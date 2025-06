Ricardo Robles, coordinador regional de trasplantes: «En un futuro a medio plazo habrá un robot en cada quirófano»

¿Por qué eligió la Medicina?

En mi familia no existía tradición sanitaria de ningún tipo, pero desde muy joven me sentí inclinado por realizar alguna especialidad sanitaria, Enfermería o Medicina, para ayudar a los demás. Mi hermana presentó poliomielitis a los pocos meses de nacer y necesitó al menos 10-12 intervenciones en la pierna para poder caminar. La mayoría fueron realizadas por don Manuel Clavel. Muchas veces la acompañaba a sus curas y revisiones, por lo que tuve mucho contacto con la actividad sanitaria. Siguiendo los consejos de mi hermana, realicé primero el examen de ingreso a Enfermería y aprobé. Unos días después me presenté a examen de ingreso a Medicina y también aprobé, y aquí me quedé, ya más cerca de la jubilación.

Y dentro de la Medicina, ¿por qué la cirugía?

Una vez iniciada Medicina, estando en segundo de carrera ocurrieron 2 circunstancias que marcaron mi vida profesional futura, ambas relacionadas con el profesor Parrilla. La primera fue que en 1975 desembarcó en Murcia el que muchos consideran, incluido yo, el mejor médico que hemos tenido en la comunidad, el profesor Pascual Parrilla. Con las primeras clases que nos impartió ya detectamos rápidamente que su poder de transmisión del conocimiento era totalmente diferente a lo conocido hasta entonces. El otro hecho que me decantó por elegir Cirugía General como especialidad, se relaciona con la intervención quirúrgica que realizó a un familiar cuando yo cursaba segundo de Medicina. La entrevista que tuve con él, la forma con la que me recibió, la explicación que me dio de la intervención quirúrgica y que además me invitó a asistir al quirófano e incluso me lavó para ver la intervención, marcaron mi vocación futura como cirujano.

¿Y cómo ve el futuro con la llegada de nuevas revoluciones como la Inteligencia Artificial?

Considero que todas las innovaciones que permitan la mejor asistencia para los pacientes deben incorporarse al arsenal diagnóstico y terapéutico. Dicho esto, los profesionales sanitarios deben incorporar la IA como un método más en la asistencia sanitaria. La IA hará aportaciones importantes, pero el clínico deberá interpretar esos resultados. Por ejemplo, un modelo de IA para diagnóstico de nódulos pulmonares puede detectar muchos nódulos, y el clínico debe interpretar la naturaleza de esos nódulos, benignos o malignos. En el caso de la Cirugía General, y de las demás especialidades quirúrgicas, es más complicado conseguir su aplicación debido a la improvisación del cirujano ante complicaciones. Si yo estoy operando un tumor hepático junto a la vena cava inferior y esta se desgarra, es la formación y la pericia del cirujano la que debe resolver la situación. En los últimos 20 años se ha introducido la cirugía robótica que es un robot pasivo (Da Vinci el más conocido), con numerosas funciones y que el cirujano debe aprender a manejar. La cirugía robótica, ya en el presente, pero como un futuro espectacular, ya que todos los cirujanos deberán aprender a manejarlo y en un futuro a medio plazo existirá un robot en cada quirófano.

Tenemos el objetivo de iniciar el programa de trasplante pulmonar y el trasplante hepático infantil

¿Qué cree que tiene que hacer el médico ante estas tecnologías?

El médico debe ponerse el «mono de trabajo» y aprender a manejar todas estas tecnologías y ponerlas al servicio de los sanitarios y aplicarlo a un mejor diagnóstico y tratamiento para los pacientes. En el caso particular del cirujano, la cirugía robótica, los nuevos métodos de diagnóstico, los nuevos tratamientos deben ser incorporados.

La Región de Murcia es líder nacional y referente internacional de trasplantes. En este sentido, le hemos escuchado señalar siempre «la generosidad de las familias» y «la superespecialización de los equipos»...

La Región de Murcia mantiene en los últimos años una tasa de donación alrededor de 70 donantes por millón de población, 18 puntos más que la media nacional y 22 puntos más que los Estados Unidos. A ello contribuyen los 6 centros de donación que participan con coordinadores hospitalarios, donde destaca el Hospital de la Arrixaca que es el primer hospital de España en obtención de donantes. En concreto, el pasado 2024, la Arrixaca obtuvo 23 donantes más que el segundo hospital de España. Y en donación de médula ósea, la Región demuestra la generosidad de sus ciudadanos, de tal manera que en el registro nacional de médula ósea (REDMO), hay registrados más de 26000 donantes, situando a Murcia en la quinta posición entre las CCAA, siendo la décima comunidad en población. Mi más sincero agradecimiento a las familias por su generosidad y a los coordinadores por la gran profesionalidad con la donación.

Como coordinador regional de trasplantes, ¿qué cree que queda por hacer, mejorar y conseguir? ¿Se están dando pasos para ello? ¿Cuáles?

En materia de trasplantes podemos seguir mejorando en tasas de donación. Existen tres áreas geográficas sanitarias en la Región que no disponen de coordinación hospitalaria ya que no disponen de Unidad de Cuidados Intensivos. En estas áreas tenemos el proyecto con la Consejería de Salud para realizar el nombramiento de Coordinadores Asociados a la coordinación regional para que se responsabilicen de la búsqueda de donantes en asistolia. La búsqueda de donantes se debe ampliar también a los hospitales privados de la Región, bien como obtención de donantes y traslado a hospital de referencia o bien como detección de donantes y realizar la extracción de órganos en el mismo hospital. Estamos trabajando con HLA la Vega para firmar el primer convenio regional con hospitales privados. En materia de trasplantes, el objetivo de la coordinación regional es tratar de que ninguna familia murciana se tenga que desplazar fuera de la comunidad para trasplante. Tenemos el objetivo de iniciar el programa de trasplante pulmonar y el trasplante hepático infantil. También existe un proyecto en el que ya se trabajó en la década de los 90 sobre xenotrasplante. En la actualidad, la coordinación regional ha autorizado un proyecto presentado por el Profesor Ramírez sobre xenotrasplante hepático en situaciones de urgencia como puente al órgano humano definitivo, proyecto pendiente de la aceptación por la ONT.