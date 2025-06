Ni rastro de trasvases en la ponencia política del Congreso Nacional del PP

La ponencia política del Congreso Nacional del Partido Popular, que se celebra los próximos días 5 y 6 de julio en Madrid, pasa de puntillas por el tema del agua. Tanto es así, que ni siquiera menciona ni una vez el trasvase Tajo-Segura, que el PP de la Región de Murcia considera esencial para la el futuro del territorio.

En el apartado sobre 'Agricultura y pesca: seguridad en lo básico', menciona de forma vaga el "agua como garantía de prosperidad". En el documento de 39 folios, elaborado por, entre otros, los presidentes autonómicos Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, se afirma que España tiene "unas condiciones de partida extraordinarias" para desarrollarse, mencionando su "gran variedad de climas y suelos, amplia superficie de cultivo disponible y un gran prestigio internacional". Sin embargo, señala que "sin disponibilidad garantizada de agua, el modelo productivo no funciona".

"Tenemos que hablar de agua e infraestructuras hídricas también cuando no hay sequía ni inundaciones, porque volverá a haberlas y debemos estar preparados. Es necesario acometer inversiones, mejorar el modelo de gestión y planificar en base a la ciencia y no a la ideología", concluye el texto que hace referencia a la política hídrica. Ahora los afiliados podrán presentar enmiendas y el PPRM podría intentar introducir menciones al Tajo-Segura. De hecho, hace unas semanas consiguió que todo el partido apoyara en el Congreso una iniciativa para intentar garantizar el agua del Trasvase, que no fue aprobada.

Cabe recordar que Alberto Núñez Feijóo, durante su visita de la semana pasada, habló de agua pero tampoco mencionó el Trasvase. El líder del PP sí se comprometió, como ya hizo en la campaña electoral de 2023, a "presentar un pacto nacional del agua en los primeros meses" de su gobierno.

Prometió llevar a cabo las reformas que necesita el país, recordando que la gestión del agua es apostar por el "bienestar, prosperidad, justicia y riqueza". "Vamos a seguir trabajando por traer agua donde no hay y Murcia es muy especial para eso. Tenemos que preocuparnos de las infraestructuras hídricas", insistió.

Sin cordón sanitario

En líneas generales, el proyecto que propone el PP a los españoles tiene como objetivo llevar a cabo "un mandato transformador" de España si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa tras las próximas elecciones generales. La ponencia obvia temas sensibles y divisivos para un partido conservador como son el aborto y la eutanasia, aunque sí hace referencia a la necesidad de tener un sistema de cuidados paliativos "mejor dotado y humanizado".

Los conservadores plantean la necesidad de hacer una "organización territorial más clara, donde las competencias del Estado y las comunidades autónomas estén bien definidas, evitando ambigüedades, revisionismo y conflictos permanentes".

Por otra parte, los populares denuncian que "el socialismo actual lleva años queriendo elegir a quiénes debe excluirse del diálogo democrático", en referencia a Vox, y añade que el PSOE lo hace mientras pacta con formaciones independentistas y nacionalistas que quieren "la desaparición de España". Según el PP, los socialistas pretenden "bloquear la formación de mayorías alternativas dando muestra de un tacticismo arbitrario y muy poco escrupuloso". "Ni cordones arbitrarios ni mayorías incoherentes", se lee en el documento.