La Coordinadora de ONGD de la Región dice "no al racismo" ante el acuerdo "de la vergüenza" entre PP y Vox

Desde la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (ONGD) de la Región de Murcia dicen "no al racismo y sí a la defensa de los Derechos Humanos" en un comunicado ante el acuerdo "de la vergüenza" entre PP y Vox para firmar los Presupuestos de 2025.

La asociación tacha los 20 puntos del acuerdo presupuestairo de "un copia y pega de los acuerdos racistas y xenófobos que estos mismos dos partidos aprobaron en las comunidades de Baleares y de Valencia, en donde uno de los enemigos objetivo somos las ONGD y las personas migrantes".

En concreto, aseguran que "el punto 2 de este acuerdo y sus consecuentes apartados se desarrollan bajo una lógica abstracta, en el que la libre interpretación de estos los convierte en un arma que pueden poner en peligro los avances en derechos humanos y la lucha por mejorar la calidad de vida de las personas más desfavorecidas ya no solo en la Región de Murcia, sino también en aquellos países en los que las ONGD murcianas realizamos labores de cooperación internacional".

"No, señor López Miras. Ninguna ONGD 'colabora o se lucra de la inmigración ilegal'. Ninguna ONGD 'colabora o se lucra del tráfico ilegal de personas'. Ninguna ONGD 'colabora o se lucra de la trata de blancas o la explotación infantil'", defienden desde Coordinadora de ONGD.

"El simple hecho de redactar estas palabras en esos acuerdos vergonzosos ya no solo pone en duda el importante trabajo que realizamos las organizaciones no gubernamentales, sino que, además, demuestran lo poco éticas y maliciosas que son las políticas que pretenden llevar a cabo", lamentan.

Por ello, exigen al Gobierno autonómico que "recapacite, rectifique y vuelva a la vía moderada y “solidaria” que nos define en la Región de Murcia".

"Si la solidaridad es el principal valor que tenemos como murcianos, con estos acuerdos todo esto se está echando por tierra. La defensa de los Derechos Humanos no se negocia. La protección y la defensa de la vida de las personas más vulnerables no se negocia. Con el odio y la discriminación no se llega a ningún puerto. Todos y todas en Murcia, en España y en el mundo, tenemos derecho a vivir dignamente. No caigamos en la senda equivocada", concluyen.