Mar Romera, pedagoga: «Los alumnos necesitan un pensamiento crítico para convivir con tecnología e IA»

En un mundo cada vez más digitalizado, la tecnología y la inteligencia artificial no pueden quedar al margen de la formación en colegios, institutos y universidades. Sin embargo, ese uso debe estar justificado y basado en las utilidades que cada una de las herramientas pueda ofrecer al alumnado en cada una de las etapas educativas.

Así se ha puesto de relieve en la primera de las tres jornadas que forman el programa del VII Congreso Educativo de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm), que arrancó este miércoles en Murcia bajo el título ‘Inteligencia artificial, salud mental y liderazgo’ y en el que se han dado cita más de 1.500 docentes y especialistas de toda España.

«El alumnado debe desarrollar un pensamiento crítico para poder convivir con la tecnología y la inteligencia artificial», afirma la pedagoga y psicopedagoga especialista en inteligencia emocional e innovación educativa Mar Romera, que participará en la segunda jornada del encuentro. Pero, al mismo tiempo se pregunta «cómo vamos a lograr esto si nuestro profesorado no tiene ese pensamiento crítico» que se exige a los alumnos.

Preguntada sobre la corriente que ahora quiere sacar las pantallas de las aulas en varias comunidades autónomas -entre ellas Murcia- tras haberlas metido ‘con calzador’ en los últimos años, Romera explica que «hace 15 años las grandes ‘TICnológicas’ me vetaban porque yo no entendía el por qué había que llenar los centros educativos de artefactos tecnológicos individuales para los peques de Infantil y Primaria. Ahora me van a ‘desvetar’, pero ya vamos 15 años tarde».

Ante lo que insiste en que «no se puede programar la educación de un niño con ceros y unos, la educación es algo más, una cuestión integral», por lo que reclama más autonomía pedagógica para los centros y más libertad de acción para los profesionales.

Mar Romera llega a decir que «sobran informáticos y aplicaciones en la organización de los sistemas educativos».

La inteligencia artificial fue precisamente el tema que abría ayer el Congreso de Ucoerm de la mano del Catedrático de Economía Aplicada y fundador de startups y asociaciones tecnológicas como 1 Million Bot, Andrés Pedreño. Durante su intervención, Pedreño hizo un repaso por el avance de la IA a nivel mundial, con comparativas entre los países que se encuentran a la cabeza en su desarrollo, como EEUU y China, y la posición de Europa, que únicamente representa el 4% de la economía digital mundial, frente al 68% de los primeros y el 27% de los segundos.

Para Andrés Pedreño, «la IA es una herramienta fundamental para los retos que se plantean a la humanidad», tanto en el ámbito empresarial como en el medioambiental, el de la salud o la competitividad de los sectores productivos. Por lo que afirma que la inteligencia artificial puede llegar a suponer el producto interior bruto (PIB) equivalente a todo el gasto en Educación del país, incluyendo las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y educación superior.

El acto de apertura de este miércoles contó con la participación del presidente de Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, y del director general de Centros Educativos, Luis Eduardo Gómez.

Pedreño considera un éxito el encuentro «a tenor del gran número de asistentes confirmados. Vamos a tener representantes de todas las organizaciones cooperativas de enseñanza de España».

Sobre los temas abordados, sostiene que «son los pilares básicos en los que nos estamos moviendo actualmente y es importante que tengamos profesores muy bien formados que ejerzan de líderes guiando al alumnado».