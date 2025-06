Urgen al rescate "inmediato" de la línea ferroviaria entre Cartagena y Chinchilla para viajeros y mercancías

Celeridad para restablecer de forma «inmediata» la histórica línea ferroviaria entre Cartagena y Chinchilla hacia Madrid este mismo año para viajeros y mercancías. También que lo haga lo antes posible con el ancho internacional y con doble vía para que pueda alcanzar una velocidad de unos 220 kilómetros por hora para competir contra el trazado actual del AVE entre Murcia y la capital pasando por Alicante. Es una de las principales reivindicaciones que exigió la Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, que encabeza Consumur, tanto al Ministerio de Transportes como a Adif en el informe presentado este miércoles.

El objetivo es que la línea de Cartagena-Chinchilla, que se volverá a abrir previsiblemente a partir de finales de este año -según lo anunciado el pasado mes de enero por el secretario de Estado de Transportes en su visita a la Región-, sea un importante paso para que, a su vez, el Corredor Ferroviario entre la ciudad portuaria y Albacete no se demore ni se retrase más allá de 2035: es necesario comenzar ya a actuar y poner en marcha todos los trámites administrativos necesarios para que los trabajos se acometan cuanto antes.

Así lo aseguraron Roberto Barceló, presidente de Consumur, así como los expertos en infraestructuras Antonio del Campo y Francisco García. La finalización de las obras de la estación de Murcia y el soterramiento hasta Nonduermas para el verano de 2025, unido al compromiso de renovar y electrificar el tramo Murcia-Albacete por Cieza y Hellín para el próximo año, permitiría llevar a cabo esta transformación en la línea de Cartagena a Chinchilla.

Recordaron que la Unión Europea ya se posicionó a favor de esta opción en 2024, dando de plazo hasta 2040 para migrar al ancho de vía europeo y modernizar las líneas para soportar tráfico de mercancías de 200 kilómetros de forma preferente para los trenes de pasajeros.

«Le podemos hacer la competencia al AVE que pasa por Orihuela y Elche con trenes e infraestructuras adecuadas», defendieron los representantes, quienes volvieron a cargar contra el «aislamiento ferroviario» al que está sometida la Región tras el cierre en 2022 de la línea de Chinchilla y a la configuración del trazado del AVE.

En este sentido, reclamaron el restablecimiento de los servicios de los trenes Alvia 730 de Cartagena a Madrid, con paradas en Balsicas, Murcia, Cieza, Hellín y Albacete, utilizando el intercambiador de ejes en la capital albaceteña para posibilitar la continuidad por la línea de alta velocidad hasta Madrid.

Con la recuperación del Corredor Ferroviario se podría volver a retomar «un verdadero servicio de Cercanías entre Murcia-Cartagena y hasta Cieza -pasando por los municipios de la Vega Media y Vega Alta, entre otros-. Además, la puesta en marcha del tramo cortado permitiría la conexión de nuevo de las líneas con Almería y Granada, recordaron.

Los representantes de la Comisión alertaron de que las obras entre Murcia y Cartagena son las más atrasadas de todo el Corredor Mediterráneo junto al de Almería-Granada. De los tres tramos en los que se divide el futuro Corredor Ferroviario de Alta Velocidad entre Murcia y Cartagena, solo uno se encuentra actualmente en obras: el tramo Riquelme-Torre Pacheco, adjudicado en febrero de 2023 por 156 millones de euros y con un plazo de ejecución de 36 meses. Las obras, formalizadas en marzo de ese mismo año, se encuentran ahora en fase de movimientos de tierra y construcción de pasos superiores.

El resto del trazado avanza, explicaron, de forma mucho más lenta. El tramo entre el Reguerón y la Bifurcación de Riquelme -clave para atravesar la Sierra de Altaona- se encuentra en fase de redacción del proyecto, lo que ha generado un efecto dominó: la paralización del baipás de Beniel, cuyo futuro depende de cómo se defina la conexión con la línea Alicante-Murcia.

Mientras tanto, el tramo final entre Torre Pacheco y Cartagena fue adjudicado en febrero de 2025 por 128 millones de euros, pero, según las estimaciones del Ministerio de Transportes, los trabajos no comenzarán hasta 2027. «Si se sigue la programación prevista, a Cartagena no llegarían las nuevas infraestructuras, como mínimo, hasta 2035. Es inaceptable que, aparte del retraso de la llegada del AVE, no se pueda prestar ni un servicio de Cercanías en condiciones que conecte la ciudad portuaria con la capital murciana», denunció Del Campo.

Barceló volvió a reiterar que la comisión, a través de las instituciones y entidades públicas y privadas y de las tres comunidades afectadas (Murcia, Castilla la Mancha por Albacete y Andalucía a través de Almería), «no hay fisuras ni colores, solo el interés común, el interés general de la ciudadanía».

«Estamos vertebrando sociedad bajo un mismo fin, que el Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete sea una realidad en el horizonte 2030-2040, no más allá, y en unas condiciones de un ferrocarril del siglo XXI: desdoblado, electrificado, para mercancías y pasajeros y velocidad de hasta 250 km/hora», expuso el presidente de Consumur. La Comisión anunció que volverá a reunirse el próximo mes de octubre en la Universidad Politécnica de Cartagena.