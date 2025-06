Los administrativos de Extranjería vuelven a salir a las calles por la "inasumible" sobrecarga de trabajo

Administrativos de la Oficina de Extranjería de la Región de Murcia volvieron a denunciar el "caos" y "colapso" existente para poner en 'regla' los papeles de las personas migrantes. Esto es consecuencia, dicen, de la "insostenible" situación que están atravesando estos trabajadores, dependiente de la Administración del Estado (AGE), y que llevó este lunes a Comisiones Obreras a convocar una huelga para denunciar las precarias condiciones laborales y estructurales que se han agravado tras la entrada en vigor del nuevo reglamento hace unas semanas.

Decenas de personas se concentraron de nuevo este lunes a las puertas de la Delegación del Gobierno para volver a denunciar que la reforma del reglamento de Extranjería, que se puso en marcha el pasado 20 de mayo, le supone a la plantilla una sobrecarga de trabajo "inasumible" y que no se palía con el refuerzo de previstos anunciado en un primer momento.

A esto se suman "las penosas condiciones económicas, la falta de formación adecuada y la ausencia de instrucciones claras tras la reforma, que ya han propiciado que en la Comunidad se acumulen más de 1.700 expedientes: unos 700 anteriores y 1.000 con el nuevo código".

Esta situación, según el sindicato, ha colapsado aún más un sistema que ya operaba al límite de su capacidad. Con la entrada en vigor de la reciente normativa se deberían tramitar más de 600.000 nuevos expedientes de regularización en todo el país, una carga de trabajo extra para lo que apenas se ha reforzado la plantilla.

Así lo aseguró Teresa Fuentes, secretaria general de CCOO en la Región de Murcia, quien explicó que la protesta "surge por las condiciones que hay en la oficina desde hace años", que, lejos de mejorar, "se están agravando con el paso del tiempo".

Brecha de hasta 6.000 euros menos

Entre las principales reivindicaciones, el sindicato exige la equiparación salarial de los trabajadores de Extranjería con otros organismos estatales como los de la Seguridad Social o el SEPE, con los que actualmente existe una brecha de entre 5.000 y 6.000 euros anuales. Los trabajadores, con pitos y diversas cartulinas con distintos mensajes, exigieron que "ante una misma oposición se ofrezca una retribución igual".

"Imposible seguir así: sin recursos, sin plantilla y sin futuro. Es hora que se valore nuestro trabajo. Los planes de choque no son la solución", criticaban estos empleados dependientes ante un "igual trabajo, igual salario y equidad en la AGE".

Además, Fuentes denunció la falta de formación adecuada tanto para el personal nuevo -siete personas interinas incorporadas a partir del 20 de mayo- como para los empleados veteranos respecto al nuevo reglamento. “Esto dificulta todavía más la tramitación de los expedientes”, advirtió.

Las consecuencias de esta situación no solo afectan a los trabajadores, sino también a los usuarios. En este sentido, CC OO alertó de una grave vulneración de derechos de personas migrantes que no pueden renovar su documentación. "Nos encontramos con situaciones muy dramáticas. Hay personas que no pueden renovar sus papeles, lo que implica perder sus empleos, no poder renovar sus contratos o incluso quedarse sin tarjeta sanitaria", explicó Fuentes.

Actualmente, la Oficina de Extranjería de Murcia cuenta con unos 66 trabajadores -siete de ellos interinos que entraron el 20 de mayo-, pero según CC OO, volvieron a insistir en que serían necesarias al menos 25 personas más para que los trámites puedan agilizarse y se reduzcan los 65 días de retraso promedio en la concesión de citas.

Desde el sindicato exigen una intervención urgente del Gobierno central, tanto para reforzar la plantilla como para garantizar unas condiciones laborales dignas y equitativas para quienes prestan este servicio esencial.

Más refuerzos en los próximos días Fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia explican que en los próximos días se van a incorporar otros 11 administrativos por oposición a la Oficina de Extranjería, además de los auxiliares de Administración que irán entregando progresivamente a la plantilla. Se trata, explican las fuentes, de "un plan de refuerzo de medios personas y de refuerzos organizativos para agilizar los trámites". Así se lo trasladó la propia delegada, Mariola Guevara, a los representantes sindicales de Comisiones Obreras que estuvieron este lunes en la protesta. No obstante, desde Delegación insisten en que los retrasos en citas de hasta dos meses se dan en aquellos trámites relacionados con la 'huella de policía' con el fin de expedir la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). Respecto al resto de trámites, indican las mismas fuentes, las citas personales se dan por email con un margen de menos de unos 15 días.

El de este lunes fue el tercer acto de protesta importante celebrado en la Región, ya que el primero se llevó a cabo el propio 20 de mayo también a las puertas de la Delegación, mientras que seis días después CSIF llevaba la protesta a la propia Oficina de Extranjería, ubicada en el Cabezo Cortado -en la carretera N-301 que une Murcia con Molina de Segura-.

Cada uno de estos trabajadores tramita entre 700 y 800 expedientes al año, lo que genera «riesgos psicosociales» y problemas de estrés y ansiedad, al lidiar con temas sensibles como es la acogida de migrantes. Y estos empleados públicos cobran entre 4.000 y 6.000 euros anuales menos que otros funcionarios en puestos similares.