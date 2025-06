El 60% de la oferta de casas turísticas en la Web carecería de licencia en la Región

Los alquileres de pisos, casas y viviendas turísticas (VUT) ilegales tienen los días contados. O eso es lo que pretende el Gobierno central con la entrada en vigor dentro de unas dos semanas -a partir del 1 de julio- del número de registro único de inmuebles por el que todo aquel que no haya presentado la solicitud para estar en la lista será considerado irregular.

En este contexto, asombran los datos de un reciente estudio elaborado por la consultora Mabrian en el que se expone que unas seis de cada diez viviendas de este tipo que se anuncian en plataformas y portales como Airbnb o Booking carecen de licencia registrada en la Región de Murcia.

En concreto, el porcentaje total de permisos no comunicados en la Comunidad ascendería al 62,5% del total de viviendas turísticas. Estas no tendrían publicadas en estos portales digitales ningún tipo de autorización que certifique que la propiedad puede llevar a cabo esta actividad. La cifra contrasta con la media nacional, donde se expone que en España un 62% de la oferta de VUT reporta una licencia de actividad turística, mientras que el 38% restante no lo hace.

¿Quiere decir esto que más de la mitad de la oferta digital de este sector trabaja de forma irregular en la Comunidad? La propia Mabrian lo niega: «Esto no significa que todos los anuncios que no publican su licencia no cuenten con ella, pero es una métrica que ofrece a las administraciones un indicador de la potencial bolsa de oferta no regulada», sostiene el estudio.

A pesar de que los datos expuestos por esta plataforma de análisis del alquiler vacacional pongan de manifiesto que seguiría existiendo un elevado porcentaje de ‘oferta negra’ de viviendas turísticas que serían ilícitas en la Región, la cifra todavía queda lejos de la que se da en provincias destacadas como Albacete (86,8%), Madrid (86,5%), Valencia (70,3%), Navarra (69,8%) o Toledo (64,8%), entre otras.

El 1 de julio todas deberán contar con un número de registro para que no sean irregulares

A partir del próximo mes España se convertirá en el primer país en adaptar la normativa europea que persigue acabar con el fraude en los alquileres turísticos o temporales de corta duración para facilitar el acceso a una vivienda digna.

Cuenta atrás para el registro

Los registros de la propiedad de toda España anunciaron recientemente que ya contabilizan más de 100.000 números de registro único de alquiler. El Colegio de Registradores de la Propiedad espera que las solicitudes se incrementen de forma importante de aquí al próximo 1 de julio, ante la cercanía de la entrada en vigor del registro único que exige el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Se trata de una medida aplaudida por parte de la Comunidad: «Es un fenómeno de carácter nacional, por lo que desde hace dos años venimos reclamando al Ministerio que tome medidas para evitar que se publiciten viviendas no registradas. Valoramos positivamente que se esté avanzando en una nueva legislación estatal para hacer frente a esta situación».

Así lo consideran fuentes de la Consejería de Turismo que dirige Carmen Conesa: «Desde el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) respaldamos todas aquellas medidas regulatorias que contribuyan a ordenar el sector y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, en beneficio de un desarrollo turístico sostenible, seguro y de calidad, así como todas las medidas que contribuyan a compatibilizar el modelo residencial y el modelo turístico».

La ordenanza regional, a punto

Hay que hacer mención a que el pasado mes de marzo se anunció que el Itrem estaba trabajando en un borrador para poner límites a los pisos turísticos y que se trasladará «en los próximos días» a los municipios, ya que son los ayuntamientos los que tienen la competencia sobre las ordenanzas locales.

Este borrador, explican, «está prácticamente finalizado» y será enviado a los consistorios próximamente con el objetivo de proporcionarles una herramienta para actuar, en caso de que lo consideren necesario, «ante una eventual proliferación de viviendas de uso turístico, especialmente en zonas que puedan considerarse tensionadas», como podrían ser las ciudades de Murcia y, sobre todo, Cartagena -incluyendo zonas como La Manga o Cabo de Palos, entre otras-.

La Comunidad ultima el borrador para que las ciudades puedan actuar en zonas tensionadas

En cualquier caso, desde la Consejería de Turismo, resaltan que, a día de hoy, en la Región «no se ha detectado ningún conflicto significativo entre el modelo residencial y el uso turístico de las viviendas, como sí ha ocurrido en otras comunidades autónomas».

Desde el departamento de Conesa añaden que la vivienda de uso turístico refuerza la planta alojativa tradicional en periodos de alta ocupación «como, por ejemplo, las grandes fiestas y manifestaciones culturales de las que disfruta la Región o la temporada de verano».

Además, en aquellos municipios que por su tamaño no albergan alojamientos tradicionales como hoteles «sirven para que el turista pueda pernoctar en ellos y que su impacto económico se quede en el territorio que visita», concluyen.

Casi nueve de cada diez pisos ilegales ya han sido regularizados

La Consejería de Turismo de la Región contabiliza por ahora unas 10.600 viviendas de uso turístico registradas, reguladas y que cumplen con la normativa vigente. De hecho, desde el departamento que dirige Carmen Conesa, y a través del Instituto de Turismo de la Región (Itrem), sostienen a La Opinión que, de los más de 1.000 alojamientos ilegales detectados por los servicios de inspección y que no figuraban en el registro autonómico pero que sí se publicitaban en plataformas, se han conseguido regularizar cerca del 90%, mientras que el 10% de ellos ha sido «objeto de sanciones».

Turismo quiere tener la situación controlada y que, sobre todo de cara al verano, no se ofrezcan en Internet ofertas de viviendas turísticas en la Comunidad que no cumplan con las garantías: el objetivo es que «no quede ni un solo alojamiento fuera de la legalidad que se publicite en plataformas», explican las fuentes.

En lo que va de 2025, el Itrem ha detectado un centenar de viviendas que se encuentran en situación irregular tras los informes técnicos mediante visitas de inspección. Mientras que en el año 2024, se realizaron un total de 513 visitas de inspección a las viviendas de uso turístico de la Región.