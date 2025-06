El PSOE advierte a López Miras: "Terminarán devorados por el monstruo que están alimentando"

El acuerdo entre el Partido Popular y Vox para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad fue uno de los protagonistas del discurso de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, en el Debate sobre el estado de la Región, cuya segunda sesión se celebró este jueves en la Asamblea Regional.

"Su pacto con Vox no es gobernabilidad, es temeridad. Usted vive en el corto plazo, para asegurarse el poder, pero no valora lo que está en juego. Terminarán devorados por el monstruo que están alimentando y más aún en esta Región", advirtió la dirigente del PSOE regional al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.

Fernández alertó de las consecuencias del acuerdo, puesto que "vamos a perder en lo social, en igualdad y derechos, pero también en lo económico y ambiental".

Por un lado, lamentó que el Ejecutivo murciano acepte el odio y la exclusión. "Criminalizan a los inmigrantes, los mismos que trabajan en nuestro campo y que cuidan a miles de mayores en nuestras casas. Y también criminalizan a las ONG que trabajan por la solidaridad", indicó.

"Criminalizan a los inmigrantes, los mismos que trabajan en nuestro campo y que cuidan a miles de mayores"

También valoró negativamente que los agentes sociales más representativos, como son UGT, CC OO y Croem, queden fuera de los presupuestos. "Lo llaman acabar con 'chiringuitos'; pero, en realidad, es acabar con herramientas democráticas", sentenció.

Le recordó al presidente que, aunque ahora cuestiona el Pacto Verde, "estamos recibiendo cientos de millones de euros de Europa en su aplicación", puesto que más del 90% de las ayudas que reciben nuestros agricultores y ganaderos del Feaga proceden de él, como los casi 250 millones de Feder y FSE+ para 2021-2027.

"Ha elegido aislar a la Región del consenso europeo, pactando con quien defiende las posturas de Orbán o Le Pen"

"Y vuelven a poner en riesgo el Mar Menor, porque han pactado desmantelar la Ley, cediendo a la exigencia de Vox", añadió.

Para el PSRM, con su alianza con Vox, Miras también ha elegido "aislar a la Región de Murcia del consenso europeo, pactando con quien defiende las posturas de Orbán o Le Pen".

"La Región retrocede"

La visión de los socialistas del estado de la Comunidad es bien distinta a la ofrecida el día anterior por López Miras. "Lo que vemos es una Región estancada, sin proyecto y cada vez más rezagada. Treinta años de gobiernos del PP nos dejan un balance demoledor. La realidad es que la Región de Murcia no avanza. La Región retrocede", subrayó.

López MIras, durante la intervención de Fernández. / Loyola Pérez de Villegas

Para corroborar esa afirmación, recordó que uno de cada tres ciudadanos de la Región, 508.000 personas, vive en riesgo de pobreza, con ingresos inferiores a 965 euros mensuales. También mencionó "el dato más doloroso": más de 122.000 niños, el 41%, crecen en hogares pobres. "Son niños que no pueden hacer tres comidas al día, que no pueden ir de excursión con el colegio, que no tienen el material escolar básico o que hacen los deberes con abrigo", manifestó Carmina Fernández.

"Imagínese la situación de las familias si el Gobierno de España no hubiera legislado para subirlo un 61%"

También puso de relieve que el PIB por habitante está estancado en el 83,6% de la media española, el paro juvenil ha aumentado hasta casi el 32%, la Región lidera la temporalidad y economía sumergida y las murcianas cobran de media 5.300 euros menos al año que los hombres, un 20% menos. Además, remarcó que el 42% de los trabajadores de la Región cobran por debajo del SMI. "Imagínese la situación de esas familias si el Gobierno de España no hubiera legislado para subirlo un 61%, pasando de 735 euros con el gobierno Rajoy a 1.184 euros mensuales ahora. Por cierto siempre con el voto en contra del PP", le espetó.

En cuanto a calidad de vida y bienestar, el PSRM remarcó que "estamos a la cola" en indicadores tan importantes como son el fracaso escolar, listas de espera sanitarias, atención a la dependencia, plazas en residencias, gasto en servicios sociales y gasto en educación.