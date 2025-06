Amplio dispositivo policial a las puertas de la Fremm ante las protestas de los trabajadores de Navantia

Blindada. Así quedó este lunes por la mañana la sede de la Fremm, en Murcia, ante la concentración de centenares de trabajadores de la auxiliar de Navantia de Cartagena, quienes llevaron sus protestas hasta la capital tras el paro indefinido que mantienen desde la semana pasada con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales.

En concreto, unos 2.000 empleados de empresas auxiliares reivindican el desbloqueo del convenio del metal y el 'plus del astillero', una compensación salarial específica para aumentar los sueldos en unos 700 euros respecto a lo que cobran los empleados estatales. Convocados por UGT-FIGA y respaldado por CSIF, centenares de trabajadores clamaban al grito de 'Dignidad para la auxiliar' o 'Somos obreros, no delincuentes '. Con cohetes, bocinazos, pitos, petardos que dejaban un fuerte olor a pólvora, bengalas y con diversas pancartas, se hacían notar a las puertas de la Fremm, donde numerosos policías nacionales, con escudos antidisturbios y armas custodiaban a través de un perímetro de seguridad todas las esquinas de la sede del metal en Murcia. Entre los mensajes que se podían leer estaban algunos como 'Hacemos submarinos, no pateras', 'Subrogacion y plus del astillero para el metal', entre otros.

En la huelga, según UGT, se reclama algo "tan primordial" como es que se aplique "lo negociado en el convenio colectivo actual". "Entre los puntos que se desbloquean de las mesas técnicas y se exigen y se reclaman las mismas en asuntos tan fundamentales como son el plus de astillero y acuerdos inmediatos por el simple del cumplimiento del art. 11 relativo a la subrogación de las personas trabajadoras, incumplimientos del mismo que están suponiendo despidos notorios, reiterados y de forma más que injustificada. A lo anterior se debe añadir el impacto desde el punto de vista económico y social que también pone en riesgo la salud de las empresas contratadas de este sector, así como sin duda alguna a las propias personas trabajadoras y, además, y de forma más visible, el conjunto de empresas contratadas de la empresa Navantia, se reclama una mejora sustancial de persistente precariedad a pesar de la magnitud de sus trabajos en un sector estratégico", señalan desde el sindicato.

UGT critica a Comisiones Obreras

Desde el sindicato también cargan contra CC OO, "que mantiene una posición que parece emparentándose con la patronal que con la responsabilidad sindical, que desinforma y boicotea la huelga amparándose en datos incorrectos y en una futurible negociación colectiva sin ni siquiera exigir el cumplimiento de lo negociado en la actual".