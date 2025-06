López Miras busca el cuerpo a cuerpo con el PSOE: "Valentía es levantar la voz contra la corrupción"

Tras el receso de la mañana, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, comenzó por la tarde su turno en la segunda sesión del debate del Estado de la Región en la Asamblea denunciando la actitud de PSOE y Grupo Mixto (Podemos).

Miras arrancó su comparecencia asegurando que su primera intervención de este miércoles fue "con las mejores de las voluntades, en un tono moderado y actitud positiva”, con propuestas centradas en "las preocupaciones reales de los ciudadanos" y con el objetivo de seguir liderando el crecimiento económico en la Región.

Así, defendió que “los datos de hoy son mejores que los de hace un año. La Región de Murcia está mejor hoy que entonces gracias al trabajo de los ciudadanos”.

Por contra, acusó al PSOE y a Podemos de presentar durante este debate una visión distorsionada de cómo está la Región: "Hacen la fotografía de su propia realidad: ustedes vienen y dicen lo que quieren, totalmente alejado de las cuestiones que pusimos ayer encima de la mesa".

El PSOE "ya no es de centro"

El jefe del Ejecutivo murciano lanzó una de las primeras pullas a la bancada socialista recordando la ausencia de debates de rendición de cuentas a nivel nacional. "Sus compañeros en Madrid, en siete años, solo han hecho un Debate del estado de la Nación. Y no se ha hecho más porque quien tiene que convocar e impulsar ese debate es el presidente del Gobierno”, afirmó. "Lamentablemente, aquellas cuestiones que suponen rendir cuentas, transparencia, debatir, dialogar… al señor Sánchez le quedan muy lejos, tan lejos como una vez cada siete años".

Tan solo acababa de empezar con el PSRM, partido al que le dedicó buena parte de su tiempo. Sobre las críticas a sus pactos con Vox, desdeñó el acuerdo de supuesta centralidad ofrecido por el líder de esta formación, Francisco Lucas. "A lo mejor no lo saben, pero ustedes no son de centro. Se han echado en manos de o peor de cada casa", le espetó.

Rescató la descripción que Carmina Fernández hizo sobre su pacto con Vox, "asociación indecente", para preguntarle "qué le parece confiar en un partido con asesinos en sus listas", en referencia a Bildu, o si "es decente negociar con un delincuente en Waterloo", en referencia al líder de Junts, Carles Puigdemont.

"Valentía es levantar la voz contra la corrupción aunque sea de su partido", clamó el presidente, respondiendo al eslogan del PSRM desde que Lucas es secretario general.

Miras criticó que toda la intervención de Fernández se resumiera en la idea de que "todo lo bueno es por Pedro Sánchez y todo lo malo es por el Gobierno regional", explicó, a tiempo que afirmaba que a los socialistas "no les interesa la realidad" porque no contrastan los datos que ofrecen sobre la Región.

Podemos, Navantia y la industria de la defensa

El presidente López Miras aprovechó su tiempo para contestar a Podemos, partido que salió en defensa de los trabajadores de Navantia, para asegurar que el Gobierno regional apoya sus reivindicaciones. "Esperamos que lleguen a un acuerdo justo y satisfactorio", subrayó.

Después, no dudó en asegurar que, "si dependiera de Podemos, los trabajadores de Navantia no tendrían trabajo porque no se invertiría ni un euro" en el sector. "Dicen que se tiene que reducir la inversión en defensa, ¿saben para qué sirven las fragatas?", le preguntó a la portavoz morada, María Marín.

Asimismo, invitó a Podemos a esperar a ver los presupuestos reservados este año para el Consorcio de Bomberos antes de atacar al Gobierno tras las protestas del sector.

Como hizo con el PSOE, lamentó que Marín no le escucharan durante la primera sesión del debate, puesto que, además de enumerar proyectos que no se han ejecutado en años anteriores, también anunció nuevas medidas, como deducciones fiscales, el inicio de los comedores escolares al comienzo de curso o la aprobación inminente de la Ley de Universidades. "Debería haber hecho una intervención más acorde a la realidad", señaló.

Tiende la mano a Vox

Durante sus noventa minutos máximos de intervención, el presidente murciano no quiso pasar por alto la importancia del diálogo y el acuerdo entre el PP y Vox para garantizar la aprobación de los Presupuestos autonómicos para este año, evitando así una confrontación que, en sus palabras, «solo beneficia a la izquierda y a Pedro Sánchez».

Miras recogió el guante que le lanzó unas horas antes Antelo y le tendió su mano a la hora de denunciar lo que calificó como una «deuda histórica» del Gobierno de España con la Región: «Desde el impulso al AVE, el puerto del Gorguel o la rebaja del nivel freático del Mar Menor... Hay compromisos pendientes y mientras no haya un proyecto serio para rebajar ese nivel freático, no podremos garantizar su equilibrio ni su mejoría completa», advirtió sobre la laguna salada.

«Coincidimos con Vox en muchas cosas, y en otras no. Somos partidos políticos diferentes», afirmó López Miras, quien insistió en que «el papel del Gobierno regional y del PP no es el de confrontar con Vox» y que «cada vez que se produce una confrontación, es un balón de oxígeno para Sánchez en Madrid».

Durante su intervención, agradeció la disposición al diálogo mostrada por el líder de Vox, José Ángel Antelo, señalando que «de manera receptiva le he escuchado, lo valoro con voluntad de entendimiento para que los murcianos tengan Presupuestos».

El jefe del Ejecutivo murciano aseguró que gracias a esta «voluntad de acuerdo» entre PP y Vox, la Región contará con unas cuentas regionales para este año «muy necesarias» que permitirán «seguir creciendo, ayudar a las familias, bajar impuestos, y reforzar la sanidad, la educación y las coberturas sociales».

Miras también coincidió con los del partido de Abascal en dotar a la Región con más medidas para reforzar la seguridad, destacando la necesidad de contar con más «medios efectivos, materiales y humanos» para garantizar «la sensación de seguridad que demandan los ciudadanos» de la Región.

En un momento de su intervención en el que se dirigía a la bancada socialista en el Parlamento, el jefe del Ejecutivo murciano defendió que «Vox es un partido que cumple la ley, respeta la Constitución y defiende la unidad de España. Yo miro a sus dirigentes y todos son bastante decentes».

Asimismo consideró que sería «una falta de respeto» comparar a los de Antelo como socios de Gobierno con los partidos independentistas que sustentan al Gobierno central de Sánchez.

La bancada popular aplaudiendo el discurso de López Miras, este jueves. / Loyola Pérez de Villegas

"La situación de España no es ajena a la Región"

López Miras también quiso resaltar de forma positiva el discurso del portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, señalando que, aunque pueda incomodar a la izquierda, "es la realidad" de la Comunidad. "Ha quedado reflejado que la situación de España no es ajena a la Región. El estado de la Nación incluye al estado de la Región”, dijo.

En este sentido, denunció la "triste realidad de la política nacional" y acusó, una vez más a Sánchez como el responsable de un deterioro institucional: "Está abocado a un escenario cada vez más cercado por la corrupción. Cuando antes se ponga fin a este desgobierno, antes respirarán tranquilos los españoles”, aseguró.