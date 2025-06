Los bajos salarios y la economía sumergida hunden la pensión de las mujeres murcianas

Los bajos salarios y la economía sumergida -el trabajo no declarado- hunden la pensión media de las mujeres murcianas hasta situarla como la más baja de España. Así lo aseguró la secretaria general de CC OO en la Región de Murcia, Teresa Fuentes, que denunció la enorme brecha de género existente en la Comunidad respecto a la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.

En concreto, tal y como reflejan los datos del Observatorio social de las personas mayores, la pensión media en la Comunidad es de 1.166 euros al mes, teniendo en cuenta todas las pensiones.

Por su parte, la de la mujer es de 976 euros mensuales. «La gran diferencia está en las pensiones no contributivas, donde más del 70% son mujeres por la relación laboral histórica que se dio de no cotizarlas o cotizar muy pocos días y, como consecuencia de esto, no llegan a la pensión contributiva, que es de 548 euros al mes», explicaron desde CC OO.

«Las mujeres han cotizado menos porque han tenido que asumir cuidados familiares, y eso las penaliza en su jubilación. Por eso existen los complementos por brecha de género, pero aún son insuficientes, por lo que esperamos que pronto se reactive la mesa de diálogo social para abordarlo», dijo por su parte Juan Sepúlveda, secretario general estatal de la Federación de Pensionistas.

La esperanza de vida con 65 años, a la baja

Fuentes también recordó que «conforme vamos avanzando en esperanza de vida, necesitamos más recursos públicos para atender a las personas dependientes». Según explicó, el 20% de la población murciana tiene más de 65 años, donde la esperanza de vida, una vez alcanzada esta edad, en la Región es una de las más bajas del país. En concreto, los hombres viven unos 19 años más de media cuando alcanzan los 65, mientras que las mujeres podrían alargar su envejecimiento en 22,4 años más.

El secretario de la Federación estatal de Pensionistas apuntó que el sistema público de pensiones protege actualmente en España a unas 9,8 millones de personas y que se pagan 10,3 millones de prestaciones mensuales, con un coste de 12.000 millones de euros al mes. «Es un sistema fuerte, pero hay fuerzas políticas que buscan agotarlo para justificar su privatización, un hecho, dijo, al que los sindicatos plantarán cara.

Respecto al sistema de atención a la dependencia, tachó como «inasumible» la actual lista de espera: 259.000 personas en España aguardan a ser valoradas para recibir ayudas. «La ley dice que no debería tardar más de seis meses, pero en comunidades como Andalucía o Canarias puede llegar a los dos años. Mientras tanto, muchas personas fallecen sin recibir apoyo», insistió.

Asimismo también denunció el «edadismo» que sufren muchas personas mayores en el mercado laboral: «Nos dicen que tenemos que jubilarnos más tarde, pero al mismo tiempo nos echan antes. Es una contradicción que hay que resolver. Las personas mayores pueden ser más lentas, pero tienen experiencia y conocimiento», defendió.