobre la fuga de profesionales también señalan que en 2023 se fueron 1.473 enfermeras españolas a otros países, con un total de 56 destinos distintos. Las cifras van en aumento, ya que de enero a junio de este año ya llevamos tramitados 1.000 expedientes, "por lo que esperamos que cuando se cierre el año tengamos el mayor dato de la serie histórica", explica el secretario general.