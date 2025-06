Aeromur asegura que la Comunidad no recuperará ni un euro de los 400 millones que costará el aeropuerto

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) costará al menos 400 millones de euros a las arcas regionales, una cuantía que no podrá recuperar la Comunidad Autónoma debido a que la sociedad concesionaria Aeromur, actualmente en fase de concurso de acreedores, "no tiene nada" con lo que hacer frente a los pagos.

Así lo desveló el administrador concursal de la sociedad concesionaria para la construcción del aeropuerto, Aeromur, Miguel Sánchez Calero, en su comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del AIRM que se reunió este miércoles en la Asamblea Regional.

La masa pasiva del concurso de acreedores ascendería a 387 millones: 183 millones del aval y 204 de la nueva liquidación de daños y perjuicios realizada por la Comunidad

Sánchez, quien se amparó en el "sigilo profesional" para no detallar algunas de las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios, calificó de "gigante" la masa pasiva del concurso de acreedores, ya que ascendería a 387 millones de euros: 183 millones derivados del aval y 204 millones de la nueva liquidación de daños y perjuicios realizada por la Comunidad Autónoma.

A este pasivo habría que restar los 143 millones en los que se valoró la liquidación de inversiones (lo que costó la obra del aeropuerto). "Si prosperaran todas las actuaciones judiciales de la Comunidad Autónoma, como la empresa concursada (Aeromur) no tiene nada, no se puede sacar nada". Los socios de la mercantil han perdido los 50 millones de euros que aportaron, según Sánchez.

"Si fue una mala decisión hacer el aeropuerto de Murcia a 80 kilómetros del de Alicante, no lo sé" Miguel Sánchez Calero — Administrador concursal de Aeromur

No obstante, recordó que "la Región de Murcia tiene un aeropuerto, una gran infraestructura". "Si fue una mala decisión hacerlo a 80 kilómetros del aeropuerto de Alicante, no lo sé", apostilló.

A su vez. Sánchez desveló que la liquidación de inversiones está recurrida en casación en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por la empresa concursada, que estima el coste de la obra el 250 millones, así como la segunda liquidación de daños y perjuicios realizada por la Comunidad, que incluye valoraciones "algo exageradas" debido a la pérdida de pasajeros, y que la concesionaria entiende "caducada", por lo que pide su nulidad.

El administrador concursal de Aeromur asegura que los socios de la mercantil han perdido los 50 millones de euros que aportaron

En cuanto a la mediación intrajudicial, Sánchez reconoció que fue una propuesta inédita a modo de experiencia piloto, ya que no había visto "nunca" que se empleara en este ámbito. A su juicio, la opción de una medición fue "una buena decisión" y se realizó entre las partes "una buena labor, depurando partida a partida".

"En la mediación se llegó a una solución pero, al final, quien tuvo que dar la bendición no la dio", relató Sánchez, que ha dicho desconocer quién era la persona que tenía que autorizarlo por parte de la Administración autonómica. "Yo había peleado por un acuerdo y no salió", apostilló el administrador concursal de Aeromur, quien negó que la mercantil haya intentado demorar la liquidación.

Se confirma el "pufo"

El diputado regional socialista Alfonso Martínez Baños destacó que Sánchez Calero confirmó que, "efectivamente, el coste del aeropuerto de Corvera será de 401 millones de euros": 182,6 millones del aval que en su día la Comunidad Autónoma adquirió con la concesionaria; 212,3 millones por daños y perjuicios, que es lo que está reclamando por la vía judicial en estos momentos la Comunidad, y 6 millones de euros del coste de los pleitos y reclamaciones que se han llevado a cabo durante todo este tiempo.

"Nos dijeron que no iba a costar ni un solo euro y la realidad es que va a costar 401 millones de euros" Alfonso Martínez Baños — Diputado GPS

"Martínez Calero también nos ha aclarado que la valoración de las obras del aeropuerto, que en su día se estimó en 143 millones de euros por parte de la Comunidad y que el TSJ les dio la razón, la concesionaria lo tiene recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. Por tanto, esa cantidad todavía no es definitiva", señaló. "En definitiva, vaya pufo que nos han dejado los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Nos dijeron que no iba a costar ni un solo euro y la realidad es que va a costar 401 millones de euros y, además, no vamos a recuperar ni un solo euro de la masa concursal", concluyó.

En la misma línea, el diputado regional de Vox Ignacio Arcas denunció que el AIRM se ha convertido en "un negocio ruinoso que va a costar más de 300 millones de euros a los ciudadanos de la Región".

Desde Vox subrayan que, además, la infraestructura sigue sin contar con los vuelos suficientes ni con los servicios prometidos

Para él, "el administrador concursal ha venido a decirnos lo que era un secreto a voces y lo que nadie en la Comunidad Autónoma ha querido admitir: que la Comunidad, muy probablemente, por no decir seguro, va a recuperar cero euros del aeropuerto". Además, remarcó que la infraestructura sigue sin contar con los vuelos suficientes ni con los servicios prometidos. Finalmente, anunció que seguirán exigiendo que "se depuren responsabilidades por las pérdidas millonarias que ha sufrido la Comunidad".

"Resulta increíble que la oposición reproche al Ejecutivo autonómico que cumpla con su obligación de evitar un perjuicio a las arcas regionales" Víctor Martínez-Carrasco — Diputado GPP

El PP saca una opinión bien distinta de la comparecencia. Para el diputado regional Víctor Martínez-Carrasco, "resulta increíble que la oposición reproche al Ejecutivo autonómico que cumpla con su obligación de evitar un perjuicio a las arcas regionales". En este sentido, subraya que esta comisión de investigación "está sirviendo para dejar claro que el procedimiento de liquidación sigue abierto" y, "por tanto, afirmar que ha habido una liquidación fallida, o bien es un error, o bien es actuar con mala fe".

Para Martínez-Carrasco, "la concesionaria Aeromur adquirió unos compromisos que incumple", por lo que la Administración regional terminó resolviendo el contrato. "En julio de 2016 se inició la liquidación del contrato de concesión pero, fruto de la estrategia de defensa de la concesionaria, se ha ido retrasando todo este procedimiento", explicó. "Esta es la pura verdad, por mucho que la oposición pretenda hacer ver lo contrario", concluyó.