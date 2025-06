Los autónomos cargan en Murcia contra Sánchez: "La fiscalidad en España nos asfixia y penaliza el empleo"

«España es el país de Europa con las cotizaciones sociales más elevadas. Vivimos una asfixia fiscal donde más se penaliza a quien genera empleo. Las empresas sufrimos el coste del absentismo laboral y somos el único país donde los primeros días de baja los paga el autónomo o la empresa, no el Estado».

No se quiso morder la lengua Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) a nivel nacional este miércoles en Murcia para denunciar esta «asfixia fiscal» que impone el Gobierno central a los trabajadores por cuenta propia de todo el país.

«Estamos en un momento donde a todas las administraciones les pido que no estorben. No queremos que nos den subvenciones, ni ayudas ni un mejor trato. Solo que no nos pongan la zancadilla. Vemos cómo en aquellas zonas donde se es amable fiscalmente con el autónomo, donde se eliminan trabas, trámites, simplificación administrativa y donde se pone al autónomo y a la empresa en el centro de la agenda crece el número de trabajadores, el empleo y el tejido empresarial», sostuvo durante su alegato en la capital.

Amor critica que en España tengan que asumir los costes de los primeros días de baja laboral

Amor alabó así el fuerte crecimiento que ha registrado la Región de Murcia en cuanto a la creación de empleo autónomo: «Con unos 106.000, nunca había tenido tantos autónomos como ahora. Ha sumado 1.802 en el último año, lo que supone tener a 35 nuevos autónomos cada semana. No todas las comunidades pueden presumir de crecer el doble de la media nacional», destacó durante la Asamblea General de Elecciones en ATA Murcia, que cuenta con unos 6.000 afiliados.

Respecto a la aprobación de la reducción de jornada laboral a 37,5 horas por parte del Ejecutivo, el máximo representante nacional de ATA fue tajante: «No estamos en contra de reducirla, pero debe hacerse mediante una negociación colectiva con las organizaciones empresariales. Lo otro es más una medida populista y política que efectiva».

En este sentido, alertó de que, si se implementa finalmente, podría tener un coste de 23.000 millones de euros y perjudicar gravamente a la sostenibilidad económica de las pequeñas empresas: «Mientras el empleo crece en grandes empresas, se destruye entre las que tienen de uno a tres trabajadores, que son la mayoría en este país. El Fondo Monetario Internacional está diciendo que esto supone subir 10 veces el Salario Mínimo Interprofesional y, por tanto, va a penalizar a la pequeña empresa».

Alaba las "cifras de récord" en la Región: "Murcia suma 35 nuevos autónomos cada semana»

En el acto también estuvieron el presidente de la patronal Croem, Miguel López Abad; la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón o el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, entre otros.

Para el presidente de la Croem, Miguel López Abad, «cuanto más atentos estemos a las sectoriales, cuanto más escuchemos más podemos arreglar lo que estamos sufriendo».

A este respecto, López Abad dijo que «los datos de la Región son de los mejores porque hay buena relación con la Administración, pero más de un 75% de los empresarios murcianos dicen que se les han incrementado los costes y sólo un 20% pueden decir que les va mejor que el año pasado».

Por su parte, la consejera López Aragón aseguró que en la Comunidad «estamos asistiendo a cifras récord de autónomos» antes de defender que desde el Gobierno regional seguirán trabajando con ATA para poner en marcha medidas como la oficina del Autónomo que es un referente, entre otras.

Francisco Casado, presidente de ATA en Murcia, este miércoles. / A.G.F.

Casado, al frente de la asociación regional hasta 2030

No hubo sorpresas. Francisco Casado seguirá al frente de ATA Murcia hasta el año 2030. La candidatura del que desde hace cinco años es el presidente de la asociación a nivel regional fue la única que se presentó a la Asamblea General de Elecciones celebrada este miércoles en el hotel Occidental Murcia Agalia. La nueva junta directiva, anunció, estará conformada también por Susana Romero, Maribel Ruiz e Ismael Domínguez.

Modernizar e impulsar los negocios de los autónomos murcianos a través de la digitalización y la implementación de una herramienta que todo apunta a que será vital para el desarrollo productivo y empresarial como es la Inteligencia Artificial. Es uno de los objetivos que se marca ATA en Murcia para los próximos años en la nueva hoja de ruta que presentó este miércoles el reelegido presidente.

Casado, que anunció que creará tres coordinadoras sectoriales específicas destinadas a la mujer autónoma, al comercio y a la formación, hizo balance y recordó los logros alcanzados durante el último lustro, destacando la puesta en marcha de la ‘cuota cero’ para nuevos autónomos extendida hasta dos años y a todos los sectores o la creación del Observatorio del Trabajo Autónomo de la Región o la apertura de la Oficina del Autónomo, entre otros.

Asimismo, entre otros ‘deberes’ y propósitos que se pone para el mandato que comienza, están el impulso a planes de viabilidad y apoyo a sectores en riesgo -como el pequeño comercio, la agricultura o la industria-, ayudas al relevo generacional para garantizar la continuidad de negocios consolidados, dirigir también la atención hacia sectores emergentes como el de la economía verde o tecnología, otorgar bonificaciones para la contratación de empleados por parte de autónomos, el fomento del emprendimiento femenino y joven o la formación continua adaptada a las necesidades reales del mercado.

Casado también hizo mención entre sus propósitos llevar a los municipios rurales y más pequeños de la Región el ‘Bus del autónomo’ para atender las necesidades de los emprendedores en estas zonas, así como lograr una moderación fiscal ante las «voraces políticas impositivas» del Gobierno de España, expuso.