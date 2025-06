La huelga médica paraliza quirófanos y consultas de especialistas en la Región

Las consultas externas del Hospital Virgen de la Arrixaca no presentaban este viernes la tradicional imagen de trasiego de pacientes y sanitarios de un día normal. La huelga de médicos convocada a nivel nacional este 13 de junio para protestar contra el borrador de Estatuto Marco que prepara el Minnisterio de Sanidad ha hecho que las salas de espera para ver al especialista y los quirófanos de la Región estén prácticamente paralizados, atendiendo únicamente las cirugías urgentes y aquellas prioritarias, como son las oncológicas.

Las “expectativas son buenas”, afirmaba a primera hora de la mañana la secretaria general del Sindicato Médico CESM en la Región de Murcia, María José García Mateos, al ver las primeras cifras de seguimiento del paro mientras a las puertas del Policlínico de la Arrixaca se concentraban cientos de médicos para mostrar su rechazo a la reforma que se plantea.

“Mis guardias cotizan, pero no cuentan”, “Faltan médicos, sobran excusas”, “Médico cansado, paciente perjudicado” y “No hay formación, es explotación” son algunos de los lemas que los facultativos murcianos han coreado tras megáfonos y pancartas en la concentración que se ha organizado en el hospital de referencia de la Región, imagen que a la misma hora se repetía también en la puerta de Urgencias del Santa Lucía de Cartagena.

Con esta huelga, convocada por el Sindicato Médico CESM, los profesionales muestran su rechazo “absoluto” a la propuesta de borrador del nuevo Estatuto Marco, ya que “tras 20 años esperando un nuevo texto, vemos que el que se propone no cumple las expectativas”, afirma el presidente de CESM en la Región, Clemente Casado.

Los profesionales piden que se regule la formación, “que se reconozca una jornada laboral justa con descansos” que no supere las 45 horas semanales, que se acabe con la movilidad forzosa y no se imponga un modelo de incompatibilidades “que perjudicará principalmente a la Sanidad pública, que se quedará sin facultativos”.

Protesta de médicos en la Arrixaca, ese viernes / Israel Sánchez

Quirófanos cerrados

Las primeras cifras del viernes muestran que el seguimiento de la huelga ha sido del cien por cien en los quirófanos de los hospitales comarcales y en los del Mar Menor, mientras que el paro ha sido del 35-40% en los quirófanos de la Arrixaca.

En consultas externas no se han establecido servicios mínimos, por lo que la actividad de éstas es como la de un sábado, cuando no hay citas con el especialista.

En el resto de actividad hospitalaria la asistencia es la equivalente a un festivo, excepto en servicios esenciales como diálisis, quimioterapia, radioterapia y farmacia hospitalaria, que debe preparar los tratamientos, según detalla García Mateos.

El Sindicato Médico ha renegociado esta última semana los servicios mínimos impuestos por la Comunidad Autónoma al considerar que el primer planteamiento “era abusivo” y ahora los califica de coherentes, a excepción de Atención Primaria, donde “los servicios mínimos son los peores de España”, con dos médicos de familia y un pediatra por centro de salud o consultorio, lo que ha obligado a que en los más pequeños esté toda la plantilla trabajando.

Entre los centros de salud en los que se ha podido seguir el paro al cien por cien, CESM menciona los casos de Lorquí, Jumilla, Yecla, Cieza oeste, Abarán, Blanca y Aljucer.

Pero también se han sumado al paro el cien por cien de los residentes (MIR) de Ginecología, Rehabilitación, Urgencias, Pediatría y Maxilofacial.

La fuga de médicos llega ya a la privada

Clemente Casado ha sido el encargado de leer el manifiesto este viernes a las puertas de la Arrixaca, un acto que ha arrancado con un aplauso a todos los compañeros que se encontraban trabajando y no podían hacer huelga para garantizar la asistencia sanitaria en la Región de Murcia.

Con el manifiesto, los médicos murcianos han reivindicado una jornada adecuada a su responsabilidad, “ya que tomamos decisiones sobre la salud de los pacientes y lo tenemos que hacer en unas condiciones óptimas y no agotados”. Pero también recuerdan que “hoy paramos por las siguientes generaciones de médicos, ya que nos formamos durante once años y queremos contar con unas condiciones laborales dignas”.

Preguntada sobre si las condiciones que quiere imponer el Ministerio pueden conllevar una fuga de médicos de la Sanidad pública, la secretaria general de CESM sostiene que “esta fuga ya se está produciendo, incluso se está dando en la privada, de donde se están marchando muchos profesionales a otros países, algo que nunca había pasado”.

Quejas de los pacientes: “Nadie nos había avisado”

El derecho a huelga de los médicos contrasta con el malestar de los usuarios, muchos de los cuales se han visto desconcertados cuando han acudido a su cita con el especialista este 13 de junio sin saber lo que se iban a encontrar.

Cristina López, una vecina de Pliego, tenia cita esta mañana en Dermatología a las 8.30 de la mañana en la Arrixaca y se ha llevado una sorpresa mayúscula cuando tras presentarse en el hospital con sus dos hijos, de 2 años y 5 meses de edad, se ha enterado que había huelga. “Vengo desde Pliego, me he dado el madrugón con dos niños pequeños y nadie nos ha avisado de que hoy no hay médicos”, explicaba a La Opinión visiblemente enfadada.

“Yo entiendo su derecho, pero al menos que nos llamen para que no echemos el viaje”, insistía esta paciente después de haber puesto una reclamación en el hospital por este motivo.

Lo mismo le ha pasado a Francisco Broncal, quien hoy tenía cita en Digestivo. “Sólo me ha visto el enfermero porque el médico está de huelga”, indicaba, el tiempo que lamentaba que “ahora me tendrán que dar una nueva cita, que ya me han dicho que no será para antes de septiembre-octubre”.

Quien ha tenido más suerte es Virginia, una joven de Guadalupe que llegaba temprano al Policlinico a hacerse la prueba del azúcar del embarazo. “Como en mi caso la prueba la hacen las enfermeras, no he tenido problemas”, afirmaba mientras esperaba junto a su madre, quien apuntaba que “están en todo su derecho a reclamar mejoras -en referencia a los médicos-, ya que los tienen aquí un montón de horas y mal pagadas en muchos casos”.