Vázquez asegura que la protección del Mar Menor está asegurada pese a la reforma pactada con Vox

La modificación de la Ley del Mar Menor recogida en el acuerdo entre PP y Vox para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad no supondrá la desprotección o la derogación total de las medidas que fueron aprobadas en 2020 para recuperar y proteger el ecosistema ante factores que ponían en jaque la supervivencia de la laguna como la agricultura intensiva, la urbanización o los vertidos: "Mejorar la ley no es desproteger ni derogarla; no debe crearse un falso alarmismo. La protección es irrenunciable".

Así lo aseguró el consejero de Mar Menor, Juan María Vázquez, este viernes en la Asamblea Regional. Los cambios que tenga que aprobar el propio Parlamento autonómico no conllevarán en ningún caso, dijo, un retroceso de la normativa, sino una "actualización" para adaptarla a la realidad actual cinco años después.

“Tenemos millones de datos, sensores, publicaciones científicas y experiencia en la aplicación de la ley. Ahora es momento de revisar, mejorar y adaptar la normativa a la realidad actual”, explicó el consejero en respuesta a la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista para saber qué medidas concretas recogen el pacto entre las formaciones de derecha para sacar adelante las cuentas regionales.

Los socialistas consideran que se va a "tirar por tierra" todos estos años de trabajo

El diputado socialista Manuel Sevilla criticó duramente al Ejecutivo autonómico por lo que considera "una gran irresponsabilidad" que pone en peligro tanto la recuperación ambiental como los millones de euros en fondos del Pacto Verde Europeo.

Sevilla recordó que en campaña electoral el PP aseguró que “con el Mar Menor, ni un paso atrás”, y denunció que el acuerdo con Vox supone “tirar por tierra" estos años de esfuerzo, además de “vender el Mar Menor” por exigencias presupuestarias de sus socios.

“Hace menos de un mes la consejera de Agricultura decía que la ley era un escudo para la agricultura regional", recordó Sevilla, al tiempo que aseguró que tanto el PSOE como el Gobierno de España seguirán impulsando proyectos clave como humedales artificiales, cinturones verdes o restauración de áreas degradadas. Son especialistas en decir una cosa y hacer otra. Nos tendrán enfrente. El Gobierno no va a permitir que se llegue a una situación irreversible", advirtió.

"Un paso adelante"

Vázquez defendió que "ningún diputado quiere desproteger el Mar Menor" y negó que se esté desmontando la ley. Al contrario: argumentó que se trata de dar "un paso adelante como el que esperamos por parte del Gobierno central con medidas necesarias desde hace cuatro años y que son consideradas como de interés general para el Estado como la recanalización de la Rambla del Albujón o la actuación sobre el acuífero del Campo de Cartagena, "que es el elemento que mas esta perturbando a la laguna".

Vázquez insistió en que el modelo de gobernanza ya está finalizado y que la protección del Mar Menor es “irrenunciable”, por lo que se espera que sea ahora la Asamblea la que determine el nuevo marco normativo en los próximos meses. Cabe recordar que PP y Vox acordaron darse hasta el próximo mes de octubre -cuatro meses- para llevar a cabo los cambios necesarios, según el documento firmado la pasada semana.