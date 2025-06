Los hospitales preparan el cierre de camas para hacer frente al verano

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ultima estos días las contrataciones del Plan Verano con las gerencias de las nueve áreas de salud, con las que mantuvo este miércoles una reunión en su sede de Habitamia. La previsión es que para los próximos tres meses se contrate a más de 6.000 profesionales, que deberán cubrir a los 27.000 que forman la plantilla sanitaria y que se van de vacaciones, lo que hace complicado que se puedan mantener las consultas y servicios asistenciales.

Esta situación ha llevado a que, un verano más, los hospitales ya estén programando cierres de camas y plantas de hospitalización para estos meses, reduciendo también la actividad quirúrgica a mínimos, algo que han trasladado en estos últimos días en las reuniones de sus juntas de personal.

La Consejería de Salud no ofrece cifras sobre estos cierres y remite a que se informará próximamente, pero los datos recopilados por los delegados del Sindicato Médico CESM en la Región de Murcia y facilitados a La Opinión muestran que está previsto el cierre de la UCI del Rosell; así como parte de la UCI del Hospital Reina Sofía de Murcia y dos alas de hospitalización, que equivalen a una planta completa; mientras que en el Morales Meseguer se cerrarán 40 camas en el mes de julio, 64 camas en agosto y 40 en la primera quincena de septiembre.

Además, señalan que en la Arrixaca está previsto el cierre de 28 camas de la planta quinta-centro en la primera quincena de julio, otras 28 camas de la séptima-centro la segunda quincena, y se baraja otro cierre para agosto.

En el Área del Mar Menor no se prevé de momento cierre de camas, al ser una zona que amplía su población en verano por los desplazamientos a las playas, aunque «sí que se ha previsto una reducción de la actividad quirúrgica programada», explica Francisco Martínez, de la directiva de CESM.

Ante esta situación, recuerda que en las previsiones de contratación anunciadas la semana pasada por el presidente regional, Fernando López Miras, se hablaba de 6.000 nuevos contratos, de los que 200 eran para médicos, «pero no dicen que en la plantilla del SMS hay 6.200 médicos con derecho a tomar descanso en verano y que con sólo 200 no se les puede cubrir».

Esto llevará, según Martínez, «a que, ante la falta de profesionales, los facultativos se enfrenten de nuevo a un verano infernal en el que tienen que doblar guardias o asumir el cupo de sus compañeros que se encuentran de vacaciones». Ante esta situación, hay servicios o consultas que se pueden permitir reducir su actividad, «pero otros como Urgencias o UCI deben seguir prestando asistencia de forma habitual», sostiene.

Desde CCOO, el secretario general de la Federación de Sanidad, Miguel Ángel López, lamenta que el SMS no ofrezca información ni se convoque una mesa sectorial en la que mantener informadas a las organizaciones sobre el Plan Verano. Sobre las previsiones de contratación, señala que estarán en torno al 55% en personal sanitario no facultativo en hospitales, no llegando al 40% en el caso de personal sanitario no facultativo en Atención Primaria y se cubrirá menos del 30% a los no sanitarios y administrativos.

En el caso de los médicos, afirma que «estarán bajo mínimos», ya que «hay pocos contratos de tres meses, principalmente en Atención Primaria, Urgencias y Medicina Interna».

Por su parte, el responsable de Sanidad de UGT, Juan Crevillen, considera que «las previsiones de contratación son escasas e insuficientes para cubrir una plantilla de más de 27.000 personas, lo que también conllevará el cierre de consultorios y reorganización horaria en centros de salud».