Podemos acusa a López Miras de vender una Región que "solo existe en su mente"

La portavoz parlamentaria de Podemos-Izquierda Unida en la Asamblea Regional, María Marín, no dudó en hacer un repaso por las promesas que hizo el día anterior el jefe del Ejecutivo de la Comunidad, Fernando López Miras, durante la primera sesión del Debate sobre el estado de la Región. "Más de 20 anuncios hizo ayer el presidente, tantas que en algún momento parecía más bien un presentador de teletienda", ironizó. "Lo tiene muy fácil, la verdad, porque todos los años promete lo mismo", indicó.

Para ir desmontando su relato, puso numerosos ejemplos, como la construcción del tanque de tormentas de Las Torres de Cotillas. "Ya no tiene ninguna credibilidad porque esto mismo nos lo llevan prometiendo tres años", recordó.

"Lo único que hace Miras cuando llega este debate es desempolvar el discurso del año anterior"

"Lo único que hace López Miras cuando llega el mes de junio para este debate es desempolvar el discurso del año anterior. Las mismas promesas. Las mismas mentiras", sentenció.

Criticó la deducción de 1.200 euros en la renta a los propietarios de viviendas vacías que las pongan en alquiler porque, "en lugar de ayudar a los inquilinos, en lugar de pagar el bono alquiler joven, en lugar de cumplir con la ley de vivienda y limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, López Miras quiere ayudar a los especuladores que tienen viviendas vacías". "El mundo al revés", resumió.

"En lugar de ayudar a los inquilinos, Miras quiere ayudar a los especuladores que tienen viviendas vacías"

También echó tierra por encima de la idea de mantener al alumnado de 1º y 2º de la ESO en los colegios y retrasar su incorporación al instituto. "¿Dónde van a meter al alumnado? ¿En qué aulas? Tenemos decenas de colegios con aulas saturadas, más de 85 barracones en la Región y más que vienen en camino", destacó.

Con respecto a la Ley de Familias, recordó que Podemos tiene registrada desde marzo de 2024 una ley en el Congreso que recoge una prestación de 200 euros por menor a cargo. "Si su ley de familias recoge ayudas de este tipo, la apoyaremos", adelantó.

María Marín, este jueves en la Asamblea. / Loyola Pérez de Villegas

López Miras anunció una nueva Ley de Prevención y Atención Integral a las Adicciones, que va a incluir la prohibición de la venta de bebidas energéticas a menores. "En cambio, de las casas de apuestas, de los salones de juego al lado de los colegios, no dice nada", le señaló Marín. "Con Red Bull y Monster usted sí que se atreve, pero con Orenes no", añadió.

López Miras prometió una nueva Estrategia de Lucha contra la Pobreza de la que los morados no esperan nada, puesto que "no cumplió ni las comas de la última aprobada en 2019".

"Lo de que el sistema sanitario cuenta con más profesionales es una mentira más grande que un templo"

En materia de sanidad, criticó que Miras presumiera de los nuevos centros de salud de Corvera, Abanilla y Barrio Peral en Cartagena. "Lo que no nos dijo es que no ha construido ninguno más de todos los que dijo que iba a construir. De los 14 nuevos centros de salud que prometió en abril de 2022 y que incluyó en el Plan de Inversiones en Infraestructuras de Atención Primaria, no se ha construido ni una cuarta parte", matizó. "Y lo de que el sistema sanitario cuenta con más profesionales es una mentira más grande que un templo", agregó.

Respecto a Fomento y la finalización de la Autovía del Bancal, le dijo que "sabe que es mentira" porque "en estos presupuestos no hay ni un euro para la circunvalación de Santomera".

Además, la portavoz de Podemos e IU lamentó que el presidente no se hubiera referido a asuntos tales como la dependencia y las políticas de igualdad y la no discriminación.

"La realidad de esta Región es que el salario más frecuente es de solo 15.575 euros, 1.112 euros al mes"

Marín, arrancó su intervención en el debate con unas palabras para los trabajadores de la industria auxiliar de Navantia y de los bomberos del CEIS, que ayer se concentraron a las puertas de la Asamblea. "Los humildes, los obreros, fueron los que tomaron la palabra en el debate sobre el estado de la Región y dijeron: ‘¡aquí estamos!’", rememoró Marín, agradeciendo la movilización a ambos colectivos.

"La realidad de esta Región es que el salario más frecuente es de solo 15.575 euros, 1.112 euros al mes y que el 42% de los trabajadores y trabajadoras cobra menos del Salario Mínimo. La realidad es que 4 de cada 10 personas no tiene capacidad económica para afrontar gastos imprevistos y que uno de cada tres no puede irse de vacaciones ni una semana. La realidad, señorías, a ver si se enteran de una vez, es que nuestra gente se las ve y se las desea para llegar a final de mes", clamo desde tribuna.