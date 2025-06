"Para los que han preparado bien el examen de la oposición en Murcia, seguro que les ha parecido chupao"

María Ángeles Egea ha sido una de las 10.927 aspirantes que se ha presentado este sábado a los exámenes para lograr una de las 1.595 plazas para el ingreso en los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, en su caso en la especialidad de Inglés. Una joven que reconoce que el examen le ha salido mejor de lo que pensaba, ya que era bastante asequible. “Para los que se lo han preparado bien, seguro que les ha parecido ‘chupao’, aunque a mí me ha costado un montón porque he llegado cansada del madrugón y del camino que tenía delante”, explica esta estudiante.

Esta murciana, que es la tercera vez que se presenta, cuenta que "en el examen me ha salido un texto que no sé quién era el autor" así como "varios ejercicios sobre ‘use of English’ además de la programación".

Los nervios se apoderan de algunos opositores momentos antes de la prueba. / Juan Carlos Caval

A las dificultades que entraña una oposición muchas veces hay que sumarle el cansancio, el trabajo, y las cargas familiares. “Para mí, si me sacase la oposición, en el mes de agosto, iba a ser muy sonado, ya que iba a tener un puesto fijo y, si no, pues seguiré conociendo la Región. Ya he estado en Cartagena, Murcia e incluso en Moratalla”, dice sonriendo María Ángeles.

No hay que olvidar que esta es la mayor oferta de plazas de la historia, repartidas entre Secundaria, Formación Profesional, Escuela de Idiomas, Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño. Por eso, la participación de candidatos ha sido masiva.

Expulsión por un móvil Según informan desde la consejería de Educación, un alumno tuvo que ser expulsado porque sonó su móvil en el transcurso del examen

Otro de los opositores que se ha presentado esta mañana de sábado ha sido Pablo, que es profesor de un colegio concertado y reconoce que el examen le ha salido muy bien, ya que ser docente en ejercicio le da cierto bagaje. “Si aprobara sería un sorpresón y me tendría que poner con la programación corriendo. La docencia me encanta porque llevo 9 años dando clase y te das cuenta de que todas las profesiones salen de un aula: un abogado, un juez y un profesor", dice feliz. "Lo primero que haría sería irme a cenar con mi mujer y, a largo plazo viajar, por supuesto", afirma Pablo.

"Los exámenes han comenzado sin incidencias", según comentó el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, que visitó esta mañana de sábado una de las sedes, situada en la Facultad de Economía y Empresa del Campus de Espinardo (Murcia), donde se celebra la prueba de la especialidad de Inglés. Del conjunto de plazas, se reservan 111 para el ingreso de personas con discapacidad y 51 para el acceso entre distintos cuerpos. Para la celebración de la oposición se han organizado 210 tribunales, ubicados en 37 sedes, distribuidas en seis localidades de cuatro municipios de la Región.

Los opositores realizan el examen en una de las aulas de la Facultad de Economía de la Universidad de Murcia. / Juan Carlos Caval

En concreto, se han habilitado sedes en facultades y aularios del Campus de Espinardo, el campus de Ciencias de la Salud y distintos institutos de Educación Secundaria de Murcia; la Universidad Politécnica, la UNED y centros educativos de Cartagena; el campus de Lorca y el CIFP Politécnico Lorca; y la facultad de Ciencias del Deporte en San Javier. En los exámenes participan cerca de 1.200 docentes y técnicos, y hay una ratio de 80 aspirantes por tribunal. Debido a la gran movilización de opositores y tribunales en esta prueba, se ha establecido un dispositivo especial de emergencia en coordinación con Protección Civil y con la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias.

Los aspirantes han sido citados a las 8.00 de la mañana y las pruebas comenzaron a las 9.00 horas, con las 14.00 horas como hora prevista de finalización, excepto los aspirantes que tengan una adaptación de tiempo, que acabarán más tarde. Esta oposición se desarrolla en dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso. La fase de oposición consta de las dos pruebas que se celebran hoy y que tienen carácter eliminatorio; la primera prueba ha consistido en una parte A, de carácter práctico, y de una parte B, que consiste en el desarrollo por escrito de un tema.

Estas dos partes serán valoradas conjuntamente y cada una se calificará con un máximo de cinco puntos. Los candidatos que hayan superado la primera prueba se tendrán que presentar a la segunda, que consistirá en la presentación y defensa ante el tribunal de una programación didáctica y en la elaboración y exposición oral de una unidad didáctica. La fase de oposición se calificará con la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada prueba.

A los aspirantes que superen la fase de oposición se les valorarán los méritos correspondientes del baremo, puntuados con cinco puntos la experiencia docente, la formación académica con cuatro puntos y con dos puntos otros méritos como la superación de la fase de oposición en anteriores procedimientos, cursos de formación o publicaciones. Las listas de seleccionados se publicarán la última semana del mes de julio para que se incorporen los docentes a los centros el día 1 de septiembre.