Murcia, Cartagena y Lorca suspenden en diseño urbano para cuidar la salud

El diseño de las ciudades y cómo se priorizan elementos como acceso al transporte público, densidad de viviendas, oportunidades de caminar o ir en bicicleta, accesibilidad a zonas verdes o calidad del aire, determina si ese entorno favorece o no la salud y el bienestar de sus habitantes.

Para evaluar estos elementos, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación La Caixa, ha presentado una nueva herramienta: el Índice de Diseño Urbano Saludable (IDUS), con el que se ha analizado la situación de 917 ciudades europeas, un ranking en el que los grandes núcleos de la Región de Murcia suspenden, al quedar relegados a los últimos puestos.

En este análisis de 917 ciudades, en el que se han medido un total de trece indicadores relacionados con la salud y el bienestar de las personas divididos en cuatro ámbitos: diseño urbano, transporte sostenible, calidad medioambiental y accesibilidad a espacios verdes, Murcia queda en el puesto 839; Cartagena, en el 881; y Lorca, en el 913, siendo en este caso además la ciudad con la puntuación más baja de España, con un 3,69 sobre 10.

Este índice IDUS ha sido el resultado de un trabajo publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet Planetary Health.

Sus autores explican que para que las ciudades sean comparables no se puede medir un núcleo urbano de 50.000 habitantes junto a otro que supera el millón, por lo que se han agrupado en cinco categorías según población: grandes áreas metropolitanas; áreas metropolitanas; áreas urbanas de tamaño medio; áreas urbanas pequeñas y ciudades pequeñas.

Así, el índice asigna una puntuación entre 0 y 10 a cada uno de los indicadores y establece una puntuación combinada que es la que otorga la nota a cada uno.

En general, la categoría con las puntuaciones más altas se da en las áreas urbanas de tamaño pequeño, que incluye todas las ciudades europeas con una población de entre 50.000 y 200.000 habitantes. Pamplona (España), Ginebra (Suiza) y Harlow (Reino Unido) encabezan el IDUS, con puntuaciones de 6,80, 6,65 y 6,64, respectivamente.

La investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio, Federica Montana, afirma que «las diferencias de puntuación son muy pequeñas, pero ninguna de las 917 ciudades alcanza una puntuación de 7 o más sobre 10, lo que nos da una idea del margen de mejora que existe en la promoción de la salud y el bienestar a través del diseño urbano en Europa».

En su mayoría, las grandes ciudades metropolitanas obtienen en el estudio mejores puntuaciones en los indicadores de diseño urbano (densidad de viviendas, compacidad, desarrollo de altura media y permeabilidad) y transporte sostenible (posibilidades de desplazarse a pie y en bicicleta y número de paradas de transporte público), sobre todo aquellas del norte de Europa y algunas de España.

Mientras que las ciudades más pequeñas muestran una mejor calidad medioambiental (contaminación atmosférica, espacios verdes y menores efectos de isla de calor), con puntuaciones más altas en los indicadores de calidad del aire y mitigación del calor, sobre todo en el norte de Europa.

Puntuación obtenida por Murcia en cada uno de los indicadores. / L.O.

Ciudades murcianas

La primera ciudad de la Región que aparece en el ranking es Murcia, que se sitúa en el puesto 839 de 917, con una puntuación de 4,46 sobre 10. Además, dentro de su grupo ocupa el puesto 170 de las 177 áreas urbanas de tamaño medio analizadas.

En Murcia, por ejemplo, sólo el 12% de la población tiene acceso a una parada de transporte público en un radio de 300 metros desde su domicilio; mientras que el 26,5% de los ciudadanos puede acceder a espacios verdes a menos de 300 metros de su vivienda; y existe un alto efecto de las islas de calor, suspendiendo en calidad del aire en PM2.5, pero no por NO2.

Cartagena, por su parte, se sitúa en el puesto 881 de 917 ciudades, con una puntuación de 4,23. En su caso, también tiene importantes deficiencias en cuanto al acceso al transporte público, las oportunidades para ir en bicicleta y el acceso a espacios verdes. Mientras que en oportunidades para caminar es de la mejor situada de las tres ciudades de la comunidad, ya que tiene un 22,2% de infraestructuras para caminar sobre el total de sus carreteras, frente al 7,89% de Murcia o el 6,05% de Lorca.

En el caso de la Ciudad del Sol, esta obtiene el puesto 913 de los 917 núcleos urbanos estudiados, con una puntuación de 3,69. Lorca también suspende en indicadores como acceso a transporte urbano, a infraestructuras de ciclistas y para caminar. Sin embargo, entre los aspectos positivos sobresale que el 72% de sus habitantes vive en una zona que cumple los valores objetivo de vegetación.

Preguntados por estos resultados, el Ayuntamiento de Murcia es el único de los tres mencionados que se ponuncia al respecto. En su caso, los responsables municipales explican que hay datos de carriles bici y paradas de autobús que no están actualizados en el estudio, por lo que creen que los resultados en estos ámbitos pueden ser mejores. Sobre la compacidad o concentración de construcciones, creen que la dispersión del municipio y sus pedanías es más una oportunidad que un parámetro negativo.

«Una ciudad saludable debe alcanzar al menos un 6 en cada indicador»

La autora principal del estudio e investigadora de ISGlobal, Federica Montana, explicaba este martes a La Opinión al ser preguntada sobre qué áreas deben mejorar las ciudades para garantizar una mayor salud y bienestar a sus ciudadanos, que «depende del contexto de cada ciudad pero, en términos generales, es fundamental que exista un equilibrio entre todos los indicadores. No basta con destacar en un solo ámbito, como la calidad ambiental, si al mismo tiempo se obtienen puntuaciones muy bajas en diseño urbano o transporte sostenible, como es el caso de Cartagena».

Así, insiste en que «una ciudad saludable debería alcanzar al menos una puntuación de 6 en cada indicador. La clave está en integrar la salud y el bienestar desde el inicio en la planificación urbana».

Sobre en qué fallan las ciudades de la Región para situarse a la cola, Montana afirma que «Murcia, Cartagena y Lorca presentan puntuaciones especialmente bajas en varios de los indicadores clave. Aunque algunas muestran resultados aceptables en aspectos como la calidad del aire o la vegetación circundante, estos valores positivos no compensan las carencias en diseño urbano, movilidad sostenible o acceso efectivo a zonas verdes». Por ejemplo, dice, «aunque Murcia y Lorca obtienen valores relativamente altos en ‘vegetación circundante’, su baja puntuación en acceso universal indica que buena parte de esas zonas verdes no son accesibles a pie o no están integradas en la trama urbana. Falta equilibrio entre los indicadores»