Quejas de los pacientes: "Nadie nos había avisado de esto"

El derecho a huelga de los médicos contrastaba ayer con el malestar de los usuarios, muchos de los cuales se vieron desconcertados cuando acudieron a su cita con el especialista este 13 de junio sin saber lo que se iban a encontrar.

Cristina López, una vecina de Pliego, tenia cita este viernes en Dermatología a las 8.30 de la mañana en la Arrixaca y se llevó una sorpresa mayúscula cuando tras presentarse en el hospital con sus dos hijos, de 2 años y 5 meses de edad, se enteró de que había huelga. «Vengo desde Pliego, me he dado el madrugón con dos niños pequeños y nadie nos ha avisado de que hoy no hay médicos», explicaba a La Opinión visiblemente enfadada.

«Yo entiendo sus derechos, pero al menos que nos llamen a los pacientes para que no echemos el viaje», insistía esta paciente después de haber puesto una reclamación en el hospital por este motivo.

Lo mismo le pasó a Francisco Broncal, quien ayer tenía cita en las consultas de Digestivo y a quien acompañaba su mujer. «Sólo me ha visto el enfermero porque el médico está de huelga», indicaba, al tiempo que lamentaba que «ahora me tendrán que dar una nueva cita, que ya me han dicho que no será para antes de septiembre-octubre».

Esta era una de las principales quejas de los usuarios que salían ayer del Policlínico de la Arrixaca sin ser atendidos, ya que después de semanas e incluso meses de espera se tuvieron que marchar sin que los vieran los especialistas. «Con las listas de espera que hay, ahora a empezar de nuevo y a esperar otra cita», voceaba otro de los pacientes que salía sin haber podido pasar por consulta.

Quien tuvo más suerte fue Virginia, una joven de Guadalupe que llegaba temprano al Policlinico a hacerse la prueba del azúcar del embarazo. «Como en mi caso la prueba la hacen las enfermeras, no he tenido problemas», afirmaba mientras esperaba junto a su madre, quien apuntaba que «están en todo su derecho a reclamar mejoras -en referencia a la huelga que protagonizaban los médicos en la misma puerta en esos momentos-, ya que los tienen aquí un montón de horas y algunas de ellas incluso mal pagadas».