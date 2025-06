Los nuevos Presupuestos de la Comunidad mantienen el déficit estructural del Servicio Murciano de Salud

El agujero negro en el que se ha convertido el Servicio Murciano de Salud (SMS) para las arcas públicas no tiene visos de desaparecer con las nuevas cuentas de la Comunidad para el presente ejercicio, que acaban de presentarse a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional.

Los informes del Tribunal de Cuentas suelen cifrar en cerca de 500 millones de euros el déficit presupuestario para cubrir los gastos del sistema público de salud en la Región de Murcia y, a juzgar por las partidas de las cuentas de 2025, esa brecha entre la cantidad prevista y el gasto real volverá a repetirse. El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, reconoció que la Comunidad no tiene "otro recurso" que no pase por "endeudarse" para seguir ofreciendo los servicios sanitarios mientras no se reforme el Sistema de Financiación Autonómica (SFA).

Recibiendo la financiación de la comunidad mejor parada, la Región dispondría de 1.525 millones más, el triple de lo que le falta al SMS

"La financiación que recibe la Comunidad Autónoma es de más de 650 millones de euros menos con respecto a la media nacional", señaló. Incluso, explicó que la diferencia se agranda si la Región de Murcia se compara con la comunidad mejor financiada. En ese caso, son 1.525 millones de euros menos. "Con ese dinero me sobrarían 1.000 millones: 500 millones para el SMS y otros 1.025 millones", afirmó.

"Hacemos el presupuesto con los recursos que tenemos, conscientes de que no son todos los recursos que necesitamos, pero esto deviene de un injusto SFA", sentenció.

El consejero aseguró que lo que no va a hacer el Gobierno de Fernando López Miras es "cerrar hospitales, cerrar residencias de mayores o cerrar aulas en centros escolares porque el Gobierno del presidente Sánchez no nos confiera la financiación que nos merecemos".

"En la parte del gasto estamos haciendo los máximos esfuerzos posibles para racionalizar cada céntimo de euro" Luis Alberto Marín — Consejero de Hacienda

Recordó que, según el Instituto Valenciano de Estudios Económicos, la deuda de la Región de Murcia imputable al SFA es del 95,5%. "El Gobierno regional no quiere endeudarse de modo alguno", dijo, insistiendo en que no tiene otra opción. "En la parte del gasto estamos haciendo los máximos esfuerzos posibles para racionalizar cada céntimo de euro", añadió, concluyendo que "el año que viene volverá a haber esta diferencia" entre dinero presupuestado y gasto total en el SMS y asumiendo así que el Tribunal de Cuentas volverá a llamar la atención del Ejecutivo regional el año que viene. "Mientras no haya un SFA que nos confiera, al menos, los recursos que le confiere al resto de comunidades, no tendremos más remedio que seguir acudiendo al recurso de la deuda, aunque es para nosotros absolutamente indeseable", concluyó.

"Los presupuestos del odio"

Los grupos de izquierda en la Asamblea Regional coincidieron en bautizar estas cuentas como los "presupuestos del odio". El principal partido de la oposición, el PSRM, creen que "resuelven única y exclusivamente los problemas de Feijóo y Vox, ya que López Miras se ha arrodillado una vez más ante la ultraderecha".

La portavoz del Grupo Socialista, Carmina Fernández, adelantó que "estas cuentan no van a disminuir las interminables listas de espera en sanidad y dependencia; no van a resolver el problema de las altas temperaturas y los barracones en los centros escolares; no van a garantizar agua para siempre en la Región; no tienen en cuenta al colectivo LGTBI; no invierten en la lucha contra la violencia de género y la igualdad real entre hombres y mujeres, y no protegen el Mar Menor", destacó.

"Estas cuentan no van a disminuir las listas de espera en sanidad y dependencia; no van a resolver el problema de los barracones en los centros escolares" Carmina Fernández — Portavoz GPS

Según ella, en este Proyecto de Ley, López Miras lo que hace es "ceder al chantaje de Vox y asumir, punto por punto, sus políticas racistas, xenófobas, machistas y que retroceden en derechos y libertades".

La portavoz de Podemos-IU, María Marín, tildó estos presupuestos como "los más inútiles de la historia" de la Comunidad, incidiendo en que no incluyen ninguna partida para las infraestructuras de transporte "que tanto necesita la Región, como la ampliación del tranvía de Murcia o de la Feve en Cartagena", algo que explica que se tenga que "seguir pagando los pufos del aeropuerto y de la desaladora de Escombreras".

"La única partida que crece en estos presupuestos es la inversión en odio", puesto que, según ella, PP y Vox, "la derecha y la ultraderecha, han pactado cerrar un centro de menores, cancelar un curso de lengua árabe y atacar las políticas medioambientales".

En principio, Vox no presentará enmiendas

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Joaquín Segado, subrayó que, "mientras el Gobierno de Sánchez se preocupa por tapar la multitud de escándalos que le asedian, el Ejecutivo regional del PP se ocupa en bajar impuestos, ayudar a las familias e invertir más que nunca en sanidad y educación".

Asimismo, remarcó que estas cuentas "continúan la senda de moderación fiscal emprendida desde el principio por el presidente López Miras y amplían de 20 a 27 las deducciones fiscales a los ciudadanos y las familias", concretando que "estos beneficios fiscales generarán un ahorro de más de 150 millones de euros a los ciudadanos".

El PP adelantó que las deducciones fiscales "generarán un ahorro de más de 150 millones de euros a los ciudadanos"

El portavoz de Vox en el Parlamento murciano, José Ángel Antelo, lamentó que este Proyecto de Ley llegue "más tarde de lo que Vox hubiera deseado, pero hay cosas que no dependen de uno mismo y, en este caso, dependía del Partido Popular, que se ha demorado demasiado tiempo".

Antelo informó de que se ha comprometido con el PP a no presentar enmiendas, salvo que detecten partidas no acordadas. "Revisaremos el presupuesto de arriba abajo y, si encontramos alguna partida indebida, presentaremos la enmienda que el Partido Popular tendrá que apoyar para eliminarla. Vox siempre cumple sus compromisos y será muy previsible en este sentido", concluyó.