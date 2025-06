López Miras coge impulso para lo que queda de legislatura

No hubo ninguna mención a la próxima cita electoral, pero el discurso de ayer del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en del Debate sobre el estado de la Región le sirvió, sin duda, para coger impulso de cara a lo que queda de legislatura.

Recién superado su ecuador, el jefe del Ejecutivo regó su comparecencia —de más de 85 minutos— con más de una veintena de anuncios y compromisos que se deberán de ir cumpliendo en los próximos días, como la aprobación en el Consejo de Gobierno de mañana del acuerdo para la creación en Cartagena de la sede de la Facultad de Enfermería, o en los próximos meses, como la aprobación del Plan del Sector Industrial o de la puesta en marcha del Plan de Vivienda Asequible. Un cuasiprograma electoral en medio de su mandato, con soluciones al problema del acceso a la vivienda, la implantación de un nuevo modelo de residencias y, por supuesto, nuevas deducciones fiscales. «Afronto este debate con honestidad, sin triunfalismos ni optimismos ciegos», dijo. Correrá con buena ventaja sobre el resto si llega a 2027 con todo esto hecho.

Al estado de la Región, que era de lo que se trataba, dedicó el principio de su intervención. El mensaje estaba claro: «La Región de Murcia está mejor que hace un año», ya que «crece económicamente», «vende la calidad de sus productos», «invierte en conocimiento, innovación y tecnología» y, por si fuera poco, «tiene historia, cultura, naturaleza y tradición».

Por ir más al dato, recordó que «según estimaciones de la Airef, cerramos el 2024 con un crecimiento del 4,1% del PIB, el segundo mayor de España». La cifra de ocupados se sitúa en 676.100 personas y «somos la cuarta comunidad donde más se redujo el paro; de hecho, la cifra de parados es la más baja de los últimos 17 años y contamos con 1.900 autónomos más», subrayó.

El presidente sacó pecho por las cifras de empleo, de exportaciones, de viajeros y de emprendimiento

La Región, que se consolidó como «la quinta provincia más exportadora de España», es una de las comunidades españolas con mayor número de creación de empresas diarias, 8,2 en lo que llevamos de año, lo que habla muy bien del emprendimiento. En cuanto al turismo, ha recibido 4,1 millones de viajeros y es la tercera comunidad con mayor aumento del gasto de viajeros internacionales.

Durante 2024 se otorgaron 33,8 millones en ayudas directas, que movilizarán 69,2 millones en inversiones, «a través de la modernización e incremento de la resiliencia de la economía regional», dijo el presidente, que no desaprovechó la oportunidad de sacar a relucir el Programa Caetra y mandar un mensaje al presidente de España, Pedro Sánchez, que no lo está pasando bien estos días en la cumbre de la OTAN de La Haya. «Hay que invertir en defensa sin complejos, la incertidumbre internacional así lo exige. No caben ni las mentiras ni el filibusterismo político al que nos tiene acostumbrado Sánchez», manifestó.

"El agravio comparativo y la discriminación a la Región por parte del Gobierno central es permanente"

No fue el único dardo. Aunque les dijo a los diputados socialistas que podían estar «tranquilos» porque no quería centrar el debate en «la corrupción que rodea al entorno del PSOE», sí que dejó algunas perlas. «Ni se rinde cuentas, ni se legisla, ni se aprueban presupuestos porque, en el fondo, lo que no hay es ningún proyecto político para el país», dijo para denunciar la no celebración del Debate sobre el estado de la nación; «las empresas, como los ciudadanos, han tenido que pagar muy caro el precio de anteponer populismo, oportunismo, intervencionismo y sectarismo a cualquier lógica económica», señaló para criticar la presión fiscal; «el agravio comparativo y la discriminación a la Región por parte del Gobierno central es permanente», señaló en materia de infraestructuras.

Mención especial tuvo para Sánchez por no actualizar el Sistema de Financiación Autonómica: «Se han malvendido (los principios de igualdad y solidaridad) para pagar una investidura y el alquiler de una gobernabilidad cuya renta es, cada vez, más alta». Hoy le responde la oposición, que seguro que no se quedó indiferente.