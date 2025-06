Salud ofrecerá contratos a los más de 180 MIR que acaban su formación en julio

El momento en el que los médicos internos residentes (MIR) finalizan su formación práctica supone una oportunidad para que el Servicio Murciano de Salud (SMS) intente retenerlos en plantilla con contratos para cubrir puestos vacantes, y es precisamente ahora, a mitad de año, cuando la mayoría de ellos terminan su residencia.

Concretamente, el pasado mes de mayo fueron cuatro los facultativos que terminaron el MIR en centros sanitarios murcianos, a los que se sumarán los 182 que lo finalizarán este próximo mes de julio, y a los que el SMS hará distintas ofertas laborales para evitar la ‘fuga’ a otras comunidades autónomas.

Según los datos facilitados por la Consejería de Salud a La Opinión, entre los 182 facultativos que acaban en julio destacan 73 de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, 14 de Pediatría, 12 de Anestesiología y Reanimación, 10 de Obstetricia, 9 de Radiodiagnóstico, 8 de Psiquiatría, 6 de Aparato Digestivo, 5 de Oftalmología, 5 de Medicina Física y Rehabilitación, y 4 de Medicina Preventiva y Salud Pública.

No se puede fidelizar a los MIR que acaban con contratos de verano de dos o tres meses Antonio D. Sánchez — Vocal de Médicos Jóvenes de la OMC

Siguiendo el calendario, en el mes de agosto finalizan 2 residentes más de Medicina, en octubre otros 2, y en septiembre 48.

Desde la Consejería destacan que «el Servicio Murciano de Salud sigue siendo una referencia nacional en formación de los futuros profesionales, y trabaja para fidelizarlos y que elijan el SMS para comenzar su carrera profesional como médicos especialistas», por lo que «a todos los MIR que finalizan se les ofrece contrato, en función de las necesidades asistenciales presentes y futuras en todas las áreas de salud» de la Región.

Precisamente, los resultados de las convocatorias para la elección de plazas MIR avalan esta afirmación, ya que la Región de Murcia logra cubrir todos los años los puestos de formación sanitaria especializada que oferta. Sin embargo, los profesionales también reclaman una vez que han acabado la residencia unas mejores condiciones laborales, con contratos de mayor duración y que les proporcionen estabilidad laboral.

Así lo indica el vocal nacional de Médicos Jóvenes de la Organización Médica Colegial (OMC), el murciano Domingo Antonio Sánchez, quien considera que «no se puede fidelizar a los residentes que acaban con contratos de verano, de dos o tres meses, en la situación actual de falta de profesionales y con unas plantillas que se encuentran saturadas por la situación de déficit crónico que existe en la Sanidad murciana».

La pregunta: ¿Y ahora qué? En estas últimas semanas algunos médicos internos residentes (MIR) ya están finalizando su formación práctica para obtener la especialidad, lo que ha llevado al Sindicato Médico CESM de la Región de Murcia a organizar reuniones, como la que se ha celebrado con los facultativos que acaban en el Área IX de Salud, para informarles sobre el funcionamiento de las bolsas de trabajo y las opciones que tienen una vez que finalizan. Hay que tener presente que estos profesionales han estado preparándose para ser médicos durante más de una década y al terminar la residencia, sin una oferta de contrato inmediata, surge la habitual pregunta: ¿Y ahora qué? Esta misma semana, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, anunciaba que el Plan Verano del SMS prevé la contratación de más de 6.000 profesionales para cubrir las vacaciones estivales en estos próximos meses, lo que supone un ligero aumento frente a los 5.900 del pasado año. Sin embargo, las organizaciones sindicales tienen dudas al haberse enterado por la prensa y afirman que «en estas fechas, llegan tarde».

Por ello, aboga por ofertar contratos de larga duración, de dos o tres años, «como están haciendo otras comunidades autónomas, como es el caso de Castilla-La Mancha, lo que sí lograría fidelizar de forma real a los profesionales».

Además, cree que estas ofertas «llegan tarde cuando se plantean en el mes de junio, ya que deberían haberse ofrecido hace tres meses, antes de que estos profesionales tuvieran ofertas de otras comunidades autónomas».

La vocal de MIR del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, Carmen Miralles, también se pronuncia en esta línea y dice que «es lógico que se ofrezcan contratos a los MIR ante las necesidades de profesionales que existen» , aunque «tenemos que exigirle al SMS que esos contratos sean duraderos, ya que no se fideliza a los profesionales con ofertas de dos meses».

La planificación para el verano ya llega tarde, se tenían que haber ofrecido hace meses Carmen Miralles — Vocal de MIR del Colegio de Médicos de la Región

Miralles apunta que «no se puede ofrecer a un oncólogo un contrato de dos meses, no es un contrato competitivo para afianzarlos».

Esta facultativa también señala que en las fechas en las que estamos «la planificación para el verano ya llega tarde, estos contratos se tenían que haber ofertado hace meses para saber con qué personal se cuenta y no dar lugar a que se marchen al recibir ofertas laborales más atractivas en otras comunidades autónomas».

El vocal de Médicos Jóvenes de la OMC también insiste en la importancia que tienen las OPES, ya que «si no tenemos ofertas de empleo con una periodicidad frecuente no se logrará ese objetivo de dar estabilidad a las plantillas y esto también lleva a la situación que hemos visto, en la que se genera un cuello de botella en el que los profesionales encadenan contratos temporales y no tienen perspectivas de contar con una plaza fija en menos de diez años».

El doctor Sánchez afirma que esta situación es impensable en otros países de Europa, en los que a los seis meses el profesional ya es fijo.