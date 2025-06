El PP pide explicaciones a Pedro Saura: "¿Qué sabía y qué calló?"

"En el núcleo del Ministerio de Fomento había un murciano, Pedro Saura, cuando se adjudicaron esas obras. Y cabe preguntarse: ¿Qué sabía y qué calló Pedro Saura? ¿Era conocedor de la trama corrupta que operaba en el Ministerio de Ábalos?". Estas son las preguntas que lanzaba este viernes el secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia, José Miguel Luengo, tras conocerse el día anterior el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala el exministro José Luis Ábalos se habría llevado 550.000 euros en mordidas con las obras del AVE en la Región de Murcia.

Según la investigación de la Guardia Civil, el pachequero habría sido cesado de su puesto por las trabas que ponía para conceder los contratos a las empresas elegidas por Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE y que no formaba parte del Gobierno de España. Saura salió del Ministerio el 28 de julio de 2021, sin embargo, no habría denunciado ningún movimiento irregular al respecto. Pasó directamente a ocupar la Presidencia de Paradores y actualmente es presidente de Correos.

También dedicó unas palabras al secretario general de los socialistas murcianos. "No podemos olvidarnos de que Santos Cerdán es el padre político de Francisco Lucas", afirmó. Tras considerar que "no puede seguir callado ni un minuto más", le acusó de hacer "seguidismo de la Moncloa y de excusar la corrupción que les acecha, que ha terminado alcanzando también a nuestra región y al bolsillo de nuestra ciudad". En el PPRM consideran que "no basta con que Ábalos y Santos Cerdán, colaboradores directos de Sánchez, dimitan".

"Ya está bien de excusar la corrupción que les acecha, que ha terminado alcanzando también a nuestra región y al bolsillo de nuestra ciudad" José Miguel Luengo — Secretario general del PPRM

Luengo exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé más explicaciones, se marche y convoque elecciones. "El PSOE de la Región de Murcia debería pedir perdón", señaló, si bien es algo que ya hizo este jueves por la tarde la secretaria de Organización de los socialistas murcianos.

"Aún recordamos aquella alegría en las vías cuando se produjo la moción de censura con la que llegaba Pedro Sánchez al Gobierno. No sabemos muy bien si la alegría era por el soterramiento o por el premio que llevaban implícito las obras del soterramiento", señaló el dirigente 'popular', quien criticó también que Sánchez se atrincherara en la sede del Partido Socialista "para dar unas explicaciones en un tono lacrimógeno, muy alejado de aquellas carcajadas en el Congreso de los Diputados", añadió.

"Desde 2019 hemos comprometido más de 140 millones para la mejora de las conexiones ferroviarias que no se traducen en una mejora del servicio, pero sí en ganancias personales" Francisco Lajara — Secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras

También compareció el secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Francisco Lajara, como secretario ejecutivo de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda del PPRM. Recordó que desde el Gobierno regional se financia con un 26% la llegada de la Alta Velocidad a la Región. "Esto supone que desde 2019 hemos pagado y comprometido más de 140 millones para la mejora de las conexiones ferroviarias", explicó. Se trata de una cantidad que, según él, "no se traduce en una mejora del servicio a los ciudadanos" ni "en un aumento de la frecuencia", pero sí en "ganancias personales".

Al Gobierno regional le preocupa especialmente que se rebajara la calidad de las infraestructuras "para poder dar margen a esas posibles comisiones"

Lajara declaró que, si se confirman esta estas acusaciones, teme que nos encontramos ante dos posibles situaciones, "cualquiera de las dos más delicada y más peligrosa que la otra". Por un lado, que se hayan "elevando los precios de la las partidas de obra a sabiendas para que pudiese haber un posible lucro posterior", y, por otro, que se rebajara la calidad de las infraestructuras "para poder dar margen a esas posibles comisiones".

Desde el Gobierno regional anuncian que se van a centrar en "comprobar la calidad de estas infraestructuras porque son, sin duda, las que tienen que hacer que la Región de Murcia prospere y lo haga con seguridad".

El secretario general advirtió de que en la próxima Comisión de Seguimiento de Murcia Alta Velocidad de Murcia pedirán explicaciones al respecto.

La concejala de Talento Joven y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Murcia, Sofía López-Briones, resaltó los casi 50 millones de euros que el Ayuntamiento de Murcia puso en esa infraestructura (el 8% del total). "Los ciudadanos de la Región de Murcia no se merecen este trato. Los ciudadanos de Murcia necesitan ese dinero para mejorar las infraestructuras, para eliminar barreras y no para enriquecer a nadie", sentenció.